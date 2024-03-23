Земля древней Ликии: треккинг налегке с проживанием в гостиницах
Индивидуальный тур в Анталии

Пройти по знаменитой Ликийской тропе, увидеть горящую гору и отправиться на катере в открытое море

Идеальный треккинг для тех, кто не любит ходить с тяжёлым рюкзаком, спать в палатке, но мечтает пройтись по знаменитому маршруту — Ликийской тропе. Выбран один из самых живописных и под силу обычному городскому жителю участок от Антальи до Фетхие.

По пути посетим древние поселения, увидим амфитеатры и полыхающие огни на горе Химера, отдохнём на пляже черепах и рассмотрим частично затонувший город. Останавливаться будем в гостевых домах, а вещи повезёт машина. Максимум комфорта и наслаждения видами без изнурительных переходов!
Земля древней Ликии: треккинг налегке с проживанием в гостиницах
Земля древней Ликии: треккинг налегке с проживанием в гостиницах
Земля древней Ликии: треккинг налегке с проживанием в гостиницах
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 225
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Если у вас есть проблемы с коленями, рекомендуем взять треккинговые палки.

Просим внимательно подойти к выбору одежды и обуви. Лучше взять треккинговые ботинки, а не спортивные кроссовки. Не забудьте дождевик, непромокаемую куртку, тёплые вещи, средства от солнца, фонарик, купальные принадлежности и индивидуальную аптечку. Полный список пришлёт организатор.

Въезд в Турцию по загранпаспорту. Виза не нужна. Рекомендуем оформить страховку.

Программа тура по дням

1 день

Анталья

Встречаемся в аэропорту в 16:00. Затем заселяемся в отель. Отдохнув, прогуляемся по городу.

АнтальяАнталья
2 день

Земля древней Ликии

Сегодня ступим на Ликийскую тропу, общая протяжённость которой составляет 540 км. Пешеходный маршрут тянется вдоль побережья древней Ликии — по дороге есть и старинные города, и горные перевалы, и самобытные поселения, и ущелья с реками. Мы пройдём лишь часть тропы, для преодоления которой не нужна специальная физическая подготовка. Все переходы налегке, без тяжёлых рюкзаков. С собой берём только самое необходимое на время треккинга. Остальные вещи поедут в машине.

Первая локация на пути — каньон Гейнюк. Увидим ущелье длиной 14 км, по дну которого протекает одноимённая река. Дойдём до посёлка Чиралы, где остановимся на 2 ночи в гостевой доме совсем недалеко от моря и потрясающего пляжа. Здесь обитают морские черепахи.

Во второй половине дня посетим древний город Олимпос, заставший несколько эпох. Рассмотрим остатки амфитеатра, гробниц, саркофагов, набережных и мостов.

Вечером поднимемся к огням Химеры и увидим уникальное явление — горящие камни. На горе происходит выход метана, который возгорается от статического электричества. Когда-то пламя достигало 2-х метров, а место являлось своего рода маяком для кораблей. На склоне сохранились и руины древнего храма бога огня.

Пройдём 10 км. Перепад высот — 150 м.

Земля древней ЛикииЗемля древней ЛикииЗемля древней ЛикииЗемля древней ЛикииЗемля древней Ликии
3 день

У подножия Тахталы

Сегодня отправимся к подножию самой высокой горы на средиземноморском побережье Турции — Тахталы. Её высота достигает 2365 м. Гулять будем по территории национального парка, откуда открываются впечатляющие виды на море. Полюбуемся соснами, кедрами и неприступными скалами.

К вечеру вернёмся в гостевой дом и отдохнём на пляже.

Пройдём 14 км. Перепад высот — 950 м.

У подножия ТахталыУ подножия ТахталыУ подножия ТахталыУ подножия Тахталы
4 день

Столица Ликии и другие древние города

После завтрака отправимся в столицу Ликии — античный город Мира, основанный в 5-м веке до нашей эры. Рассмотрим гробницы, высеченные в скале, амфитеатр на 15 000 зрителей, церковь Святого Николая.

Далее переезжаем к заливу Кекова, где увидим руины Симены, часть которых ушла под воду. Поднимемся к крепости, откуда открывается потрясающая панорама окрестностей. Здесь же находится самый маленький ликийский театр.

Затем прогуляемся по Кашу, который располагается на месте древнегреческого Антифеллоса. На курорте интересно сочетаются европейская атмосфера и исторические достопримечательности Ликии. Увидим дорическую гробницу, саркофаг Гипосориона, руины эллинистического театра.

Пройдём 16 км. Перепад высот — 215 м.

Столица Ликии и другие древние городаСтолица Ликии и другие древние городаСтолица Ликии и другие древние городаСтолица Ликии и другие древние городаСтолица Ликии и другие древние города
5 день

Религиозный центр и 2 живописных ущелья

Сегодня нас ждёт один из крупнейший городов Ликии, датированный 5-м веком до нашей эры. Пинара является религиозным центром и посвящена Аполлону, Афродите и Афине. По сей день на территории города сохранились важнейшие исторические и культурные достопримечательности. Наибольший интерес представляет храм Афродиты с колоннами в форме сердца. Увидим и царскую гробницу с рельефами, и амфитеатр.

Далее отправимся к ущелью Сыклыкент, которое находится на территории национального парка. Пройдём среди высоких каменных стен и посмотрим на самый длинный и глубокий каньон в Турции. Он же — второй по величине в Европе. В 2 км находится ещё одно живописное ущелье — Гизликент. Оно хорошо скрыто от посторонних глаз и радует в конце освежающим водопадом. Путь к нему лежит через заросшие кустарники и лианы.

Пройдём 12 км. Перепад высот — 120 м.

Религиозный центр и 2 живописных ущельяРелигиозный центр и 2 живописных ущельяРелигиозный центр и 2 живописных ущельяРелигиозный центр и 2 живописных ущельяРелигиозный центр и 2 живописных ущелья
6 день

Море, горы и хвойные леса

Продолжим путь по Ликийской тропе вдоль моря. Почти весь день нас будут сопровождать панорамы бескрайних водных просторов, гор и хвойных лесов. Желающие смогут полетать на параплане над бухтой курортного Олюдениза (за доплату).

Пройдём 10 км. Перепад высот — 50 м.

Море, горы и хвойные лесаМоре, горы и хвойные лесаМоре, горы и хвойные лесаМоре, горы и хвойные леса
7 день

Заброшенный город, морская прогулка и возвращение в Анталью

Сегодня посетим город-призрак Каякёй, ранее заселённый греками Османской империи. Увидим хорошо сохранившиеся руины крепости, амфитеатра, монастырей и храмов. С холма полюбуемся потрясающим видом на окрестности.

Далее отправимся в путешествие на катере по Средиземному морю. Насладимся брызгами, прозрачной водой, живописными берегами островов. Желающие смогут искупаться.

К вечеру вернёмся в Анталью.

Пройдём 5 км. Перепад высот — 150 м.

Заброшенный город, морская прогулка и возвращение в АнтальюЗаброшенный город, морская прогулка и возвращение в АнтальюЗаброшенный город, морская прогулка и возвращение в АнтальюЗаброшенный город, морская прогулка и возвращение в АнтальюЗаброшенный город, морская прогулка и возвращение в Анталью
8 день

Отъезд

Позавтракав, отправимся в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, аэропорт, 16:00
Завершение: Анталья, аэропорт, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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