Сегодня ступим на Ликийскую тропу, общая протяжённость которой составляет 540 км. Пешеходный маршрут тянется вдоль побережья древней Ликии — по дороге есть и старинные города, и горные перевалы, и самобытные поселения, и ущелья с реками. Мы пройдём лишь часть тропы, для преодоления которой не нужна специальная физическая подготовка. Все переходы налегке, без тяжёлых рюкзаков. С собой берём только самое необходимое на время треккинга. Остальные вещи поедут в машине.

Первая локация на пути — каньон Гейнюк. Увидим ущелье длиной 14 км, по дну которого протекает одноимённая река. Дойдём до посёлка Чиралы, где остановимся на 2 ночи в гостевой доме совсем недалеко от моря и потрясающего пляжа. Здесь обитают морские черепахи.

Во второй половине дня посетим древний город Олимпос, заставший несколько эпох. Рассмотрим остатки амфитеатра, гробниц, саркофагов, набережных и мостов.

Вечером поднимемся к огням Химеры и увидим уникальное явление — горящие камни. На горе происходит выход метана, который возгорается от статического электричества. Когда-то пламя достигало 2-х метров, а место являлось своего рода маяком для кораблей. На склоне сохранились и руины древнего храма бога огня.

Пройдём 10 км. Перепад высот — 150 м.