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Полезная информация о Батмане

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Местное время в Батмане
23:0503
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаБатман
По-английскиBatman
Столица регионаБатман является столицей региона
Население города381 990 чел.
АэропортБатман BAL
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота574 м. от уровня моря

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