Полезная информация о Батмане
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Местное время в Батмане
23:0503
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Батман
|По-английски
|Batman
|Столица региона
|Батман является столицей региона
|Население города
|381 990 чел.
|Аэропорт
|Батман BAL
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|574 м. от уровня моря
Где находится Батман на карте
Батман
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