Понедельник, Вторник, Средa, Четверг, Суббота, Воскресенье

Экскурсия на подводной лодке

Экскурсия на подводной лодке
Экскурсия на подводной лодке
Экскурсия на подводной лодке
Экскурсия на подводной лодке
Экскурсия на подводной лодке
Экскурсия на подводной лодке
Экскурсия на подводной лодке
Экскурсия на подводной лодке в Анталии разработан для тех, кто хочет уйти от классических туров и добавить новых впечатлений к своему отдыху в Анталии. Nemo Submarine – первая туристическая подводная лодка в Турции, вмещающая 44 пассажира и 2 пилота.
С Подводной Лодкой мы подарим вам самые необычные впечатления в вашей жизни. Если вы устали от классических туров и ищете чего-то особенного, то этот тур для вас.
О туристической подводной лодке Немо
Nemo модернизируется в Испании. Он может совершать 10 погружений в день и оставаться под водой 10 часов. Длина 18, 6 м и высота 5, 85 м. Может нырять на глубину до 40 м.
Начало Экскурсии на подводной лодке
Мы заберем вас из вашего отеля на нашем комфортабельном автобусе. После короткого путешествия мы прибудем в историческую гавань в Калеичи. Здесь вас встретит экипаж. После короткой встречи мы получим необходимый брифинг от нашего гида.
Затем мы сядем на подводную лодку. Итак, наш тур, который займет свое место среди незабываемых, начнется. Есть специальные сиденья для всех, и перед сиденьями есть окна. Из этих окон вы сможете наблюдать за внешним видом.
Так же в салоне есть два кондиционера. Таким образом, атмосферное давление не повлияет на вас.
Прощание с Подводной лодке
Экскурсия на подводной лодке занимает около 50 минут. Во время экскурсии вы станете свидетелями великолепных видов подводного мира. Держите фотоаппарат всегда в руках. В конце подводного тура наш автобус в порту отвезет вас в отель.
Подготовьтесь заранее
Время и место встречи
Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Анталии (отели Калеичи): место встречи – Макдональдс, рядом с древними воротами Адриана.
Важная информация
Дети могут присоединиться к этому туру, но они должны быть ростом 90 см.
Вы можете принести с собой немного денег для личных расходов.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
цена на человека
$60

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от и до отеля
  • Aвтобус с кондиционером
  • Страховка
Что не входит
  • Личные расходы
  • Фото и видео
Где начинаем и завершаем
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель.
Важная информация
  • Уважаемые гости
  • сообщаем Вам
  • что при оформлении заказа экскурсии
  • Вам необходимо связаться с нами
  • с целью уточнения времени трансфера из отеля. Обратите внимание
  • что в каждом отеле свое определенное время сбора.
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Средa, Четверг, Суббота, Воскресенье
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Понедельник, Вторник, Средa, Четверг, Суббота, Воскресенье

Halil K.
Halil K.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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