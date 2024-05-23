🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4.5 часа 26 отзывов Путешествие по Старому городу Антальи с посещением водопада Дюден Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере 277 € 250 за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 8 часов 11 отзывов Насыщенная экскурсия из Белека: каньоны, скалы и античные города Приготовьтесь к насыщенному дню: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге ждут вас! Путешествие на джипах и кабрио-бусах Начало: У вашего отеля 40 € 36 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 9 отзывов Историческое путешествие из Белека: Перге, Аспендос, Куршунлу Познайте тайны древних городов Перге и Аспендос и насладитесь красотой национального парка Куршунлу € 320 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 13 часов 12 отзывов Памуккале и турецкие Мальдивы: незабываемое приключение из Белека Откройте для себя чудеса Памуккале и озера Салда на экскурсии, полной истории, красоты и уникальных моментов Начало: От вашего места проживания 40 € 36 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Белек: Путешествие к храму Святого Николая и древнему Мира Загадочный Демре и величественный Мира ждут вас. Откройте тайны древних цивилизаций и узнайте историю настоящего Санта Клауса € 400 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 1 отзыв Из Белека в Сиде: История, водопад Манавгат и мечеть Кулийе Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь водопадом Манавгат и посетите уникальную мечеть Кулийе € 350 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Путешествие из Белека в историческую Анталью - живая история Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, гуляя по улочкам Старого города Калеичи с личным гидом Начало: У вашего отеля в Белеке или Кунду € 250 за всё до 4 чел.

🛥 На яхте Групповая 12 часов 5 отзывов Групповая экскурсия на яхте по бухтам Адрасана из Белека Идеальный день на Средиземном море: яхта, купание в гротах, обед на борту и живописные виды. Забудьте о заботах и наслаждайтесь приключением Начало: От вашего отеля в Белеке Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:15 € 50 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Из Белека к озеру Салда: побег от жары в турецкие Мальдивы Погрузитесь в прохладу бирюзовых вод озера Салда, насладитесь уникальными пейзажами и целебной грязью вдали от жары Белека 333 € 300 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 19% скидка Групповая 13 часов 13 отзывов Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Белека Каппадокия во всей красе: от подземных городов до полета на воздушном шаре - удивительное приключение Начало: У вашего отеля 67 € 54 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Идеальный день в Анталье: от Белека до величия древности Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи: от древних руин до величественных природных чудес € 325 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Приключения в Таврских горах: уникальная поездка из Белека Вас ждет путешествие по величественным Таврским горам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дыхание истории € 282 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 13 часов 13 отзывов Из Белека в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и красоту Путешествие из Белека в Памуккале и Иераполис обещает вам незабываемые впечатления от великолепных пейзажей и теплых источников 550 € 495 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека Погрузитесь в историю древних цивилизаций и ощутите прохладу уникального водопада Куршунлу в окрестностях Белека 355 € 320 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 12 часов 4 отзыва Античный город Мира и храм Святого Николая: историческое путешествие Погрузитесь в историю античного мира, посетив руины Миры и храм Святого Николая в Демре. Откройте для себя богатое наследие Ликии 444 € 400 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Сиде и водопад Манавгат: путешествие из Белека с культурным и природным наследием Погрузитесь в мир античной истории и природной красоты с индивидуальной экскурсией в Сиде и к водопаду Манавгат 333 € 300 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Озеро Салда и Сагалассос: путешествие в историю и природу из Белека Погрузитесь в мир древности и природных чудес во время экскурсии из Белека. Откройте для себя Сагалассос и озеро Салда 516 € 465 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 7 отзывов Из Белека в Анталью: путешествие через века и природу Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса Начало: У шлагбаума вашего отеля € 289 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден Начало: у вашего отеля € 260 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 10 отзывов Путешествие в мир сказок: The Land Of Legends из Белека Встречайте волшебство и веселье в The Land Of Legends, где каждый найдет развлечение по душе Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. от $ 80 за человека

🛥 На яхте Групповая 2 часа 5 отзывов Групповой яхт-тур по реке Манавгат из Белека с обедом и купанием Приглашаем вас в захватывающее плавание по реке Манавгат, где вас ждут живописные виды и расслабляющий отдых Начало: Ваш отель Расписание: По понедельникам и четвергам, отъезд из отеля 8.00-8.30 $ 30 за человека

🛥 На яхте Групповая 5 часов 1 отзыв Экскурсия на яхте Харем Мальдива из Белека: развлечение и купание Отправляйтесь на яхте Харем Мальдива из Белека к гавани Калеичи. Вас ждут шоу-программы, купание у водопадов и островов, обед и дискотека на обратном пути Начало: Ваш отель Расписание: Вторник Четверг суббота $ 75 за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 5 отзывов Путешествие в Океанариум Анталии: морские чудеса рядом с Белеком Подарите себе встречу с загадочным миром океана, посетив Океанариум Анталии - незабываемое приключение для всей семьи Начало: Анталия Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. $ 60 за человека

Групповая 9 часов 1 отзыв Супер комбо 5 в 1: Рафтинг, сафари и зиплайн в Каньоне Кепрюлю Погрузитесь в незабываемые приключения в Каньоне Кепрюлю! Рафтинг, сафари, багги, рыбалка и зиплайн ждут вас в этом уникальном туре Начало: Ваш отель Расписание: Вторник, пятница $ 60 за человека

Групповая 5 часов 1 отзыв Морская рыбалка Расписание: Ежедневно в 07:00 $ 60 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Храм Св. Николая и Кекова: уникальная экскурсия из Белека Погрузитесь в историю с экскурсией по Храму Св. Николая и затонувшему городу Кекова, начиная день с традиционного турецкого завтрака Начало: В вашем отеле € 550 за всё до 4 чел.

Групповая 9 часов Приключение на лодке MonsterJet Начало: Ваш отель Расписание: Понедельник, среда, пятница $ 130 за человека

Мини-группа 2 часа Плавание с дельфинами в Белеке: встреча мечты и реальности Воплотите мечту в жизнь: плавайте с дельфинами и наслаждайтесь их акробатическими трюками в Белеке Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно $ 135 за человека

Групповая 9 часов Зеленый каньон Расписание: Понедельник, Четверг в 08:15 $ 40 за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов Комбо Тур 5 в 1 Каньоны Кёпрюлю и Тазы Начало: Ваш отель. Шлагбаум Расписание: вторник, пятница $ 60 за человека

Групповая 2.5 часа Хаммам - турецкая баня Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 $ 20 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Из Белека на гору Янарташ: античный Олимпос и красоты Турции Приглашаем вас на увлекательное путешествие из Белека, где история и природа Турции раскрываются во всей красе € 350 за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Групповая 7 часов Джип-сафари на внедорожниках в Гебиз Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля Расписание: Ежедневно до 15 ноября. После 15/11: Вт, Ср, Пт, Сб. $ 40 за человека

🛥 На яхте Групповая 9 часов Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Белека Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00 $ 30 за человека

🛣 Джиппинг 🛣 Джиппинг Групповая 7 часов Джип-сафари к трём водопадам Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:15 $ 30 за человека

Групповая 4.5 часа Аквариум в Анталии Расписание: Ежедневно в null $ 55 за человека

Групповая 2 часа Путешествие в Аквапарк Water Hill из Белека: водные приключения Погрузитесь в атмосферу безудержного веселья в обновленном Аквапарке Water Hill, где вас ждут незабываемые впечатления Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день $ 48 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Из Белека - в Памуккале Увидеть «восьмое чудо света», искупаться в бассейне Клеопатры и погулять по древнему городу € 500 за всё до 4 чел.

🛻 На квадроциклах 🛞 Багги Групповая 6 часов Активный отдых в Белеке: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:45 € 35 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Античный город Перге и следы Александра Македонского: экскурсия из Белека Погрузитесь в историю античного Перге, узнайте о его римском наследии и вкладе Александра Македонского в развитие города Начало: В вашем отеле в Белеке/Анталье € 350 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов «Аквариум Анталия» и прогулка по Старому городу Начало: Место, где вы живёте Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 $ 417 за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 13 часов Из Белека - к лавандовым полям и озеру Салда Отдохнуть у озера бирюзового цвета и сделать множество снимков среди цветущих полей Начало: У вашего отеля € 50 за человека