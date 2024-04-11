1 чел.
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Групповая
12 часов
Групповая экскурсия на яхте по бухтам Адрасана из Белека
Идеальный день на Средиземном море: яхта, купание в гротах, обед на борту и живописные виды. Забудьте о заботах и наслаждайтесь приключением
Начало: От вашего отеля в Белеке
«Прогулка на яхте по бухтам Средиземного моря»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:15
11 июня в 06:15
13 июня в 06:15
€50 за человека
Групповая
10 часов
Яхт-тур по Зеленому Каньону: незабываемые впечатления из Белека
Погрузитесь в мир природной красоты и тишины во время путешествия на яхте по живописному Зеленому Каньону
Начало: Ваш отель
«Итак, готовы ли вы к прогулке на яхте вдали от шума»
Расписание: Понедельник, Четверг
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$50 за человека
Групповая
12 часов
Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
Загадочная история древней Ликии и затонувшего города ждет вас на экскурсии Демре - Мира - Кекова
Начало: Белек
«Вы сможете увидеть это место, путешествуя на яхте, наблюдая за подводным миром, проплывая над затонувшим городом из застекленных секций яхты»
Расписание: Среда, воскресенье
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
$59 за человека
Групповая
8 часов
Дайвинг в Белеке: встреча с подводным миром Средиземного моря
Погрузитесь в синеву вод Средиземного моря, встретьте удивительный подводный мир вместе с профессиональными инструкторами
Начало: Белек
«С нами вы отправитесь на яхте в открытое море»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
от $35 за человека
Групповая
2 часа
Групповой яхт-тур по реке Манавгат из Белека с обедом и купанием
Приглашаем вас в захватывающее плавание по реке Манавгат, где вас ждут живописные виды и расслабляющий отдых
Начало: Ваш отель
«Обед на яхте (форель или курица, макароны, салат и хлеб)»
Расписание: По понедельникам и четвергам, отъезд из отеля 8.00-8.30
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$30 за человека
Индивидуальная
6 часов
Эксклюзивная прогулка на яхте по живописным бухтам Белека
Проведите незабываемый день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морскими красотами и отдыхом в кругу близких
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Как насчет того, чтобы провести прекрасный день с семьей или друзьями в бирюзовых водах Средиземного моря, арендовав яхту в Белеке»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $850 за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Экскурсия на яхте Харем Мальдива из Белека: развлечение и купание
Отправляйтесь на яхте Харем Мальдива из Белека к гавани Калеичи. Вас ждут шоу-программы, купание у водопадов и островов, обед и дискотека на обратном пути
Начало: Ваш отель
«Об экскурсии Особенности яхты HAREM MALDIV LUXURY: яхта длиной 50 м»
Расписание: Вторник Четверг суббота
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$75 за человека
Групповая
8 часов
Незабываемое путешествие на яхте к Дюденскому водопаду из Белека
Путешествие на яхте к Дюденскому водопаду из Белека - это незабываемый день, полный впечатлений, купания и веселья на борту комфортабельной яхты
Начало: Ваш отель
«Круиз к сердцу Анталии Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека – одна из обязательных к посещению экскурсий, ведь именно 40-метровый водопад, каскадом обрушивающийся в Средиземное море, является визитной карточкой города»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$30 за человека
Групповая
10 часов
Прогулка на яхте по Зеленому каньону с Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник и четверг, в 08:40 из отелей Белека
10 июня в 08:40
13 июня в 08:40
$50 за человека
Индивидуальная
8 часов
Тур-трансфер по Анталии: история, природа и панорамы за 1 день
Встречайте утро в Анталии с комфортом! Индивидуальный трансфер покажет вам лучшие места города
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
«Любимая Анталия как на ладони • Верхний дюден — водопад • Старый город Калеичи — порт прогулка на яхте • Нижний дюденский водопад Вас ждут самые красивые места и фото»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Групповая
11 часов
На яхте к Генуэзской бухте
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
«Фосфорная пещера — это морская пещера, в которую могут войти небольшие яхты»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
$40 за человека
Групповая
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная прогулка на яхте в Белеке: рыбалка и отдых
Подарите себе день роскоши на частной яхте в Белеке, где морские пейзажи и увлекательная рыбалка ждут вас
Начало: Ваш Отель
«Будьте готовы утром, так как члены нашей команды отвезут вас из отеля прямо к яхте»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$500 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья11 апреля 2024Экскурсия очень понравилась,познавательно,очень хороший гид Юлия. Чудесная прогулка на яхте. Мы посетили много удивительных, богатых историей мест, открыли для себя много нового.
- ННиколай5 апреля 2024Это потрясающяя красота. Был русскоговорящих гид во время поездки на катамаране, была остановка на купание и отдельно остановка на рыбалку.
- ННаталья17 октября 2023Зелёный каньон очень красивый, живописные виды, изумрудная вода, природа… Сняла одну звезду за включённую в экскурсию, обещанную рыбалку. Вот это
- ИИван20 сентября 2023Впечатления - хорошие, но с описанием и фото в описании - расхождения. Плюсы: 1. Трансфер вовремя. 2. Судно имеет выносные трапы, с которых
- ААлина28 августа 2023Очень понравилось на яхте)
- ННур4 августа 2023По Средиземному морю - на пиратской яхте (с купанием)Очень интересная экскурсия, на комфортабельном автобусе доехали до пирса, живописный пляж открывается после отправления на трехпалубном корабле. Приятный морской воздух,
- ССоколова15 июля 2023Ребята молодцы, старались. Снизила оценку из-за очень старой лодки, хорошо, что, чистая. Гидрокостюм дали мне весь рваный (индивидуальное погружение 50$),
- ММария15 июля 2023Одна из самых лучших экскурсий, нами побыванных! Храм Николая Чудотворца это обязательное к посещению место, тем более настолько красивое и
- ММарина18 июня 2023Красивый каньон, незабываемое путешествие, можно было бы увеличить время на купание в озере!
- ЯЯрослав21 мая 2023Классная, познавательная поездка.
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «На яхте»
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Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "На яхте" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 30 до 850. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Белеке в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Турции, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август