Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:15

Начало: От вашего отеля в Белеке

Идеальный день на Средиземном море: яхта, купание в гротах, обед на борту и живописные виды. Забудьте о заботах и наслаждайтесь приключением

Погрузитесь в мир природной красоты и тишины во время путешествия на яхте по живописному Зеленому Каньону

Загадочная история древней Ликии и затонувшего города ждет вас на экскурсии Демре - Мира - Кекова

от $ 35 за человека

Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Погрузитесь в синеву вод Средиземного моря, встретьте удивительный подводный мир вместе с профессиональными инструкторами

Расписание: По понедельникам и четвергам, отъезд из отеля 8.00-8.30

Приглашаем вас в захватывающее плавание по реке Манавгат, где вас ждут живописные виды и расслабляющий отдых

🛥 На яхте

Индивидуальная

6 часов 1 отзыв

Эксклюзивная прогулка на яхте по живописным бухтам Белека Проведите незабываемый день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морскими красотами и отдыхом в кругу близких Начало: Ваш отель «Что вас ждет Как насчет того, чтобы провести прекрасный день с семьей или друзьями в бирюзовых водах Средиземного моря, арендовав яхту в Белеке»

Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.