Прогулки на яхте в Белеке

Найдено 13 экскурсий в категории «На яхте» в Белеке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана из Белека
🛥 На яхте
Групповая
12 часов
5 отзывов
Групповая экскурсия на яхте по бухтам Адрасана из Белека
Идеальный день на Средиземном море: яхта, купание в гротах, обед на борту и живописные виды. Забудьте о заботах и наслаждайтесь приключением
Начало: От вашего отеля в Белеке
«Прогулка на яхте по бухтам Средиземного моря»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:15
11 июня в 06:15
13 июня в 06:15
50 за человека
Прогулка на яхте по Зеленому Каньону
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
10 часов
8 отзывов
Яхт-тур по Зеленому Каньону: незабываемые впечатления из Белека
Погрузитесь в мир природной красоты и тишины во время путешествия на яхте по живописному Зеленому Каньону
Начало: Ваш отель
«Итак, готовы ли вы к прогулке на яхте вдали от шума»
Расписание: Понедельник, Четверг
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$50 за человека
Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
12 часов
22 отзыва
Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
Загадочная история древней Ликии и затонувшего города ждет вас на экскурсии Демре - Мира - Кекова
Начало: Белек
«Вы сможете увидеть это место, путешествуя на яхте, наблюдая за подводным миром, проплывая над затонувшим городом из застекленных секций яхты»
Расписание: Среда, воскресенье
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
$59 за человека
Дайвинг: знакомство с подводным миром
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
23 отзыва
Дайвинг в Белеке: встреча с подводным миром Средиземного моря
Погрузитесь в синеву вод Средиземного моря, встретьте удивительный подводный мир вместе с профессиональными инструкторами
Начало: Белек
«С нами вы отправитесь на яхте в открытое море»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
от $35 за человека
Яхт-тур по реке Манавгат из Белека
🛥 На яхте
Групповая
2 часа
5 отзывов
Групповой яхт-тур по реке Манавгат из Белека с обедом и купанием
Приглашаем вас в захватывающее плавание по реке Манавгат, где вас ждут живописные виды и расслабляющий отдых
Начало: Ваш отель
«Обед на яхте (форель или курица, макароны, салат и хлеб)»
Расписание: По понедельникам и четвергам, отъезд из отеля 8.00-8.30
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$30 за человека
Прогулка на яхте по бухтам Белекa
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Эксклюзивная прогулка на яхте по живописным бухтам Белека
Проведите незабываемый день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морскими красотами и отдыхом в кругу близких
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Как насчет того, чтобы провести прекрасный день с семьей или друзьями в бирюзовых водах Средиземного моря, арендовав яхту в Белеке»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $850 за всё до 6 чел.
Яхта Харем Мальдива из Белека
🛥 На яхте
Групповая
5 часов
1 отзыв
Экскурсия на яхте Харем Мальдива из Белека: развлечение и купание
Отправляйтесь на яхте Харем Мальдива из Белека к гавани Калеичи. Вас ждут шоу-программы, купание у водопадов и островов, обед и дискотека на обратном пути
Начало: Ваш отель
«Об экскурсии Особенности яхты HAREM MALDIV LUXURY: яхта длиной 50 м»
Расписание: Вторник Четверг суббота
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$75 за человека
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
1 отзыв
Незабываемое путешествие на яхте к Дюденскому водопаду из Белека
Путешествие на яхте к Дюденскому водопаду из Белека - это незабываемый день, полный впечатлений, купания и веселья на борту комфортабельной яхты
Начало: Ваш отель
«Круиз к сердцу Анталии Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека – одна из обязательных к посещению экскурсий, ведь именно 40-метровый водопад, каскадом обрушивающийся в Средиземное море, является визитной карточкой города»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$30 за человека
Прогулка на яхте по Зеленому каньону с Белека
🛥 На яхте
Групповая
10 часов
10 отзывов
Прогулка на яхте по Зеленому каньону с Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник и четверг, в 08:40 из отелей Белека
10 июня в 08:40
13 июня в 08:40
$50 за человека
Тур-трансфер Анталия за 1 день
🛥 На яхте
Индивидуальная
8 часов
Тур-трансфер по Анталии: история, природа и панорамы за 1 день
Встречайте утро в Анталии с комфортом! Индивидуальный трансфер покажет вам лучшие места города
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
«Любимая Анталия как на ладони • Верхний дюден — водопад • Старый город Калеичи — порт прогулка на яхте • Нижний дюденский водопад Вас ждут самые красивые места и фото»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
На яхте к Генуэзской бухте
🛥 На яхте
Групповая
11 часов
На яхте к Генуэзской бухте
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
«Фосфорная пещера — это морская пещера, в которую могут войти небольшие яхты»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
$40 за человека
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Белека
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Белека
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$30 за человека
Прогулка на яхте в Белеке (индивидульно)
🛥 На яхте
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная прогулка на яхте в Белеке: рыбалка и отдых
Подарите себе день роскоши на частной яхте в Белеке, где морские пейзажи и увлекательная рыбалка ждут вас
Начало: Ваш Отель
«Будьте готовы утром, так как члены нашей команды отвезут вас из отеля прямо к яхте»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    11 апреля 2024
    Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
    Экскурсия очень понравилась,познавательно,очень хороший гид Юлия. Чудесная прогулка на яхте. Мы посетили много удивительных, богатых историей мест, открыли для себя много нового.
  • Н
    Николай
    5 апреля 2024
    Прогулка на яхте по Зеленому Каньону
    Это потрясающяя красота. Был русскоговорящих гид во время поездки на катамаране, была остановка на купание и отдельно остановка на рыбалку.
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    Так же была остановка на обед, в ресторане с видом на озеро. Подавали рыбу форель. Напитки на катамаране бесплатно, кофе, вода, пепси и фанта.

  • Н
    Наталья
    17 октября 2023
    Прогулка на яхте по Зеленому Каньону
    Зелёный каньон очень красивый, живописные виды, изумрудная вода, природа… Сняла одну звезду за включённую в экскурсию, обещанную рыбалку. Вот это
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    полное разочарование. Нас было человек 30, никто ни то что не поймал ни одной рыбины, никто даже не увидел ни одной рыбки. Её там просто нет.

  • И
    Иван
    20 сентября 2023
    Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
    Впечатления - хорошие, но с описанием и фото в описании - расхождения. Плюсы: 1. Трансфер вовремя. 2. Судно имеет выносные трапы, с которых
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    можно прыгать. На переднем трапе завозят в следующий после Дюденского водопад. 3. Максимально близко подвозят к самому Дюденскому водопаду. 4. Доброжелательная команда, хорошо знают русский язык. Расхождения: 1. Не яхта, а старенький двухпалубный катер. 2. Громко работает двигатель, поэтому громко включают музыку. 3. Отправление не из порта Антальи.

  • А
    Алина
    28 августа 2023
    Прогулка на яхте по бухтам Белекa
    Очень понравилось на яхте)
  • Н
    Нур
    4 августа 2023
    По Средиземному морю - на пиратской яхте (с купанием)
    Очень интересная экскурсия, на комфортабельном автобусе доехали до пирса, живописный пляж открывается после отправления на трехпалубном корабле. Приятный морской воздух,
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    посещение красивейших бухт побережья, купание в открытом море, музыкальное сопровождение, обед. Вода прекрасного голубого цвета, плавать одно удовольствие. Всё понравилось, организация на высшем уровне.

  • С
    Соколова
    15 июля 2023
    Дайвинг: знакомство с подводным миром
    Ребята молодцы, старались. Снизила оценку из-за очень старой лодки, хорошо, что, чистая. Гидрокостюм дали мне весь рваный (индивидуальное погружение 50$),
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    фото плохого качества получились и я хотела в полный рост, когда было первое погружение, а сфотографировали и сняли на видео лицо и как я кормлю рыбок, за это 35$. Обещали выдать электронный сертификат в течении 3х дней, срок прошёл, а его всё нет. В целом, всё хорошо. Берите с собой больше воды.

  • М
    Мария
    15 июля 2023
    Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
    Одна из самых лучших экскурсий, нами побыванных! Храм Николая Чудотворца это обязательное к посещению место, тем более настолько красивое и
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    самобытное! Наш гид Айнура - просто богиня гидов! Очень внимательная, с шутками-прибаутками и байками про турецкую историю. Нам очень понравилось как Айнура рассказывала про историю места, куда мы ездили на экскурсию, вовремя обращала внимание в какую сторону и куда смотреть, в то же время не надоедадала излишним вниманием. Обед был также шикарный!

  • М
    Марина
    18 июня 2023
    Прогулка на яхте по Зеленому Каньону
    Красивый каньон, незабываемое путешествие, можно было бы увеличить время на купание в озере!
  • Я
    Ярослав
    21 мая 2023
    Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
    Классная, познавательная поездка.

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «На яхте»

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  5. Яхт-тур по реке Манавгат из Белека
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
  6. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "На яхте" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 30 до 850. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Белеке в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах Турции, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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