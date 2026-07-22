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Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека

Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
Вы отправитесь к легендарным террасам Памуккале и на райское озеро Салда.

За один день вы отдохнете на одном из лучших пляжей Турции, увидите террасы из травертина с аквамариновой водой, ощутите дух Античности в Иераполисе и окунетесь в бассейн Клеопатры. Каждая локация путешествия останется в вашем сердце — и на фото!
4
14 отзывов
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека

Описание экскурсии

  • Райское озеро Салда — филиал Мальдив в Турции. На западе Турции, в горах Тавр, вас встретит невероятной красоты озеро Салда. Вы проведете время, нежась на белоснежном песке и купаясь в чистейшей воде ярко-лазурного оттенка.
  • Дивное Памуккале — природный феномен, который называют «восьмым чудом света»! Перед вами предстанет белоснежная гора из травертина — кристаллической породы, которая образует каскад террас и бассейнов, наполненных прозрачной водой цвета аквамарин. Зрелище, достойное тысячи фотографий!
  • Древний Иераполис — римский курорт, построенный около травертин во 2 веке до нашей эры. На улицах города вы увидите амфитеатр, множество храмов, фонтанов, бани и другие строения. А местная минеральная термальная вода, которая еще в Античности применялась для лечения различных болезней, по сей день славится целебными свойствами.
  • Античный бассейн Клеопатры, который возведен на месте древнеримских бань. Вы понежитесь в источнике среди мягких пузырьков и оцените благотворное влияние бассейна на кожу.

Программа экскурсии

Между 4:00–4:30 Заберём вас от вашего отеля (точное время зависит от того, где вы находитесь)
7:30 Остановка для завтрака
9:00 Посещение озера Салда (свободное время 45 минут)
12:00 Посещение мастерской Оникса и Султанита
13:00 Остановка на обед
14:00 Посещение Памуккале (свободное время 3 часа)

  • античный город Иераполис
  • белоснежные травертины Памуккале
  • бассейн Клеопатры
17:00 Посещение винного погреба и дегустация фруктовых вин региона19:00 Остановка на ужин21:00 — 21:30 Возвращение в отель

Организационные детали

  • От центра Белека до Памуккале 275 км, около 4 часов + остановки
  • Транспорт: до 19 посадочных мест — Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), от 20 до 32 — Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), от 40 до 46 — Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari
  • Всю информацию гид даёт в автобусе, на локациях у вас будет свободное время
  • В экскурсию включены шопинг-заезды
  • Последовательность локаций может меняться в зависимости от погоды и других факторов — решение принимает гид на месте
  • С вами будет один из русскоговорящих гидов нашей команды

Что входит в стоимость

  • завтрак, обед и ужин (шведский стол + фиксированное меню)
  • трансфер из районов: Боазкент, Белек, Кадрие
  • посещение озера Салда
  • страховой полис
  • дегустация фруктовых вин

Что не входит в стоимость

  • напитки, личные расходы
  • билет в «Памуккале» (для гостей от 8 лет) — €30 за чел. (обязателен)
  • билет в бассейн Клеопатры (для гостей от 12 лет) — €15 за чел. (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
От 8 лет и старше€50
Дети от 4 до 7 лет€28
Дeти до 3 лет (с посадочным местом)€28
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля / места встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 13465 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Илья
Прекрасная экскурсия! Отличные виды, комфортабельный автобус, вовлечённый гид. Немного испортила впечатление организация питания (нормально мы не поели ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин), в остальном - всё отлично! Памуккале - удивительное место, в котором точно стоит побывать!
Прекрасная экскурсия! Отличные виды, комфортабельный автобус, вовлечённый гид. Немного испортила впечатление организация питания (нормально мы не
Прекрасная экскурсия! Отличные виды, комфортабельный автобус, вовлечённый гид. Немного испортила впечатление организация питания (нормально мы не
Прекрасная экскурсия! Отличные виды, комфортабельный автобус, вовлечённый гид. Немного испортила впечатление организация питания (нормально мы не
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Ксения
Приехали в нетуристический сезон — в ноябре, группа была маленькая. Вышло очень душевно!

Времени на все хватило: и искупаться, и погулять, и походить по древнему Иераполю. Большой плюс – на маршруте
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нет шопинга и какого-либо навязывания, что сильно экономит время, если нужно – можно купить сувениры на местах.

Гиду огромное спасибо – организованно собирал группу и следил за нами, помогал, отвечал на вопросы. Рассказывал и показывал много чего дополнительно к основным местам.

На маршруте кормят, к еде претензий нет, было и мясо, и овощи, и сладости. Все просто, но съедобно и вкусно.)

Времени на Памуккале и Иераполь - больше 3 часов, хватает на всё. Обязательно берите билет в бассейн Клеопатры – плавать в газировке очень приятно! Салда зимой очень холодное и ветреное, поэтому времени нам потребовалось меньше. Но всем довольны.)

Спасибо за день!

Приехали в нетуристический сезон — в ноябре, группа была маленькая. Вышло очень душевно!
Приехали в нетуристический сезон — в ноябре, группа была маленькая. Вышло очень душевно!
Приехали в нетуристический сезон — в ноябре, группа была маленькая. Вышло очень душевно!
Приехали в нетуристический сезон — в ноябре, группа была маленькая. Вышло очень душевно!
Приехали в нетуристический сезон — в ноябре, группа была маленькая. Вышло очень душевно!
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Елена
Очень интересная и комфортная экскурсия! Вначале расскажу о тех аспектах экскурсии, которые мне очень понравились:
1. Тайминг экскурсии детально продуман: за счет выезда из отеля в 3 часа ночи, вся дорога
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"туда" проходит во сне и совсем не утомляет. Конечно, бывают накладки из-за опоздавших нерадивых туристов, но организатор эксккрсии и этот негативный фактор пытается невелировать. Поэтому приехали мы на Памуккале рано утром, позавтракали и пошли гулять.

2. По приезду на Памуккале дают достаточно времени - чтобы по по травертинам погулять, и в ванных Клеопатры поплескаться. И как раз, когда начинается дневная жара и наплыв туристов, наша группа уже уезжала обратно.

3. У нас был харизматичный экскурсовод Али: рассказал много интересного о стране вцелом, о регионе, в который мы ездили, об истории и географических аспектах. А нашу обратную дорогу скрасил караоке)

4. Продуман комфорт туристов: в автобусе есть холодная питьевая вода, включено 3-х разовое питание.

5. Прочитав отрицательные отзывы предыдущих туристов про дегустацию вина, тоже была скептически настроена на эту часть экскурсии. А зря! Нас привезли не дегутацию сразу после обеда, когда безумно хотелось сладкого десерта. Во время дегустации угостили множеством интересных сортов вина и большим количеством рахат лукума, ручного изготовления, и халвой. Ну как можно быть не довольным таким угощением?!! Я купила домой гранатовое и ежевичное вино, много сладостей и гранатовый соус, который очень полюбила за время пребывания в Турции.

Из того, что лично мне не очень понравилось: это питание (завтраки, обеды, ужины). Но в этом вопросе у всех разные вкусы; наверное это мой контраст с 5-звездочным отелем в Белеке. В любом случае, свежие овощи были во время всех приемов пищи, и на них можно день продержаться:)

Очень интересная и комфортная экскурсия! Вначале расскажу о тех аспектах экскурсии, которые мне очень понравились:
Очень интересная и комфортная экскурсия! Вначале расскажу о тех аспектах экскурсии, которые мне очень понравились:
Очень интересная и комфортная экскурсия! Вначале расскажу о тех аспектах экскурсии, которые мне очень понравились:
Очень интересная и комфортная экскурсия! Вначале расскажу о тех аспектах экскурсии, которые мне очень понравились:
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Л
Прекрасная поездка в сопровождении замечательной команды! Экскурсию вели на трёх языках, максимально учитывали пожелания участников поездки. Дорога была мягкой, спасибо водителю. Везде нас сопровождали, когда группа разделялась, отвечали на все вопросы. Благодаря этому моё путешествие прошло замечательно! Исполнили мою мечту, спасибо вам огромное! Отличное воспоминание на всю жизнь!
Прекрасная поездка в сопровождении замечательной команды! Экскурсию вели на трёх языках, максимально учитывали пожелания участников поездки.
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И
Ездили с гидом Гайратом, хочу написать про плюсы и минусы экскурсии:

Плюсы:
- разуммется, красивые места Памукалле и озера Салда. Очень хорошо, что на Памукалле мы приехали с самого утра (в районе
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9 часов), и Гайрат правильно посоветовал всем сходить сначала к соляным бассейнам, а затем к бассейну клеопатры - было не так жарко и меньше людей. Всем рекомендуб погулять со стороны лавандовой аллеи - там нельзя заходить на территорию бассейнов, но они намного красивее и получаются отличные фото. Спасибо Гайрату, что подсказал это место.
- достаточно свободного времени и на памукалле, и на озере - все успеваешь и нет ощущения спешки.
- автобус с кондиционером, бесплатная вода в автобусе.
Минусы:
- Экскурсия довольно утомительная. В середине дня есть обед (по желанию), после обеда заезжают в магазин вина и сладостей. В принципе, это приятная пауза в жару, угощают и не слищком навязчиво продают, но время заезды ощутимо занимают.
- Завоз-развоз до основного автобуса. Из отеля нас встретил микроавтобус, который собирал людей по Белеку и Анталии. Наш водитель и туда, и обратно засыпал, нарушал правила и вел не безопасно. На обратном пути развоз был довольно долгий, мы были в отеле (в Белеке) к 23:00.

Ездили с гидом Гайратом, хочу написать про плюсы и минусы экскурсии:
Ездили с гидом Гайратом, хочу написать про плюсы и минусы экскурсии:
Ездили с гидом Гайратом, хочу написать про плюсы и минусы экскурсии:
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Полина
Начну с нашего гида, пожалуй) Ильяс, спасибо Вам огромное за профессионализм и интересный подход к делу, экскурсия была очень увлекательной, а слушать Вас было здорово!
Маршрут экскурсии построен очень удачно. Места
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посещали очень красивые, просто невообразимые! Времени, которые выделяли в качестве свободного, всегда хватало, даже раньше освобождались) Конечно, мы не купались в бассейне Клеопатры, на плавание в котором уходит ну очень много времени. И к тому же это действительно не стоит того) людей категории 45+ много, очереди в раздевалку, туалеты и конечно же 10€ за вход в бассейн. Отмечу, что это лично мое субъективное мнение)
Знаю,что многие не хотят ехать на такую экскурсию,так как дорога длинная и многие думают,что ожидание и реальность от Памуккале различаются…) По крайней мере у нас точно такого не было) никогда не скажу,что поехали зря. Тем более дорогу не заметили, так как слушали интересные истории о стране и достопримечательностях,куда надвигаемся) ещё бы хотелось отметить шикарное соотношение цены и качества. За 50€ Вы будете 3 раза в день кушать, пить бесплатную водичку в автобусе, посетите Памуккале, великолепный древний Иераполис и прекрасное озеро Салда! Даже наш гид в отеле очень удивился такой стоимости и комплекту всего того, что входит) Рекомендуем экскурсию! Гид Ильяс супер! Спасибо всем за прекрасные эмоции от поездки!

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