Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека

Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе

Анна
Анна – экскурсионное агентство из Белека
В группе до 40 человек вы отправитесь к легендарным террасам Памуккале и на райское озеро Салда.

За один день вы отдохнете на одном из лучших пляжей Турции, увидите террасы из травертина с аквамариновой водой, ощутите дух Античности в Иераполисе и окунетесь в бассейн Клеопатры.

Каждая локация путешествия останется в вашем сердце — и на фото!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.

Экскурсия

€50 за человека

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Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека

Что вас ожидает

  • Райское озеро Салда — филиал Мальдив в Турции. На западе Турции, в горах ⛰️ Тавр, вас встретит невероятной красоты озеро Салда. Вы проведете полтора часа, нежась на белоснежном песке и купаясь в чистейшей воде ярко-лазурного оттенка.
  • Дивное Памуккале — природный феномен, который называют «восьмым чудом света»! Перед вами предстанет белоснежная гора из травертина — ломкой кристаллической породы, которая образует каскад террас и бассейнов, наполненных прозрачной водой цвета аквамарин. Зрелище, достойное тысячи фотографий!
  • Древний Иераполис — римский курорт, построенный около травертин во 2 веке до нашей эры. На улицах города вы увидите амфитеатр, множество храмов, фонтанов, бани и другие строения. А местная минеральная термальная вода, которая еще в Античности применялась для лечения различных болезней, по сей день славится целебными свойствами.
  • Античнчый бассейн Клеопатры, который возведен на месте древнеримских бань. Вы понежитесь в источнике среди мягких пузырьков и оцените благотворное влияние бассейна на кожу.

Программа экскурсии 🧭

  • 5:30 — 6:00 — отправление из отеля (после сбора группы по отелям)
  • 8:00 — остановка для завтрака
  • посещение озера Салда (свободное время 1, 5 часа)
  • остановка на обед в ресторане (шведский стол)
  • посещение Памуккале (свободное время 3 часа)
  • 19:30 — остановка на ужин в г. Чавдыр (шведский стол)
  • 21:00 — 21:30 — возвращение в отели

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды
  • С собой обязательно возьмите паспорт
  • Расстояние от Центра Алании до Памуккале — 370 км
  • Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет гарантированно занимал отдельное кресло в автобусе 🚌, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет 🎫.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер от/до отеля на автобусе 🚌 в группе до 40 человек, входной билет 🎫 на территорию Памуккале (для категории 9+), завтрак (шведский стол + чай), обед и ужин (шведский стол, напитки не включены)
  • Дополнительно оплачивается (по желанию): напитки; входной билет 🎫 в Античный бассейн Клеопатры (100 TL/взрослые, 50 TL/дети 6-11 лет)
    Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем вам интересные экскурсии в таких регионах, как Алания, Сиде, Анталия, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
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Анна проводит ещё 5 экскурсий

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