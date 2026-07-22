Вы отправитесь к легендарным террасам Памуккале и на райское озеро Салда.
За один день вы отдохнете на одном из лучших пляжей Турции, увидите террасы из травертина с аквамариновой водой, ощутите дух Античности в Иераполисе и окунетесь в бассейн Клеопатры. Каждая локация путешествия останется в вашем сердце — и на фото!
За один день вы отдохнете на одном из лучших пляжей Турции, увидите террасы из травертина с аквамариновой водой, ощутите дух Античности в Иераполисе и окунетесь в бассейн Клеопатры. Каждая локация путешествия останется в вашем сердце — и на фото!
Описание экскурсии
- Райское озеро Салда — филиал Мальдив в Турции. На западе Турции, в горах Тавр, вас встретит невероятной красоты озеро Салда. Вы проведете время, нежась на белоснежном песке и купаясь в чистейшей воде ярко-лазурного оттенка.
- Дивное Памуккале — природный феномен, который называют «восьмым чудом света»! Перед вами предстанет белоснежная гора из травертина — кристаллической породы, которая образует каскад террас и бассейнов, наполненных прозрачной водой цвета аквамарин. Зрелище, достойное тысячи фотографий!
- Древний Иераполис — римский курорт, построенный около травертин во 2 веке до нашей эры. На улицах города вы увидите амфитеатр, множество храмов, фонтанов, бани и другие строения. А местная минеральная термальная вода, которая еще в Античности применялась для лечения различных болезней, по сей день славится целебными свойствами.
- Античный бассейн Клеопатры, который возведен на месте древнеримских бань. Вы понежитесь в источнике среди мягких пузырьков и оцените благотворное влияние бассейна на кожу.
Программа экскурсии
Между 4:00–4:30 Заберём вас от вашего отеля (точное время зависит от того, где вы находитесь)
7:30 Остановка для завтрака
9:00 Посещение озера Салда (свободное время 45 минут)
12:00 Посещение мастерской Оникса и Султанита
13:00 Остановка на обед
14:00 Посещение Памуккале (свободное время 3 часа)
- античный город Иераполис
- белоснежные травертины Памуккале
- бассейн Клеопатры
Организационные детали
- От центра Белека до Памуккале 275 км, около 4 часов + остановки
- Транспорт: до 19 посадочных мест — Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), от 20 до 32 — Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), от 40 до 46 — Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari
- Всю информацию гид даёт в автобусе, на локациях у вас будет свободное время
- В экскурсию включены шопинг-заезды
- Последовательность локаций может меняться в зависимости от погоды и других факторов — решение принимает гид на месте
- С вами будет один из русскоговорящих гидов нашей команды
Что входит в стоимость
- завтрак, обед и ужин (шведский стол + фиксированное меню)
- трансфер из районов: Боазкент, Белек, Кадрие
- посещение озера Салда
- страховой полис
- дегустация фруктовых вин
Что не входит в стоимость
- напитки, личные расходы
- билет в «Памуккале» (для гостей от 8 лет) — €30 за чел. (обязателен)
- билет в бассейн Клеопатры (для гостей от 12 лет) — €15 за чел. (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|От 8 лет и старше
|€50
|Дети от 4 до 7 лет
|€28
|Дeти до 3 лет (с посадочным местом)
|€28
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля / места встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 13465 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная экскурсия! Отличные виды, комфортабельный автобус, вовлечённый гид. Немного испортила впечатление организация питания (нормально мы не поели ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин), в остальном - всё отлично! Памуккале - удивительное место, в котором точно стоит побывать!
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Приехали в нетуристический сезон — в ноябре, группа была маленькая. Вышло очень душевно!
Времени на все хватило: и искупаться, и погулять, и походить по древнему Иераполю. Большой плюс – на маршруте
Времени на все хватило: и искупаться, и погулять, и походить по древнему Иераполю. Большой плюс – на маршруте
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Очень интересная и комфортная экскурсия! Вначале расскажу о тех аспектах экскурсии, которые мне очень понравились:
1. Тайминг экскурсии детально продуман: за счет выезда из отеля в 3 часа ночи, вся дорога
1. Тайминг экскурсии детально продуман: за счет выезда из отеля в 3 часа ночи, вся дорога
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Л
Прекрасная поездка в сопровождении замечательной команды! Экскурсию вели на трёх языках, максимально учитывали пожелания участников поездки. Дорога была мягкой, спасибо водителю. Везде нас сопровождали, когда группа разделялась, отвечали на все вопросы. Благодаря этому моё путешествие прошло замечательно! Исполнили мою мечту, спасибо вам огромное! Отличное воспоминание на всю жизнь!
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И
Ездили с гидом Гайратом, хочу написать про плюсы и минусы экскурсии:
Плюсы:
- разуммется, красивые места Памукалле и озера Салда. Очень хорошо, что на Памукалле мы приехали с самого утра (в районе
Плюсы:
- разуммется, красивые места Памукалле и озера Салда. Очень хорошо, что на Памукалле мы приехали с самого утра (в районе
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Начну с нашего гида, пожалуй) Ильяс, спасибо Вам огромное за профессионализм и интересный подход к делу, экскурсия была очень увлекательной, а слушать Вас было здорово!
Маршрут экскурсии построен очень удачно. Места
Маршрут экскурсии построен очень удачно. Места
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