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"туда" проходит во сне и совсем не утомляет. Конечно, бывают накладки из-за опоздавших нерадивых туристов, но организатор эксккрсии и этот негативный фактор пытается невелировать. Поэтому приехали мы на Памуккале рано утром, позавтракали и пошли гулять.



2. По приезду на Памуккале дают достаточно времени - чтобы по по травертинам погулять, и в ванных Клеопатры поплескаться. И как раз, когда начинается дневная жара и наплыв туристов, наша группа уже уезжала обратно.



3. У нас был харизматичный экскурсовод Али: рассказал много интересного о стране вцелом, о регионе, в который мы ездили, об истории и географических аспектах. А нашу обратную дорогу скрасил караоке)



4. Продуман комфорт туристов: в автобусе есть холодная питьевая вода, включено 3-х разовое питание.



5. Прочитав отрицательные отзывы предыдущих туристов про дегустацию вина, тоже была скептически настроена на эту часть экскурсии. А зря! Нас привезли не дегутацию сразу после обеда, когда безумно хотелось сладкого десерта. Во время дегустации угостили множеством интересных сортов вина и большим количеством рахат лукума, ручного изготовления, и халвой. Ну как можно быть не довольным таким угощением?!! Я купила домой гранатовое и ежевичное вино, много сладостей и гранатовый соус, который очень полюбила за время пребывания в Турции.



Из того, что лично мне не очень понравилось: это питание (завтраки, обеды, ужины). Но в этом вопросе у всех разные вкусы; наверное это мой контраст с 5-звездочным отелем в Белеке. В любом случае, свежие овощи были во время всех приемов пищи, и на них можно день продержаться:)