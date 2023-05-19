Погрузитесь в прохладу бирюзовых вод озера Салда, насладитесь уникальными пейзажами и целебной грязью вдали от жары Белека
Представьте себе место, где бирюзовые воды омывают белоснежные берега, создавая пейзаж, достойный названия турецких Мальдив. Это озеро Салда, уникальный природный объект, расположенный недалеко от Белека.
Здесь, вдали от городской суеты, вы читать дальшеуменьшить
найдете уединение и прохладу, ведь температура возле озера на 10-12 градусов ниже, чем в Белеке.
Путешествие к озеру Салда обещает не только восхитительные пейзажи по дороге, но и увлекательные рассказы о его истории, геологии и уникальных свойствах.
Вы узнаете, почему вода озера имеет такой необычный цвет и какие минералы делают его берега такими светлыми.
Отдых на берегу озера Салда подарит вам не только возможность сделать неповторимые фотографии, но и искупаться в теплых водах, а также испытать на себе целебные свойства местной голубоватой глины.
Все организационные моменты, включая трансфер, уже продуманы, так что вам остается лишь насладиться этим чудесным днем.
Не забудьте взять с собой головной убор, солнцезащитный крем и очки, чтобы ваш отдых был максимально комфортным
Лучшие месяцы для экскурсии - с июня по сентябрь. В это время года озеро Салда особенно красиво, а погода позволяет наслаждаться всеми прелестями природы и купанием.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Горные пейзажи
Озеро Салда
Описание экскурсии
Дорога к озеру
Наш путь — это коллекция живописных горных пейзажей. Их красоту я дополню рассказами об озере, с которым вы вскоре встретитесь. Вы узнаете, почему озеро такого удивительного цвета — и какое отношение оно имеет к марсианским горным ландшафтам. В чем его целебные свойства, какие минералы содержатся в его воде, почему его берега нетипичны для Турции — обо всем об этом расскажу на экскурсии!
Отдых на райских берегах
Помимо того, что это прекрасная фотолокация, озеро Салда отлично подойдет для отдыха с детьми: оно совсем неглубокое, вода в нем хорошо прогревается. Приятный бонус и развлечение — лечебная глина голубоватого цвета. У нее нет сильного запаха и текстура, которой удобно обмазаться с ног до головы. Я позабочусь о том, чтобы эта поездка прошла в абсолютном комфорте — и у вас остались только приятные впечатления и фото на память!
Организационные детали
Трансфер входит в стоимость, еда и напитки оплачиваются отдельно
С собой обязательно возьмите головной убор, солнцезащитный крем и очки
Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур — ваша команда гидов в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2224 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом читать дальшеуменьшить
и настоящем этой чудесной республики.
За более чем 20 лет мы подарили незабываемые эмоции тысячам путешественников. Мы точно знаем, какие экскурсии предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. У нас есть все необходимые лицензии и разрешения от Министерства туризма в Турции, которые дают право на проведение экскурсий на всей территории страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
13 мая ездили с детьми на озеро Салка очень красивое место. Необыкновенная тишина. На озере приятная прохлада, но купаться с утра холодно, возможно к вечеру. Угур потрясающий рассказчик! Всю дорогу читать дальшеуменьшить
ненавязчиво рассказывал нам о истории Турции о ее современной жизни. Попросили заехать по дороге за сувенирами. Он отвез нас в чудесный минимаркет, где мы купили (благодаря ему!) все,со скидкой 20%. С удовольствием поеду с ним и на другие экскурсии.
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