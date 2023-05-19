Лучшие месяцы для экскурсии - с июня по сентябрь. В это время года озеро Салда особенно красиво, а погода позволяет наслаждаться всеми прелестями природы и купанием.

найдете уединение и прохладу, ведь температура возле озера на 10-12 градусов ниже, чем в Белеке. Путешествие к озеру Салда обещает не только восхитительные пейзажи по дороге, но и увлекательные рассказы о его истории, геологии и уникальных свойствах. Вы узнаете, почему вода озера имеет такой необычный цвет и какие минералы делают его берега такими светлыми. Отдых на берегу озера Салда подарит вам не только возможность сделать неповторимые фотографии, но и искупаться в теплых водах, а также испытать на себе целебные свойства местной голубоватой глины. Все организационные моменты, включая трансфер, уже продуманы, так что вам остается лишь насладиться этим чудесным днем. Не забудьте взять с собой головной убор, солнцезащитный крем и очки, чтобы ваш отдых был максимально комфортным

Описание экскурсии

Дорога к озеру

Наш путь — это коллекция живописных горных пейзажей. Их красоту я дополню рассказами об озере, с которым вы вскоре встретитесь. Вы узнаете, почему озеро такого удивительного цвета — и какое отношение оно имеет к марсианским горным ландшафтам. В чем его целебные свойства, какие минералы содержатся в его воде, почему его берега нетипичны для Турции — обо всем об этом расскажу на экскурсии!

Отдых на райских берегах

Помимо того, что это прекрасная фотолокация, озеро Салда отлично подойдет для отдыха с детьми: оно совсем неглубокое, вода в нем хорошо прогревается. Приятный бонус и развлечение — лечебная глина голубоватого цвета. У нее нет сильного запаха и текстура, которой удобно обмазаться с ног до головы.

Я позабочусь о том, чтобы эта поездка прошла в абсолютном комфорте — и у вас остались только приятные впечатления и фото на память!

Организационные детали