Мои заказы

Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека

Погрузитесь в историю античного мира, посетив руины Миры и храм Святого Николая в Демре. Откройте для себя богатое наследие Ликии
Представьте себя путешественником во времени, отправляющимся из Белека в Демре, чтобы исследовать древние руины Миры и храм Святого Николая.

Эта индивидуальная экскурсия позволит вам шаг за шагом следовать по следам Николая
читать дальшеуменьшить

Чудотворца, жившего и проповедовавшего в этих местах.

Вы увидите грандиозный амфитеатр, который вмещал 10 тысяч зрителей, и посетите великолепные наскальные гробницы, высеченные в скалах, которые хранят тайны древних времен.

В храме Святого Николая вы полюбуетесь древними росписями и осмотрите саркофаг, где до XI века хранились мощи святителя.

Экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной, раскрывая тайны прошлого и вдохновляя на новые открытия.

Входные билеты и еда оплачиваются отдельно, что позволяет вам самостоятельно планировать свой день и делать экскурсию максимально комфортной

5
11 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Погружение в историю античного города Мира
  • ⛪ Посещение храма Святого Николая
  • 🎭 Осмотр греко-римского театра
  • 🪦 Исследование высеченных в скалах гробниц
  • 🖼️ Восхищение древними росписями и фресками
  • 🗣️ Увлекательные рассказы и легенды от гида-историка
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека

Что можно увидеть

  • Античный город Мира
  • Храм Святого Николая
  • Греко-римский театр
  • Высеченные в скалах гробницы
  • Древние росписи
  • Фреска «Тайная вечеря»

Описание экскурсии

Путешествие в античность

Вы погуляете по руинам древнего города Мира, рассмотрите великолепные наскальные гробницы и греко-римский театр на 10 тысяч зрителей. Я расшифрую принципы возведения ликийских гробниц и раскрою, кто был изображен на монетах, которые здесь чеканились. А также помогу погрузиться в богатую историю города: времена его основания, расцвета и упадка.

История Николая из Патары

Церковь Николая Чудотворца — важнейшая достопримечательность в окрестностях Миры. Вы полюбуетесь древними росписями и осмотрите саркофаг, где до XI века хранились мощи святителя. Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма. Покажу фреску «Тайная вечеря» и помогу отыскать изображение Иуды Искариота. Кроме того, поделюсь историями и легендами о жизни Николая Мирликийского.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: храм Святого Николая — 17 € с человека, дети до 8 лет бесплатно, Мира — 13 € с человека, дети до 8 лет бесплатно
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур
Угур — ваша команда гидов в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2224 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом
читать дальшеуменьшить

и настоящем этой чудесной республики. За более чем 20 лет мы подарили незабываемые эмоции тысячам путешественников. Мы точно знаем, какие экскурсии предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. У нас есть все необходимые лицензии и разрешения от Министерства туризма в Турции, которые дают право на проведение экскурсий на всей территории страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
О
С удовольствие посетили экскурсию к святому Николаю и город Мира в Турции. Организация была на высшем уровне, маршрут интересный и насыщенный, а виды потрясающие, Угур спасибо. Хочу отдельно отметить Марину
читать дальшеуменьшить

— её профессионализм, тепло и искренний энтузиазм сделали экскурсию по-настоящему особенной. Марина прекрасно знала историю и легенды, делилась увлекательными фактами и создавала тёплую атмосферу, благодаря ей мы чувствовали себя комфортно и были максимально вовлечёны в процесс. Большое спасибо Мариане за её энергию и заботу! Эта экскурсия останется в моём сердце надолго, и я с радостью рекомендую её всем путешественникам, желающим окунуться в богатую историю и культуру Турции.

С удовольствие посетили экскурсию к святому Николаю и город Мира в Турции. Организация была на высшем
С удовольствие посетили экскурсию к святому Николаю и город Мира в Турции. Организация была на высшем
С удовольствие посетили экскурсию к святому Николаю и город Мира в Турции. Организация была на высшем
С удовольствие посетили экскурсию к святому Николаю и город Мира в Турции. Организация была на высшем
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Поездка была очень интересная. Экскурсия началась ещё в машине, как только отъехали от нашего отеля - Угур начал рассказывать про страну, про Храм Николая Угодника, отвечал на все вопросы. В
читать дальшеуменьшить

процессе посещения Храма и Миры рассказы были очень интересными, понятными, информация легко воспринималась. Угур рассказывал много интересных фактов не только по теме экскурсии, но и по смежным темам, и не только про Турцию. Видно историческое образование и широкий кругозор.
По-русски Угур говорит свободно, не как иностранец)) поэтому его речь легко воспринимается.
Дорога была дальняя, но лёгкая, делали остановки, вполне комфортно доехали туда и обратно.
Рекомендую Угура в качестве гида.

Вам был полезен этот отзыв?
Виктория
Благодарим Угура за прекрасный день! На экскурсию ездили втроём - мы с супругом и наш сын 13ти лет. Угур прекрасный рассказчик, поведал нам много всего интересного и про Турцию, в
читать дальшеуменьшить

целом, и про места, куда мы ездили. Замечательное историческое место - город Мира и греко-римский театр, там точно стоит побывать. Показал нам храм Николая Чудотворца, рассказал много подробностей и интересных фактов об этом месте. Однозначно рекомендуем прекрасного гида и прекрасную экскурсию!

Благодарим Угура за прекрасный день! На экскурсию ездили втроём - мы с супругом и наш сын
Благодарим Угура за прекрасный день! На экскурсию ездили втроём - мы с супругом и наш сын
Благодарим Угура за прекрасный день! На экскурсию ездили втроём - мы с супругом и наш сын
Благодарим Угура за прекрасный день! На экскурсию ездили втроём - мы с супругом и наш сын
Благодарим Угура за прекрасный день! На экскурсию ездили втроём - мы с супругом и наш сын
Благодарим Угура за прекрасный день! На экскурсию ездили втроём - мы с супругом и наш сын
Благодарим Угура за прекрасный день! На экскурсию ездили втроём - мы с супругом и наш сын
Благодарим Угура за прекрасный день! На экскурсию ездили втроём - мы с супругом и наш сын
Вам был полезен этот отзыв?
О
Экскурсия нам понравилась, мы были с маленьким ребенком 1,5 года и к нему тоже нашли подход. Спасибо Марине, прекрасный и грамотный гид. И Угуру за организацию и комфорт. Рекомендуем.
Экскурсия нам понравилась, мы были с маленьким ребенком 1,5 года и к нему тоже нашли подход.
Экскурсия нам понравилась, мы были с маленьким ребенком 1,5 года и к нему тоже нашли подход.
Экскурсия нам понравилась, мы были с маленьким ребенком 1,5 года и к нему тоже нашли подход.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Были на экскурсии в Мира с Угуром и Мариной. Прекрасный тандем в организации, проведении, сопровождении путешествия. Марина обладает историческими знаниями, четко понимает, сколько иинформации нужно гостю.

Прекрасно! Рекомендуем! 10 из 10!
Вам был полезен этот отзыв?
A
Большое спасибо за экскурсию Угуру, очень рекомендую! Отдельное спасибо Марине, она прекрасный гид, настоящий профессионал! Мы с мамой получили большое удовольствие и от общения и от самой экскурсии!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Белека

Похожие экскурсии на «Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека»

Демре, Мира, храм Николая Чудотворца и остров Кекова - из Белека
На автобусе
На яхте
Круизы
9 часов
Групповая
Демре, Мира, храм Николая Чудотворца и остров Кекова - из Белека
Посетите экскурсию Демре, Мира и Кекова - расширенная версия с яхтенной частью
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
11 авг в 05:00
€40 за человека
2 в 1: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
На машине
12 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
2 в 1: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Сходите на 2 в 1: храм Святого Николая и Мира - больше времени на руины и детали фресок
Завтра в 10:30
11 авг в 05:30
от €450 за всё до 4 чел.
Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
На автобусе
На яхте
12 часов
-
12%
78 отзывов
Групповая
Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
Посетите знакомство с Ликией - сочетание истории Миры и прибрежных руин
Начало: Белек
Расписание: Среда, воскресенье
$44$50 за человека
Из Белека - в Перге, Аспендос и Куршунлу
На машине
Сплавы и рафтинг
4 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белека - в Перге, Аспендос и Куршунлу
Посетите Перге, Аспендос и Куршунлу - если хотите увидеть другие впечатляющие античные памятники
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €410 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Белеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белеке
от €395 за экскурсию