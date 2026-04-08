Представьте себя путешественником во времени, отправляющимся из Белека в Демре, чтобы исследовать древние руины Миры и храм Святого Николая.Эта индивидуальная экскурсия позволит вам шаг за шагом следовать по следам Николая

Чудотворца, жившего и проповедовавшего в этих местах. Вы увидите грандиозный амфитеатр, который вмещал 10 тысяч зрителей, и посетите великолепные наскальные гробницы, высеченные в скалах, которые хранят тайны древних времен. В храме Святого Николая вы полюбуетесь древними росписями и осмотрите саркофаг, где до XI века хранились мощи святителя. Экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной, раскрывая тайны прошлого и вдохновляя на новые открытия. Входные билеты и еда оплачиваются отдельно, что позволяет вам самостоятельно планировать свой день и делать экскурсию максимально комфортной

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие в античность

Вы погуляете по руинам древнего города Мира, рассмотрите великолепные наскальные гробницы и греко-римский театр на 10 тысяч зрителей. Я расшифрую принципы возведения ликийских гробниц и раскрою, кто был изображен на монетах, которые здесь чеканились. А также помогу погрузиться в богатую историю города: времена его основания, расцвета и упадка.

История Николая из Патары

Церковь Николая Чудотворца — важнейшая достопримечательность в окрестностях Миры. Вы полюбуетесь древними росписями и осмотрите саркофаг, где до XI века хранились мощи святителя. Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма. Покажу фреску «Тайная вечеря» и помогу отыскать изображение Иуды Искариота. Кроме того, поделюсь историями и легендами о жизни Николая Мирликийского.

Организационные детали