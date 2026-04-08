Представьте себя путешественником во времени, отправляющимся из Белека в Демре, чтобы исследовать древние руины Миры и храм Святого Николая.
Эта индивидуальная экскурсия позволит вам шаг за шагом следовать по следам Николая
Эта индивидуальная экскурсия позволит вам шаг за шагом следовать по следам Николая
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Погружение в историю античного города Мира
- ⛪ Посещение храма Святого Николая
- 🎭 Осмотр греко-римского театра
- 🪦 Исследование высеченных в скалах гробниц
- 🖼️ Восхищение древними росписями и фресками
- 🗣️ Увлекательные рассказы и легенды от гида-историка
Что можно увидеть
- Античный город Мира
- Храм Святого Николая
- Греко-римский театр
- Высеченные в скалах гробницы
- Древние росписи
- Фреска «Тайная вечеря»
Описание экскурсии
Путешествие в античность
Вы погуляете по руинам древнего города Мира, рассмотрите великолепные наскальные гробницы и греко-римский театр на 10 тысяч зрителей. Я расшифрую принципы возведения ликийских гробниц и раскрою, кто был изображен на монетах, которые здесь чеканились. А также помогу погрузиться в богатую историю города: времена его основания, расцвета и упадка.
История Николая из Патары
Церковь Николая Чудотворца — важнейшая достопримечательность в окрестностях Миры. Вы полюбуетесь древними росписями и осмотрите саркофаг, где до XI века хранились мощи святителя. Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма. Покажу фреску «Тайная вечеря» и помогу отыскать изображение Иуды Искариота. Кроме того, поделюсь историями и легендами о жизни Николая Мирликийского.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: храм Святого Николая — 17 € с человека, дети до 8 лет бесплатно, Мира — 13 € с человека, дети до 8 лет бесплатно
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур — ваша команда гидов в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2224 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
С удовольствие посетили экскурсию к святому Николаю и город Мира в Турции. Организация была на высшем уровне, маршрут интересный и насыщенный, а виды потрясающие, Угур спасибо. Хочу отдельно отметить Марину
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Е
Поездка была очень интересная. Экскурсия началась ещё в машине, как только отъехали от нашего отеля - Угур начал рассказывать про страну, про Храм Николая Угодника, отвечал на все вопросы. В
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Благодарим Угура за прекрасный день! На экскурсию ездили втроём - мы с супругом и наш сын 13ти лет. Угур прекрасный рассказчик, поведал нам много всего интересного и про Турцию, в
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О
Экскурсия нам понравилась, мы были с маленьким ребенком 1,5 года и к нему тоже нашли подход. Спасибо Марине, прекрасный и грамотный гид. И Угуру за организацию и комфорт. Рекомендуем.
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Н
Были на экскурсии в Мира с Угуром и Мариной. Прекрасный тандем в организации, проведении, сопровождении путешествия. Марина обладает историческими знаниями, четко понимает, сколько иинформации нужно гостю.
Прекрасно! Рекомендуем! 10 из 10!
Прекрасно! Рекомендуем! 10 из 10!
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A
Большое спасибо за экскурсию Угуру, очень рекомендую! Отдельное спасибо Марине, она прекрасный гид, настоящий профессионал! Мы с мамой получили большое удовольствие и от общения и от самой экскурсии!
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