Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека

Погулять по амфитеатру, увидеть ликийские наскальные гробницы и расшифровать древние фрески

Мы отправимся из Белека в маленький город Демре, где на протяжении веков происходило множество интересных событий.

Здесь находился важнейший центр Ликии — Мира, здесь жил и проповедовал Николай Чудотворец.

Вы посетите посвященную ему церковь, увидите грандиозный амфитеатр и раскроете тайны высеченных в скалах гробниц.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека

Что вас ожидает

Путешествие в античность

Вы погуляете по руинам древнего города Мира, рассмотрите великолепные наскальные гробницы и греко-римский театр на 10 тысяч зрителей. Я расшифрую принципы возведения ликийских гробниц и раскрою, кто был изображен на монетах, которые здесь чеканились. А также помогу погрузиться в богатую историю города: времена его основания, расцвета и упадка.

История Николая из Патары

Церковь Николая Чудотворца — важнейшая достопримечательность в окрестностях Миры. Вы полюбуетесь древними росписями и осмотрите саркофаг, где до XI века хранились мощи святителя. Я расшифрую украшающий пол орнамент и карточные масти на стенах храма. Покажу фреску «Тайная вечеря» и помогу отыскать изображение Иуды Искариота. Кроме того, поделюсь историями и легендами о жизни Николая Мирликийского.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: храм Святого Николая — 70 лир с человека, дети до 8 лет бесплатно, Мира — 55 лир с человека, дети до 8 лет бесплатно
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Угур
Угур
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Угур, мне 42 года. Я родился и вырос в Турции, закончил Кабардино-Балкарский университет. За 5 лет учебы я не только получил высшее образование, но и прекрасно овладел русским языком. По возвращении в Турцию поступил на службу в жандармерию Антальи. В студенческие годы на Кавказе я проникся русскими культурой и менталитетом — это стало решающим фактором при выборе своего будущего. Я прошел обучение по специальности «гид-историк» и получил лицензию Министерства культуры и туризма Турции. Так, 15 лет назад я начал водить экскурсии — и с удовольствием занимаюсь этим по сей день.
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