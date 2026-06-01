Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белека - в Перге, Аспендос и Куршунлу
Познайте тайны древних городов Перге и Аспендос и насладитесь красотой национального парка Куршунлу
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €410 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, гуляя по улочкам Старого города Калеичи с личным гидом
Начало: У вашего отеля в Белеке или Кунду
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
Погрузитесь в историю античного мира, посетив руины Миры и храм Святого Николая в Демре. Откройте для себя богатое наследие Ликии
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €395 за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Активное путешествие из Белека в каньон Тазы: по воде, воздуху и бездорожью
Рафтинг, зиплайн, багги и древняя история - в одном маршруте
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
10 авг в 09:15
€52 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белека - в Памуккале и античный Иераполис
Путешествие из Белека в Памуккале и Иераполис обещает вам незабываемые впечатления от великолепных пейзажей и теплых источников
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €629 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере
10 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от €285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
Погулять по руинам городов Перге и Аспендос, погрузиться в древнюю историю и полюбоваться природой
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Анталье (из Белека)
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи: от древних руин до величественных природных чудес
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €410 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Белека
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Начало: У входа в отель
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Белека - в Анталью
Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €398 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
Вас ждет путешествие по величественным Таврским горам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дыхание истории
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от €375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
2 в 1: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
Загадочный Демре и величественный Мира ждут вас. Откройте тайны древних цивилизаций и узнайте историю настоящего Санта Клауса
Завтра в 09:30
10 авг в 05:30
от €450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белека - в Памуккале
Откройте для себя Памуккале - уникальное место с белоснежными террасами и целебными водами. Узнайте историю Иераполиса и насладитесь комфортом поездки
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
от €550 за всё до 4 чел.
Групповая
От гор до моря: водопады Дюден, старый город Антальи и Адриановые ворота
С прогулкой на яхте и заездом в торговый центр (из Белека)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 авг в 08:45
€55 за человека
Групповая
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€32 за человека
Групповая
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
Начало: От вашего отеля / места встречи
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
€50 за человека
-
29%
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
10 авг в 04:00
13 авг в 04:00
€32
€45 за человека
Групповая
до 24 чел.
Морская рыбалка в Белеке - с обедом на борту
Свежий улов, гриль и Средиземное море
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 06:30
10 авг в 06:30
13 авг в 06:30
€69 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из Белека в Анталью и обратно: день на ваш вкус
Добраться до водопадов или пройти по магазинам - и не беспокоиться о транспорте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €145 за всё до 6 чел.
-
12%
Групповая
Расписание: Среда, воскресенье
$44
$50 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белека - в старинный Сиде
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь водопадом Манавгат и посетите уникальную мечеть Кулийе
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €475 за всё до 4 чел.
Групповая
Путешествие в сказочную Каппадокию из Белека на 2 дня
Живописные долины, скальные города и истории, что хранятся в камне
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 03:30
Завтра в 03:30
10 авг в 03:30
€40 за человека
Групповая
Морская прогулка на райский остров Сулуада из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 07:00-19:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
$32 за человека
Билеты
Билет в аквапарк Water Hill в Белеке с обедом + безлимитные безалкогольные
Начало: Ватерхилл, Аквапарк · район Муратпаша, махалле Мел...
$49 за билет
Групповая
Экстремальный тур 3 в 1 из Белека: рафтинг, багги, зиплайн
Начало: Ваш отель
$40 за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Белека в Каппадокию на 2 дня - еда и отель включены
Большое путешествие по самому сказочному региону Турции
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 04:30
Завтра в 04:30
10 авг в 04:30
€110 за человека
-
25%
Билеты
Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends (из Белека)
Добраться до парка из Белека, впечатлиться современными визуальными эффектами и выступлениями
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€15
€20 за билет
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Белека
Погрузитесь в мир античной истории и природной красоты с индивидуальной экскурсией в Сиде и к водопаду Манавгат
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €340 за всё до 4 чел.
Групповая
Из Белека - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Посетить церковь св. Николая, увидеть руины и поплавать на яхте у затонувшего города
Начало: От вашего отеля / места встречи
Завтра в 04:30
12 авг в 04:30
€64 за человека
Групповая
На яхте к необитаемому острову Сулуада - из Белека (всё включено)
Морской круиз с купанием в укромных бухтах и обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
€30 за человека
В Белеке и его окрестностях большое количество исторических и природных достопримечательностей, к ним можно отнести архитектурные ансамбли, заповедники с кедровыми и эвкалиптовыми рощами и старинные города, представляющие особую ценность. Ну и конечно же несомненным лидером являются пляжи курорта, которые ежегодно награждаются голубым флагом
Город-курорт Белек небольшой, но здесь сосредоточенны лучшие отели и гольф поля Турции, помимо это за пределами курорта находится многие самые удивительные природные и исторические достопримечательности. Чтобы не упустить самые любопытные места этого региона, мы рекомендуем приобрести организованные туры и экскурсии, вы можете подобрать подходящие в нашем каталоге по отзывам, цене и личным предпочтениям. Приятного отдыха 😉
Последние отзывы на экскурсии
Л
Дата посещения: 25 мая 2026
Все прошло замечательно.Внимательный персонал,прекрасная яхта,одним словом,праздник удался,большое спасибо команде и капитану. Ребята,снимавшие наше путешествие старались,фотографируя нас, наши эмоции. Советую всем,органихация путешествия на высшем уровне
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O
Дата посещения: 20 мая 2025
Все понравилось. Ислам владеет материалом и искусством рассказчика. Рекомендуем
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Е
Поездка была очень интересная. Экскурсия началась ещё в машине, как только отъехали от нашего отеля - Угур начал рассказывать про
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В
Интересно, профессионально 🙂👍
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Е
организация экскурсии отличная, все четко и слаженно. сама экскурсия оправдала ожидания. водопады красивые. Историческая часть города тоже интересна. Все что
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Арендовали яхту в Белеке для семейного отдыха и ни разу не пожалели! Всё было организовано отлично: комфортный трансфер, красивая и
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В
Больше всего понравилось, что здесь есть развлечения и для любителей спокойного отдыха, и для тех, кто ищет адреналин. После экстремальных спусков отлично расслабились в волновом бассейне.
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Y
Древние руины, морская прогулка и возможность искупаться — отличный вариант провести день. Поездка от отеля прошла весело благодаря интересным рассказам и хорошему настроению гида.
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В
Отличный выбор для компании друзей. Было весело соревноваться на багги, а рафтинг добавил много ярких эмоций.
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E
Очень красивые виды открываются в каньоне Тазы, ради них уже стоит ехать. После обеда рафтинг стал отличным продолжением экскурсии.
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Всего 1066 отзывов в Белеке
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Ответы на вопросы от путешественников по Белеку
Самые популярные экскурсии в Белеке
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Сколько стоит экскурсия по Белеку в августе 2026
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