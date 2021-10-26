Все экскурсии в Белеке
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Белеке – доступно 97 экскурсий на 2021 год, 240 ⭐ отзывов, цены от $18, посетите достопримечательности: Памуккале, Старый город. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Белеке почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Турции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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12ч
$40
за 1 чел.
Экскурсия на остров Сулуада из Белека
О райских Мальдивах мечтает каждый, но если вы оказались в Турции, у вас есть возможность побывать...
Каждый день с 07:00-19:00
13ч
$50
за 1 чел.
Древняя Мира и затонувший город Кекова
На нашей экскурсии вас ждет знакомство с древней ликийской культурой
12ч
€38
за 1 чел.
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана из Белека
Провести день в райских бухтах, искупаться в гротах с кристальной водой и встретить морских черепах
во вторник, четверг и воскресенье в 06:15
8ч
$18
за 1 чел.
Рафтинг - для любителей острых ощущений
Волны и пороги, стремительное течение и скрежет весел, скорость и быстрота реакции - всё это рафтинг
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
200€180
за 1-4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
Погулять по колоритному району Калеичи и посетить его знаковые места с профессиональным гидом
8ч
$30
за 1 чел.
Дайвинг - знакомство с подводным миром
Дайвинг из Белека станет самым незабываемым событием в вашем отпуске
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Индивидуальная экскурсия
4ч
150€135
за 1-9 чел.
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
Открыть красивые уединенные места, познакомиться с бытом горных деревушек и покататься над пропастью
10ч
$30
за 1 чел.
Прогулка на Яхте в Белекe
Вам ведь нравятся фильмы "Пираты Карибского моря"
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
13ч
€52
за 1 чел.
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Белека
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
10ч
$40
за 1 чел.
Рафтинг и багги-сафари из Белека
Рафтинг и багги-сафари - прекрасная возможность совместить 2 активные и увлекательные экскурсии в...
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Индивидуальная экскурсия
9ч
€350
за 1-6 чел.
Памуккале и античный Иераполис
Посетить «восьмое чудо света», искупаться в бассейне Клеопатры и погулять по руинам древнего курорта
10ч
$50
за 1 чел.
Понедельник, Четверг
Индивидуальная экскурсия
7ч
288€245
за 1-4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
Погулять по руинам городов Перге и Аспендос, погрузиться в древнюю историю и полюбоваться природой
18ч
$150
за 1 чел.
понедельник, четверг
Индивидуальная экскурсия
13ч
333€300
за 1-4 чел.
Из Белека — в Памуккале и античный Иераполис
Погулять по белоснежным склонам, отдохнуть в горячих термальных водах и посетить древний город
1д 14ч
$60
за 1 чел.
04:00 - 04:30 трансфер в регионе Белек
13ч
€50
за 1 чел.
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
Индивидуальная экскурсия
9ч
$180
за 1-4 чел.
Прогулка по водопадам
Окунуться в прохладу и насладиться красотой можно в этом путешествии по водопадам провинции Анталья
Каждый день с 9:00 — 18:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
216€195
за 1-4 чел.
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Белека
Познакомиться с античной историей города, погулять среди руин и полюбоваться каскадом горных вод
9ч
$25
за 1 чел.
Рафтинг в живописном Каньоне Кепрюлю
Вас ждёт сплав на байдарках по горной реке с порогами
Ежедневно с 08:30 до 17:00.
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€320
за 1-6 чел.
Из Белека в древнюю Кибиру
Увидеть руины римского города, познакомиться с Медузой Горгоной и проникнуться атмосферой античности
8ч
$30
за 1 чел.
Джиппинг в Белеке
Любителей активного отдыха и потайных, нетуристических мест приглашаем в увлекательное путешествие на...
Ежедневно с 08:30 до 17:00.
Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
€330
за 1-6 чел.
Из Белека — в старинный Сиде!
Погулять по руинам античного города, полюбоваться водопадом Манавгат и посетить мечеть Кулийе
16ч
$55
за 1 чел.
Памуккале, Хиерополис и озеро Салда: белоснежные ванны и древние развалины
С турецкого языка Памуккале переводится как "хлопковая крепость" или "хлопковый замок"
Вторник и пятница в 04:15 - 20:00
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Последние отзывы «Экскурсии Белека»
- ООльга26 октября 2021Хорошая программа, все что хотели посмотрели, единственное была заминка при отьезде обратно. Почему то долго не могли определиться, куда нас сажать. В результате высадили на промежуточной остановке, отправили к стоящей машине со словами «идите то авто вас отвезёт» и уехали. Нас действительно отвезли, но организация трансфера как то не очень. А так рекомендуем экскурсию тем кто хочет посмотреть каньон, но не интересуется рафтингом. В основном данную экскурсию совмещают с рафтингом.
- еелена25 октября 2021Отличная экскурсия! Гид- Баха изумительный рассказчик, С великолепным чувством юмора! 5++++ за экскурсию!
- ТТатьяна18 октября 2021Были на экскурсии 16-17 октября с мужем и дочкой 5 лет. Детей почти не было в группе. Всё очень понравилось, море впечатлений. Гид Баха очень позитивный гид, рассказывает много и интересно. Жаль не удалось полетать на шаре. Тогда был бы полный отвал бровей))
- Отзыв на: Памуккале и античный ИераполисВВладимир9 октября 2021Прекрасная экскурсия, продуманный маршрут, масса интересных деталей и подробностей. Особо хочется отметить тактичное и заботливое отношение Гида, искреннее желание сделать экскурсию максимально комфортной, приятной и увлекательной. А ещё хочу отметить точность, пунктуальность и обязательность. Огромное спасибо за интересный день!
- ВВарвара9 октября 2021Отличная экскурсия, спасибо большое!
- ООльга9 октября 2021Угур отличный экскурсовод и собеседник. Маршрут легко пройдут и пожилые и дети. Интересный рассказ про историю Турции и здания старого города,. Красивые фото на фоне водопада. Всё это доставило удовольствие. Ощущение, что побывал в гостях у друга. Рекомендую.
- ВВарвара8 октября 2021Отличная экскурсия! Спасибо
- ВВладислав4 октября 2021Были на экскурсии, которую провел Угур. Для любителей древней истории очень интересно. В эти места не возят большие группы, поэтому вместе с гидом внимательно осмотрели памятники истории без толкотни и суеты. Угур отличный рассказчик и обаятельный человек, много знает фактов из местной истории и в ходе экскурсии сделал всё, чтобы ответить на все наши вопросы и удовлетворить запросы.
- ВВладислав4 октября 2021Совместили эту экскурсию с экскурсией в Античные города, поэтому день получился у нас очень насыщенным, но благодаря гиду Угуру Бешли всё прошло замечательно и очень познавательно. Учитывая нашу любовь к истории и подробные комментарии гида эти экскурсии оставили у нас исключительно положительные эмоции
- ММихаил30 сентября 2021Экскурсия супер, поначалу я сомневался ехать или нет- уж очень пугал длинный переезд. Но решились- и как потом выяснилось, - не зря. Отличная поездка, прекрасные виды, комфортный автобус (без туалета, но мы каждые 1, 5-2 часа останавливались, до достопримечательности смотреть, то просто по нужде на заправках) Экскурсия стоит того, за эти два дня - просто море восторга и впечатлений, я узнал что Турция это не только " все включено" но и вещи которые радуют глаз и душу, особенно в Кападокии при посещении этих удивительных красот, подземный город, рельеф- такого я не видел- хотя много где бывал, полет на воздушном шаре, просто восторг все, друзья. Если едете с Анталии, Белека- не сомневайтесь, удивительно интересная дорого с суперский классным гидом Баха, который смешил нас всю дорогу, гид, который свободно говорит на русском и классно и интересно преподносит информацию. Думаю если бы не он, поездка оставила также впечатлений, но дорога перенеслась бы гораздо труднее. Вот такие дела, "Пупсики" Не обижайтесь, поймёте почему я вас так назвал, будущие путешественники Одни плюсы и позитив Минусов нет, есть пару моментов, Чуть чуть дороже полет на шарах, с нас взяли по 110 долларов, по факту можно забронировать за 65 евро. Но это полет в первой очереди и потом сама экскурсия дешёвая, я так полагаю, это типа маркетингового ходе, когда в конце концов, стоимость выравнивается в большую сторону. Но не заморачивайтесь, можно и не летать на шарах а просто съездить на понараму и понаблюдать с земли. Но берети шары- полет того стоит, особенно когда видишь что рядом проплывает сотни других шаров соседей, словами не описать, надо прочувствовать этот восторг и позитив, хрен с этими деньгами, живём раз в жизни, может и сдохнем все скоро от короновируса (шутка). Второй момент- заедет в магазин ювелирный. Баха реально сторговал и помог нам купить золотое колечко, - сначала дорого, после переговоров цена адекватная- База спасибо, красавчик, жена в восторге, когда начинает капризничать, - я прошу показать ее ручку:-) Ещё заедете в магаз где будут кофе и все остальное предлагать. Ну смотрите сами- по факту цены там специально для таких как мы туристов в 5 раз выше. Мы лохонулись купили кофе и крема, а потом на заправке в 5 раз дешевле. Ну смотрите сами:-))) Баха объяснял что в Турции уже пять лет нет системы работы на %, но по факту все равно завозят в эти дорогие магазины. Так поглядеть, а купить все эти крема и кофе можно по пути:-) Сорри, но пишу правдивый отзыв Но ребята, если сомневаетесь, однозначно езжайте даже с детьми:-) Им там особенно интересно будет Да насчёт еды- так себе обеды и ужин. Но мы все едим- поэтому нам норм. Но в целом хромает за эти деньги… Что ещё. Баха- наш гид. Красавчик просто. Стоит ехать ради него, скучать не придется, замучает, гад, заставить лазить везде и гулять по закрытым местам. По ходу придумывает некоторым кликухи (типа ей, Бородач, давай, ты сможешь). Все в позитивной хорошей шуточной манере:-)) Будет весело- скучать не придется:-) Удачи, надеюсь мой отзыв помог