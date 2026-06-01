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страну, про Храм Николая Угодника, отвечал на все вопросы. В процессе посещения Храма и Миры рассказы были очень интересными, понятными, информация легко воспринималась. Угур рассказывал много интересных фактов не только по теме экскурсии, но и по смежным темам, и не только про Турцию. Видно историческое образование и широкий кругозор.

По-русски Угур говорит свободно, не как иностранец)) поэтому его речь легко воспринимается.

Дорога была дальняя, но лёгкая, делали остановки, вполне комфортно доехали туда и обратно.

Рекомендую Угура в качестве гида.