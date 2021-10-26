М Михаил 5

Экскурсия супер, поначалу я сомневался ехать или нет- уж очень пугал длинный переезд. Но решились- и как потом выяснилось, - не зря. Отличная поездка, прекрасные виды, комфортный автобус (без туалета, но мы каждые 1, 5-2 часа останавливались, до достопримечательности смотреть, то просто по нужде на заправках) Экскурсия стоит того, за эти два дня - просто море восторга и впечатлений, я узнал что Турция это не только " все включено" но и вещи которые радуют глаз и душу, особенно в Кападокии при посещении этих удивительных красот, подземный город, рельеф- такого я не видел- хотя много где бывал, полет на воздушном шаре, просто восторг все, друзья. Если едете с Анталии, Белека- не сомневайтесь, удивительно интересная дорого с суперский классным гидом Баха, который смешил нас всю дорогу, гид, который свободно говорит на русском и классно и интересно преподносит информацию. Думаю если бы не он, поездка оставила также впечатлений, но дорога перенеслась бы гораздо труднее. Вот такие дела, "Пупсики" Не обижайтесь, поймёте почему я вас так назвал, будущие путешественники Одни плюсы и позитив Минусов нет, есть пару моментов, Чуть чуть дороже полет на шарах, с нас взяли по 110 долларов, по факту можно забронировать за 65 евро. Но это полет в первой очереди и потом сама экскурсия дешёвая, я так полагаю, это типа маркетингового ходе, когда в конце концов, стоимость выравнивается в большую сторону. Но не заморачивайтесь, можно и не летать на шарах а просто съездить на понараму и понаблюдать с земли. Но берети шары- полет того стоит, особенно когда видишь что рядом проплывает сотни других шаров соседей, словами не описать, надо прочувствовать этот восторг и позитив, хрен с этими деньгами, живём раз в жизни, может и сдохнем все скоро от короновируса (шутка). Второй момент- заедет в магазин ювелирный. Баха реально сторговал и помог нам купить золотое колечко, - сначала дорого, после переговоров цена адекватная- База спасибо, красавчик, жена в восторге, когда начинает капризничать, - я прошу показать ее ручку:-) Ещё заедете в магаз где будут кофе и все остальное предлагать. Ну смотрите сами- по факту цены там специально для таких как мы туристов в 5 раз выше. Мы лохонулись купили кофе и крема, а потом на заправке в 5 раз дешевле. Ну смотрите сами:-))) Баха объяснял что в Турции уже пять лет нет системы работы на %, но по факту все равно завозят в эти дорогие магазины. Так поглядеть, а купить все эти крема и кофе можно по пути:-) Сорри, но пишу правдивый отзыв Но ребята, если сомневаетесь, однозначно езжайте даже с детьми:-) Им там особенно интересно будет Да насчёт еды- так себе обеды и ужин. Но мы все едим- поэтому нам норм. Но в целом хромает за эти деньги… Что ещё. Баха- наш гид. Красавчик просто. Стоит ехать ради него, скучать не придется, замучает, гад, заставить лазить везде и гулять по закрытым местам. По ходу придумывает некоторым кликухи (типа ей, Бородач, давай, ты сможешь). Все в позитивной хорошей шуточной манере:-)) Будет весело- скучать не придется:-) Удачи, надеюсь мой отзыв помог