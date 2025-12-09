Описание фото-прогулкиВас встретит профессиональный фотограф, который подберёт лучшие локации для съёмки и предложит разнообразные маршруты. За два часа можно сделать несколько мини-сетей: романтические кадры на фоне Эгейского моря, атмосферные фото в старом городе, яркие снимки на набережной или живые кадры в парках и уютных улочках. Фотограф поможет с позированием и ракурсами, даже если вы никогда не снимались профессионально. Для любителей естественных, живых фотографий мы создадим динамичные кадры, передающие настоящие эмоции. Для желающих постановочных или романтических снимков — подберем идеальные локации и свет, чтобы каждый кадр выглядел гармонично и профессионально. Все фотографии проходят профессиональную обработку: цветокоррекция, лёгкая ретушь и финальная подготовка к печати или публикации в соцсетях. Готовые снимки вы получите в течение трёх дней после съёмки в удобном онлайн-формате, готовые для печати, альбомов или публикации. Фотосессия подходит для пар, семей, друзей, блогеров, туристов и всех, кто хочет увезти из поездки не только воспоминания, но и качественные профессиональные фотографии. Это отличный вариант для романтической прогулки, семейной съёмки, фотосессии беременности, индивидуального контента или просто стильных кадров на память. Вы получите не просто фотографии, а эмоции, атмосферу города и удовольствие от самого процесса съёмки. Каждый кадр — это история, которую вы сможете пересматривать снова и снова, вспоминая прогулку по Бодруму, мягкий свет, яркие краски и неповторимую атмосферу этого удивительного города.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы - Selexia Travel, организуем индивидуальные экскурсии в 12 городах мира. Маршрут создаём персонально под ваши пожелания - вы сами выбираете локации, время и формат
- После бронирования мы свяжемся с вами для уточнения деталей, и вы также можете написать нам в любое время, чтобы обсудить маршрут или задать вопросы
Что включено
- Профессиональный фотограф с опытом работы в Бодруме
- Индивидуальный подбор локаций для съёмки
- 2 часа фотосессии в живописных местах города
- Помощь с позированием, ракурсами и постановкой кадров
- Обработка всех удачных фотографий (цветокоррекция и лёгкая ретушь)
- Передача готовых снимков в онлайн-формате в течение 3 дней
- Фото-паузы в лучших местах Бодрума
Что не входит в цену
- Трансфер до места съёмки
- Услуги визажиста и стилиста (по желанию - за доплату)
- Аренда нарядов, аксессуаров или реквизита
- Входные билеты на платные территории (если планируется съёмка там)
- Срочная обработка фотографий (доступна как отдельная услуга)
Место начала и завершения?
Бодрум
Когда и сколько длится?
Когда: 24/7 просто напишите нам на ватсап, даже выходя из самолета пока вы получите багаж или пройдете пастортный контроль наши сотрудники дежурят в аэропорту 24/7!!!! и всегда рады оказать вам отличный сервис!!!
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
