Бодрум очарует вас своими утопающими в цветах улицами, белыми домами с синими окнами и морскими панорамами.
Здесь когда-то располагался античный город Галикарнас! Вы увидите крепость, ветряные мельницы и амфитеатр.
Посетите живописные смотровые площадки и узнаете множество интересных фактов о византийской, сельджукской и османской цивилизациях. Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида. Входные билеты не включены в стоимость
Здесь когда-то располагался античный город Галикарнас! Вы увидите крепость, ветряные мельницы и амфитеатр.
Посетите живописные смотровые площадки и узнаете множество интересных фактов о византийской, сельджукской и османской цивилизациях. Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида. Входные билеты не включены в стоимость
6 причин купить эту экскурсию
- 🌺 Уникальные исторические артефакты
- 🏰 Замок Святого Петра
- 🌬️ Белые ветряные мельницы
- 🎭 Античный театр
- 🌅 Живописные смотровые площадки
- 📜 Интересные исторические факты
Что можно увидеть
- Замок Святого Петра
- Ветряные мельницы
- Античный театр
- Ворота Миндоса
- Мавзолей
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
«Визитные карточки» Бодрума
Вы оцените символ Бодрума — замок Святого Петра, в котором сегодня находится музей подводной археологии. Погуляете по улицам древнего Галикарнаса, посетите мавзолей и руины античного театра. Рассмотрите могучие ворота Миндоса и подниметесь на смотровую площадку к Белым ветряным мельницам, откуда открывается великолепный вид на современный Бодрум.
Бодрум вчера и сегодня
Я помогу вам погрузиться в историю цивилизаций, сменявших друг друга на этой земле: византийской, сельджукской, османской. Поделюсь событиями, происходившими здесь на протяжении столетий, и удивительными местными легендами. А также расскажу о нынешнем Бодруме: его традициях, культурных особенностях и кухне.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
- Входные билеты не включены в стоимость: замок Святого Петра — 20 евро/чел., мавзолей — 3 евро/чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильмира — ваш гид в Бодруме
Провела экскурсии для 460 туристов
Меня зовут Ильмира, я лицензированный гид с профильным высшим образованием, живу в Бодруме более 30 лет. С радостью покажу удивительные места Эгейского побережья Турции и раскрою их богатую историю. До скорых встреч!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Неля
25 апр 2024
Очень увлекательно и интересно провели нам экскурсию, учитывая все наши пожелания.
И
Ирина
23 апр 2024
Однозначно рекомендую эту экскурсионную программу. Ильмира - очень профессиональный гид. Время пролетело очень увлекательно и незаметно. Восторг от Замка, который мы посетили, Ильмира максимально полно погрузила нас в историческую атмосферу.
Татьяна
19 окт 2023
Очень приятные впечатления остались после экскурсии по Бодруму, посетили все знаковые достопримечательности города. Ильмира интересно рассказала нам об истории, с удовольствием ответила на все возникающие вопросы. Очень были рады знакомству, Ильмира легка и приятна в общении. Эта экскурсия - очень удачное сочетание прогулки и погружения в историю👍🏼
А
Алла
4 окт 2023
Спасибо Ильмире за замечательную экскурсию- полезную и увлекательную. Узнали много нового про Древний Галикарнас. Ильмира - профессионал своего дела, уверена, людям любознательным и любящим историю и географию понравится общение с ней. Мы уже порекомендовали её экскурсии соседям по отелю. Спасибо, Ильмира!
Анастасия
14 сен 2023
Нам очень понравилось путешествовать с Ильмирой! Были на двух экскурсиях. На комфортном авто, очень интересно рассказывает, много истории, фактов, без всяких очередей во все музеи! Видно, что человек любит то, чем занимается!
Однозначно рекомендуем!
Однозначно рекомендуем!
Анастасия
27 апр 2023
Экскурсия прошла в пешем формате. Гид подробно рассказала о событиях, происходящих в разные эпохи, вехи времени. Повествования Ильмиры погружали нас в атмосферу и аутентичность разных периодов истории.
Спасибо Вам, Ильмира за интересно проведённый день.
Спасибо Вам, Ильмира за интересно проведённый день.
Т
Татьяна
24 апр 2023
Всем добрый день! Я ни как не хочу обидеть Ильмиру, но я больше люблю глазами, чем ушами! Мне нравится очень разные места, колорит местности, а у нас было оооооооочень много
Анна
31 окт 2022
Очень познавательная экскурсия!
Ильмира полностью погружает в историю, начиная с истоков.
Рекомендую посетить, чтобы было представление о событиях, которые разворачивались, казалось бы в обычном небольшом курортном городке:)
Ильмира полностью погружает в историю, начиная с истоков.
Рекомендую посетить, чтобы было представление о событиях, которые разворачивались, казалось бы в обычном небольшом курортном городке:)
Т
Татьяна
18 окт 2022
Спасибо большо Ильмире за замечательный тур по Бодруму. На все наши вопросы ответили очень подробно, а также посоветовали несколько мест для посещения. Очень удобное общение и организация экскурсии.
О
Ольга
7 окт 2022
Большое спасибо. Все прошло хорошо
М
Мария
5 окт 2022
Очень благодарны Ильмире за экскурсию. Много узнали о Бодруме, истории этих земель, а также современной жизни и традициях. Увидели чудесные места, впечатлились удивительными артефактами. Ильмира прекрасный рассказчик, очень внимательный доброжелательный человек. Рекомендую эту удивительную незабываемую экскурсию!
А
Альфред
3 окт 2022
Ночь в море и вдруг, как на экране,
В порту нас встречает врач из Казани.
У неё имя скромное - просто Ильмира,
Гида лучшего нет ни в одной точке мира.
Здесь мы, первым делом,
В порту нас встречает врач из Казани.
У неё имя скромное - просто Ильмира,
Гида лучшего нет ни в одной точке мира.
Здесь мы, первым делом,
В
Вадим
24 сен 2022
Пунктуальный и очень отзывчивый на просьбы и пожелания гид. Обладает широкими знаниями, интересно и увлечённо рассказывает. Очень рекомендую.
Ирина
14 сен 2022
Очень понравилась экскурсия! Спасибо большое))
М
Марина
8 сен 2022
Грамотный профессиональный гид. Ильмира организовала нам трансфер из отеля в оговорённое заранее время(наш отель в 30 мин. езды от Бодрума)В Античном театре нас встретила Ильмира и оттуда началась наша экскурсия.
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