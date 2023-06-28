Винное путешествие из Бодрума

Посетить уютные винодельни и насладиться живописными окрестностями города

5
1 отзыв
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Бодрум — один из крупнейших винодельческих регионов Турции.

История местного виноделия насчитывает более 2000 лет! Вы посетите два прекрасных винных дома: Гарова и Карнас. Погуляете по виноградникам, раскинувшимся в открыточных холмах и долинах.

Раскроете секреты производства вина и продегустируете местные напитки на террасах с роскошными видами.
Винное путешествие из Бодрума
Винное путешествие из Бодрума
Винное путешествие из Бодрума
Винное путешествие из Бодрума
Винное путешествие из Бодрума
Винное путешествие из Бодрума
Винное путешествие из Бодрума
Винное путешествие из Бодрума
Винное путешествие из Бодрума
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Нетуристический Бодрум

Мы отправимся в сторону района Мумджулар, чтобы посетить две винодельни. По пути вы увидите из окна сельский Бодрум с деревушками и оливковыми рощами. Мы расскажем о жизни местных и ковроткачестве — традиционном ремесле, дошедшем до наших дней. А ещё поделимся интересной историей сельских женщин, превратившихся в богатых жительниц Бодрума.

Винные дома с историей

В винном доме Гарова мы познакомим вас с владельцами — прекрасной семьёй, живущей здесь уже 250 лет. Вы осмотрите виноградники, спуститесь в погреб и узнаете много интересного о местном производстве: из каких сортов винограда делают вино и как именно устроены все процессы. А на винодельне Карнас вы сможете посидеть на террасе с шикарным видом, наслаждаясь вкуснейшими винами, оливками и сырами.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на нашем минивэне Opel Zafira Life 2023 г. в.
  • Все экскурсии мы проводим вдвоём
  • На каждой винодельне мы проведём около 1,5 часов
  • Еда и напитки на винодельнях оплачиваются дополнительно по меню

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
28 июня 2023
Спасибо огромное Ларисе и Халюку за приятную и интересную поездку на винодельню Гарова 😊 Много информации, которая легко запоминается, уютное и красивое место для отдыха и общения, отличная организация трансфера. Получили море удовольствия от поездки и обязательно поедем еще раз куда-нибудь вместе. До встречи и удачи ❤

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