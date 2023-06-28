Винное путешествие из Бодрума

Посетить уютные винодельни и насладиться живописными окрестностями города
Бодрум — один из крупнейших винодельческих регионов Турции.
История местного виноделия насчитывает более 2000 лет! Вы посетите два прекрасных винных дома: Гарова и Карнас. Погуляете по виноградникам, раскинувшимся в открыточных холмах и долинах.
Раскроете секреты производства вина и продегустируете местные напитки на террасах с роскошными видами.
История местного виноделия насчитывает более 2000 лет! Вы посетите два прекрасных винных дома: Гарова и Карнас. Погуляете по виноградникам, раскинувшимся в открыточных холмах и долинах.
Раскроете секреты производства вина и продегустируете местные напитки на террасах с роскошными видами.
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Описание
Что вас ожидает
Нетуристический Бодрум
Мы отправимся в сторону района Мумджулар, чтобы посетить две винодельни. По пути вы увидите из окна сельский Бодрум с деревушками и оливковыми рощами. Мы расскажем о жизни местных и ковроткачестве — традиционном ремесле, дошедшем до наших дней. А ещё поделимся интересной историей сельских женщин, превратившихся в богатых жительниц Бодрума.
Винные дома с историей
В винном доме Гарова мы познакомим вас с владельцами — прекрасной семьёй, живущей здесь уже 250 лет. Вы осмотрите виноградники, спуститесь в погреб и узнаете много интересного о местном производстве: из каких сортов винограда делают вино и как именно устроены все процессы. А на винодельне Карнас вы сможете посидеть на террасе с шикарным видом, наслаждаясь вкуснейшими винами, оливками и сырами.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на нашем минивэне Opel Zafira Life 2023 г. в.
- Все экскурсии мы проводим вдвоём
- На каждой винодельне мы проведём около 1,5 часов
- Еда и напитки на винодельнях оплачиваются дополнительно по меню
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса и Халюк — ваш гид в Бодруме
Давайте знакомиться! Мы — семейная пара Лариса и Халюк. Живём в Бодруме с 2012 года, владеем своим туристическим агентством. Для нас это не просто бизнес. Это проект, воплощающий нашу страсть к путешествиям, культуре и общению с людьми. Халюк — профессиональный лицензированный гид, а я его помощник и переводчик. Каждая экскурсия с нами — это не просто осмотр достопримечательностей. Это возможность увидеть Бодрум глазами местных жителей, познакомиться с нашим образом жизни, традициями и культурой.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
28 июня 2023
Спасибо огромное Ларисе и Халюку за приятную и интересную поездку на винодельню Гарова 😊 Много информации, которая легко запоминается, уютное и красивое место для отдыха и общения, отличная организация трансфера. Получили море удовольствия от поездки и обязательно поедем еще раз куда-нибудь вместе. До встречи и удачи ❤
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