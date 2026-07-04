Винное путешествие из Бодрума

Погрузитесь в мир виноделия с посещением уникальной винодельни Гарова в Бодруме. Вас ждет незабываемая дегустация и знакомство с историей
Бодрум - не только курортный рай, но и сердце винодельческой культуры Турции с богатой историей, насчитывающей более 2000 лет.
Предлагаем вам уникальную возможность погрузиться в этот мир, посетив винный дом Гарова, читать дальшеуменьшить
расположенный в живописных холмах и долинах в окрестностях Бодрума.
Здесь вы не только узнаете о тонкостях производства вина, но и сможете насладиться дегустацией лучших сортов напитка, выращенных в этих местах.
Прогулка по виноградникам и оливковым рощам подарит вам незабываемые впечатления и возможность сделать потрясающие фотографии.
Винодельня Гарова славится своим гостеприимством и аутентичной атмосферой, здесь ценят традиции и качество.
Посидите на террасе винного дома, наслаждаясь видами и вкусом местных деликатесов: деревенского сыра, ароматных оливок и, конечно, изысканного вина. Эта экскурсия станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем путешествии в Бодрум
Мы отправимся в сторону района Мумджулар, чтобы посетить винодельню Гарова. По пути вы увидите из окна сельский Бодрум с деревушками и оливковыми рощами. Мы расскажем о жизни местных и ковроткачестве — традиционном ремесле, дошедшем до наших дней. А ещё поделимся интересной историей сельских женщин, превратившихся в богатых жительниц Бодрума.
Винный дом с историей
Винодельня Гарова отличается своей аутентичностью и особенной атмосферой. Здесь нет пафоса, всё очень уютно и по-домашнему. Вы сможете посидеть на террасе винного дома, наслаждаясь красивой природой, погулять вдоль виноградников и оливковых деревьев, сделать красивые фото. Попробовать экологически чистые продукты — деревенский сыр, вкуснейшие оливки в масле и местное вино из разных сортов винограда. А ещё познакомиться с приветливыми хозяевами этого места — их семья живёт здесь 250 лет — и узнать историю появления винодельни.
Организационные детали
Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на нашем минивэне Opel Zafira Life 2023 г. в.
Все экскурсии мы проводим вдвоём
На винодельне мы проведём около 1,5 часов
Еда и напитки на винодельнях оплачиваются дополнительно по меню
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса и Халюк — ваш гид в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 642 туристов
Давайте знакомиться! Мы — семейная пара Лариса и Халюк. Живём в Бодруме с 2012 года, владеем своим туристическим агентством. Для нас это не просто бизнес. Это проект, воплощающий нашу страсть читать дальшеуменьшить
к путешествиям, культуре и общению с людьми. Халюк — профессиональный лицензированный гид, а я тур-менеджер компании.
Каждая экскурсия с нами — это не просто осмотр достопримечательностей. Это возможность увидеть Бодрум глазами местных жителей, познакомиться с нашим образом жизни, традициями и культурой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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14
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Наталья
Шикарная видовая экскурсия, безусловно с гастрономическим оттенком, для тех кто любит вино, сыр и оливки - вам сюда. Лариса и Халюк очень приятны в общении, передали нам колорит здешних мест. Спасибо!
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DMITRY
Очень интересный формат экскурсии Мы окунуться в сельскую жизнь. Продегустировали вино, конечно купили с собой, т к оно было превосходное Заказали прямо в деревне ужин, а пока его ждали, нам разрешили самостоятельно побродить по виноградники и с куста поесть виноград столько, сколько мы могли съесть. Экскурсия очень колоритная
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В
Вера
Путешествие превзошло все ожидания! Винный дом Гарова - это настолько аутентичное место, что невозможно передать словами. Старинная мебель, виноградники, гуляющие по двору петухи - всё это производит незабываемое впечатление. Я читать дальшеуменьшить
ездила с детьми 10 и 12 лет и немного беспокоилась, что им будет скучно. Напрасно! Им было интересно познакомиться с сельской жизнью и очень понравились оливки и сыр, которыми угощал хозяин дома. А после экскурсии Лариса предложила поехать на озеро и покормить маленьких черепашек. Дети были в полном восторге! Отдельно хочу поблагодарить Ларису за интересные рассказы о жизни Бодрума. Грамотный гид, который не перегружает информацией и старается учитывать все потребности клиентов.
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S
Solodkina
18.07.2025 ездили с Ларисой и Халюком компанией из 13 человек на винодельню. Лариса очень приятный экскурсовод, рассказала нам многое, начиная от истории Бодрума, заканчивая историей винодельни. Само место располагает, огромное количество виноградников, нет толп туристов. Вино очень вкусное! Особенно понравилось белое вино и домашний сыр! Поэтому искренне порекомендую эту экскурсию. И огромное спасибо Ларисе и Халюку, вы профессионалы своего дела!
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Ю
Юлия
Прекрасная экскурсия! От организации до самой атмосферы - всё было очень комфортно и интересно! Мы в удобном нам темпе прогулялись по деревне и винодельне, пофотографировались, Лариса отвечала на все наши многочисленные вопросы в течение всей экскурсии. Вино, кстати, оказалось таким вкусным, что мы взяли ещё пару бутылочек с собой домой)
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Виктор
Прекрасная экскурсия. Мы были на винодельне Garova. Очень уютное и уединенное местечко. Единственный минус, отель у нас в Тургетрейсе и дорого заняла почти полтора часа в одну сторону. Но было интересно, Лариса рассказала и про Бодрум и про историю винодельни. Если живете в Бодруме или отелях ближе к аэропорту, то брать не задумываясь.
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