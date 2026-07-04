Винное путешествие из Бодрума

Бодрум - не только курортный рай, но и сердце винодельческой культуры Турции с богатой историей, насчитывающей более 2000 лет.Предлагаем вам уникальную возможность погрузиться в этот мир, посетив винный дом Гарова,

расположенный в живописных холмах и долинах в окрестностях Бодрума. Здесь вы не только узнаете о тонкостях производства вина, но и сможете насладиться дегустацией лучших сортов напитка, выращенных в этих местах. Прогулка по виноградникам и оливковым рощам подарит вам незабываемые впечатления и возможность сделать потрясающие фотографии. Винодельня Гарова славится своим гостеприимством и аутентичной атмосферой, здесь ценят традиции и качество. Посидите на террасе винного дома, наслаждаясь видами и вкусом местных деликатесов: деревенского сыра, ароматных оливок и, конечно, изысканного вина. Эта экскурсия станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем путешествии в Бодрум

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Нетуристический Бодрум

Мы отправимся в сторону района Мумджулар, чтобы посетить винодельню Гарова. По пути вы увидите из окна сельский Бодрум с деревушками и оливковыми рощами. Мы расскажем о жизни местных и ковроткачестве — традиционном ремесле, дошедшем до наших дней. А ещё поделимся интересной историей сельских женщин, превратившихся в богатых жительниц Бодрума.

Винный дом с историей

Винодельня Гарова отличается своей аутентичностью и особенной атмосферой. Здесь нет пафоса, всё очень уютно и по-домашнему. Вы сможете посидеть на террасе винного дома, наслаждаясь красивой природой, погулять вдоль виноградников и оливковых деревьев, сделать красивые фото. Попробовать экологически чистые продукты — деревенский сыр, вкуснейшие оливки в масле и местное вино из разных сортов винограда. А ещё познакомиться с приветливыми хозяевами этого места — их семья живёт здесь 250 лет — и узнать историю появления винодельни.

Организационные детали