Винное путешествие из Бодрума

Бодрум — один из крупнейших винодельческих регионов Турции. История местного виноделия насчитывает более 2000 лет! Вы посетите два прекрасных винных дома: Гарова и Карнас. Погуляете по виноградникам, раскинувшимся в открыточных холмах и долинах. Раскроете секреты производства вина и продегустируете местные напитки на террасах с роскошными видами.

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Описание

Что вас ожидает

Нетуристический Бодрум

Мы отправимся в сторону района Мумджулар, чтобы посетить две винодельни. По пути вы увидите из окна сельский Бодрум с деревушками и оливковыми рощами. Мы расскажем о жизни местных и ковроткачестве — традиционном ремесле, дошедшем до наших дней. А ещё поделимся интересной историей сельских женщин, превратившихся в богатых жительниц Бодрума.

Винные дома с историей

В винном доме Гарова мы познакомим вас с владельцами — прекрасной семьёй, живущей здесь уже 250 лет. Вы осмотрите виноградники, спуститесь в погреб и узнаете много интересного о местном производстве: из каких сортов винограда делают вино и как именно устроены все процессы. А на винодельне Карнас вы сможете посидеть на террасе с шикарным видом, наслаждаясь вкуснейшими винами, оливками и сырами.

Организационные детали