Индивидуальная пешеходная экскурсия в Бодрум максимум впечатлений за 5 ч

Описание экскурсииВаш личный гид встретит вас в центре города или прямо у вашего отеля — как вам будет удобнее. С первых минут вы почувствуете, что экскурсия адаптирована именно под вас: нет спешки, длинных очередей или толп туристов, только комфорт и внимание гида. Вы сможете прогуляться по самым красивым улицам Бодрума, увидеть исторические памятники, крепость Святого Петра, старинные мечети и уютные площади с местными кафе и магазинами. Маршрут можно выбрать заранее, чтобы сосредоточиться на интересующих вас темах — история, культура, архитектура, гастрономия или лучшие фото-места. Если вы доверитесь гиду, он составит оптимальный маршрут с учётом ваших предпочтений, погоды и времени суток, чтобы экскурсия была максимально насыщенной и комфортной. Во время прогулки гид расскажет уникальные истории и легенды Бодрума, покажет малоизвестные уголки города, познакомит с местной культурой и традициями. Вы сможете сделать красивые фотографии, насладиться атмосферой узких улочек, оживлённых рынков и живописной набережной, а также открыть для себя скрытые жемчужины, о которых знают только местные жители. Экскурсия подходит для пар, семей, друзей или небольших групп до 6 человек. Такой формат позволяет полностью погрузиться в атмосферу города, свободно перемещаться по улицам и наслаждаться прогулкой в удобном темпе. Индивидуальная пешеходная экскурсия по Бодруму — это не просто прогулка по городу. Это возможность увидеть город глазами местного жителя, услышать истории, прочувствовать атмосферу и забрать с собой незабываемые впечатления. За пять часов вы получите полное погружение в историю, культуру и жизнь Бодрума, а также массу красивых кадров и воспоминаний, которые будут радовать вас долгое время.
Мы можем организовать экскурсию в любой день, когда вам удобно. Просто свяжитесь с нами — и мы подберём идеальный вариант под ваши интересы, настроение и время. Команда Selexia Travel поможет спланировать маршрут, подобрать комфортный транспорт, профессионального гида и сделать ваш отдых максимально насыщенным и незабываемым.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы - Selexia Travel, организуем индивидуальные экскурсии в 12 городах мира. Маршрут создаём персонально под ваши пожелания - вы сами выбираете локации, время и формат
- После бронирования мы свяжемся с вами для уточнения деталей, и вы также можете написать нам в любое время, чтобы обсудить маршрут или задать вопросы
Что включено
- Индивидуальная экскурсия продолжительностью 5 часов
- Личный профессиональный гид с опытом работы в Бодруме
- Встреча в центре города или у вашего отеля
- Индивидуальный маршрут (по вашему желанию или выбор гида)
- Интересные истории, легенды и факты о городе
- Фото-паузы в самых живописных местах
- Рекомендации по ресторанам, кафе и местным достопримечательностям
- Прогулка в комфортном темпе с учётом ваших предпочтений
Что не входит в цену
- Питание и напитки во время экскурсии
- Входные билеты в музеи, крепости и другие платные объекты
- Транспорт между удалёнными локациями (по желанию можно заказать отдельно)
- Личные расходы участников
- Профессиональная фотосессия (по желанию как отдельная услуга)
Место начала и завершения?
Бодрум
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
