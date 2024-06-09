Необычные экскурсии по Бурсе

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Бурсе, цены от €47, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день
Посетить один из важнейших городов Турции и аутентичную восточную деревню с профессиональным гидом
Завтра в 10:00
11 июня в 08:00
200 за всё до 3 чел.
Бурса - историческая и ознакомительная экскурсия
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
4 часа
Бурса - историческая и ознакомительная экскурсия
Начало: В центре города, около мечети Улу Джами
Расписание: Ежедневно 10:00, 15:00
15 июня в 10:00
18 июня в 10:00
5547 за человека
Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
Начало: Местo встречи ваш отель в городе Бурсе
15 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 239215 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Бурсе в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бурса и колоритная османская деревня за 1 день
  2. Бурса - историческая и ознакомительная экскурсия
  3. Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
Сколько стоит экскурсия по Бурсе в июне 2024
Сейчас в Бурсе в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 47 до 215 со скидкой до 15%.
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