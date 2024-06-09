1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день
Посетить один из важнейших городов Турции и аутентичную восточную деревню с профессиональным гидом
Завтра в 10:00
11 июня в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Мини-группа
4 часа
Бурса - историческая и ознакомительная экскурсия
Начало: В центре города, около мечети Улу Джами
Расписание: Ежедневно 10:00, 15:00
15 июня в 10:00
18 июня в 10:00
55€47 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
Начало: Местo встречи ваш отель в городе Бурсе
15 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 239€215 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бурсе в категории «Необычные»
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