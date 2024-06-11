Бурса и колоритная османская деревня за 1 день

Посетить один из важнейших городов Турции и аутентичную восточную деревню с профессиональным гидом
Приглашаю познакомиться с главными достопримечательностями Бурсы в комфортном автопешеходном формате. Вы оцените все знаковые места города: площадь, мечеть и рынок.

А также зайдёте в музей, расположенный в футуристичном куполе! После этого отправитесь в деревню Джумалыкызык, где царит атмосфера османского средневековья.
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Площадь Топхане. Вы увидите на ней старинные пушки, башню с часами, древние гробницы, многовековые платаны и чайные сады. А также полюбуетесь со смотровых площадок шикарными видами на город.

Мечеть Улуджами. Мы рассмотрим в деталях крупнейшую мечеть города — образец раннеосманской архитектуры. Её возвели в конце 14 века по приказу султана Баязида I.

Рынок Козахан. Построенный в 1491 году, он функционирует до сих пор. Я расскажу, как он помог Бурсе превратиться в важный текстильный центр региона.

Зелёная мечеть. Это не просто мечеть, а целый старинный религиозный комплекс с медресе и усыпальницей султана Мехмеда Челеби. Всё это вы увидите.

Музей «Панорама 1326». Мы посетим музей в футуристичном куполе с панорамным изображением завоевания города османами.

Деревня Джумалыкызык. Место, где время словно остановилось. Я покажу вам старинные дома из камня, дерева и сырцового кирпича.

Гора Улудаг (по желанию). Если у вас останутся силы, мы поднимемся на местный Олимп и выпьем кофе с роскошным видом на город.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость: Fiat, Hyundai или авто такого же класса. За рулём будем опытный водитель, моё внимание будет полностью посвящено вам.
  • Входные билеты включены в стоимость
  • По желанию вы сможете попробовать местное блюдо искандер-кебаб. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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