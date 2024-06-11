Приглашаю познакомиться с главными достопримечательностями Бурсы в комфортном автопешеходном формате. Вы оцените все знаковые места города: площадь, мечеть и рынок. А также зайдёте в музей, расположенный в футуристичном куполе! После этого отправитесь в деревню Джумалыкызык, где царит атмосфера османского средневековья.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Площадь Топхане. Вы увидите на ней старинные пушки, башню с часами, древние гробницы, многовековые платаны и чайные сады. А также полюбуетесь со смотровых площадок шикарными видами на город.

Мечеть Улуджами. Мы рассмотрим в деталях крупнейшую мечеть города — образец раннеосманской архитектуры. Её возвели в конце 14 века по приказу султана Баязида I.

Рынок Козахан. Построенный в 1491 году, он функционирует до сих пор. Я расскажу, как он помог Бурсе превратиться в важный текстильный центр региона.

Зелёная мечеть. Это не просто мечеть, а целый старинный религиозный комплекс с медресе и усыпальницей султана Мехмеда Челеби. Всё это вы увидите.

Музей «Панорама 1326». Мы посетим музей в футуристичном куполе с панорамным изображением завоевания города османами.

Деревня Джумалыкызык. Место, где время словно остановилось. Я покажу вам старинные дома из камня, дерева и сырцового кирпича.

Гора Улудаг (по желанию). Если у вас останутся силы, мы поднимемся на местный Олимп и выпьем кофе с роскошным видом на город.

Организационные детали