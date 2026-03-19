Мои заказы

Знакомьтесь, Бурса

Парк Топхане: усыпальница основателя Османской империи, крепостные стены и панорамный вид на Бурсу. Узнайте больше о богатой истории города
Бурса - город, с которого началась история великого государства. Он напрямую связан с развитием, процветанием, расширением и крахом Османской империи. Экскурсия позволит узнать, как эти события отразились в его архитектуре.

В
читать дальшеуменьшить

программе посещение главных достопримечательностей города, таких как парк Топхане с усыпальницей основателя Османской империи и панорамным видом на современную Бурсу, Соборная мечеть Улу-Джами - шедевр раннего османского искусства, а также финансовый и экономический центр Османской эпохи.

У вас будет возможность прогуляться по улочкам гранд базара и старинного шелкового рынка, а также попробовать вкусный чай в аутентичном кафе. В завершение экскурсии - панорамный музей с изображением завоевания Бурсы Османами. Узнайте о местных традициях, философии, архитектуре, кухне и менталитете

5
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Историческое значение Бурсы
  • 🕌 Уникальные архитектурные памятники
  • 🛍️ Прогулка по гранд базару
  • 🍽️ Дегустация искандер-кебаба
  • 🏛️ Панорамный музей завоевания Бурсы
Знакомьтесь, Бурса
Знакомьтесь, Бурса
Знакомьтесь, Бурса

Что можно увидеть

  • Парк Топхане
  • Соборная мечеть Улу-Джами
  • Гранд базар
  • Шелковый рынок
  • Панорамный музей

Описание экскурсии

Вы посетите главные достопримечательности города и проникнетесь настоящим восточным духом. В программе:

Парк Топхане. Вы оцените усыпальницу основателя Османской империи, остатки крепостных стен Старого города и панорамный вид на современную Бурсу.

Соборная мечеть Улу-Джами. Это шедевр раннего османского искусства. Я помогу вам понять, чем она отличается от классических мечетей Великолепного века.

Финансовый и экономический центр Османской эпохи, действующий и по сей день, у вас будет возможность в свободное время прогуляться по улочкам гранд базара и на старинном шелковом рынке, а ныне аутентичном кафе, попробовать вкусный чай.

В завершение мы посетим *панорамный музей, в куполе которого изображается завоевание Бурсы Османами.

В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о местных традициях, философии, архитектуре, кухне и менталитете.

Организационные детали

  • Панорамный музей закрыт по понедельникам
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Позаботьтесь об одежде по погоде
  • Возможна организация трансфера из Мудании, от парома до парома (из Стамбула), уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В парке Топхане
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аббас
Аббас — ваш гид в Бурсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 133 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Аббас, я закончил Академию туризма в Анкаре. С 2006 года работаю профессиональным гидом и сопровождаю путешественников по всей Турции. Свободно владею русским языком и отношусь к своему
читать дальшеуменьшить

делу с большой любовью. Я работаю с командой дипломированных гидов-билингвов, которые увлечены своим делом и помогают вам сэкономить до 3-х дней в поисках новых маршрутов и локаций. У каждого свой стиль, что делает нашу команду разносторонней и привлекательной. Мы предлагаем не только увидеть то, что есть в программе, но и обсудить жизненные вопросы и интересные темы по пути. Наша команда поможет вам сделать этот город своим: понять его нюансы и смысл, прочувствовать сложный букет его истории, обрести любимые места и совершить свои открытия!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1
A
Интересная и познавательная экскурсия с профессиональным образованным гидом. Все понравилось. По независящим от гида причинам, не смогли посетить мечеть. Аббас компенсировал это бесплатным трансфером до пристани. Приятно.
Вам был полезен этот отзыв?
Андрей
Замечательный человек и отличный гид. Очень содержательная и интересная экскурсия! Всем советую!
Вам был полезен этот отзыв?
Tamara
Во время короткого семейного отпуска на берегу Мраморного моря мы впервые посетили Бурсу. Очень хотелось познакомиться с этим великолепным городом поближе. Благодаря данному сайту нам удалось связаться с прекрасным гидом
читать дальшеуменьшить

Abbas, который провёл для нас: 2 взрослых, бабушки и 3 детей: от 9 до 19 лет, познавательную, увлекательную для каждого экскурсию, более похожую на встречу добрых друзей, чем скучную академическую лекцию.

Экскурсия превзошла все наши ожидания.

Огромная благодарность!

Во время короткого семейного отпуска на берегу Мраморного моря мы впервые посетили Бурсу. Очень хотелось познакомиться
Во время короткого семейного отпуска на берегу Мраморного моря мы впервые посетили Бурсу. Очень хотелось познакомиться
Во время короткого семейного отпуска на берегу Мраморного моря мы впервые посетили Бурсу. Очень хотелось познакомиться
Во время короткого семейного отпуска на берегу Мраморного моря мы впервые посетили Бурсу. Очень хотелось познакомиться
Во время короткого семейного отпуска на берегу Мраморного моря мы впервые посетили Бурсу. Очень хотелось познакомиться
Во время короткого семейного отпуска на берегу Мраморного моря мы впервые посетили Бурсу. Очень хотелось познакомиться
Во время короткого семейного отпуска на берегу Мраморного моря мы впервые посетили Бурсу. Очень хотелось познакомиться
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Великолепная экскурсия! В Бурсе мы были в конце февраля, впервые, и нам очень повезло, что знакомство с ней проходило с гидом Аббасом! Высокая эрудиция, невероятная харизма и глубокие знания Аббаса позволили нам окунуться в путешествие во времени по этому прекрасному городу, первой столице Османской империи. Прекрасно спланированный маршрут с ключевыми локациями, 4 часа пролетают незаметно! Я настоятельно рекомендую эту экскурсию!
Великолепная экскурсия! В Бурсе мы были в конце февраля, впервые, и нам очень повезло, что знакомство
Великолепная экскурсия! В Бурсе мы были в конце февраля, впервые, и нам очень повезло, что знакомство
Великолепная экскурсия! В Бурсе мы были в конце февраля, впервые, и нам очень повезло, что знакомство
Великолепная экскурсия! В Бурсе мы были в конце февраля, впервые, и нам очень повезло, что знакомство
Великолепная экскурсия! В Бурсе мы были в конце февраля, впервые, и нам очень повезло, что знакомство
Великолепная экскурсия! В Бурсе мы были в конце февраля, впервые, и нам очень повезло, что знакомство
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
У нас была прекрасная экскурсия по Бурсе с гидом Санжаром от Аббаса. Мы с мамой остались в полном восторге! Наш гид сделал экскурсию увлекательной и познавательной. Видели красивую мечеть,усыпальницы Султанов,местный
читать дальшеуменьшить

рынок шелка,посетили музеи,прикоснулись к дереву,которому 610 лет,выпили вкуснейший кофе и ели невероятный гёзлеме. Отдельное спасибо за комфортный транспорт и организацию всей экскурсии. Это было незабываемое путешествие,мы с радостью и от всей души рекомендуем эту экскурсию!

У нас была прекрасная экскурсия по Бурсе с гидом Санжаром от Аббаса. Мы с мамой остались
У нас была прекрасная экскурсия по Бурсе с гидом Санжаром от Аббаса. Мы с мамой остались
У нас была прекрасная экскурсия по Бурсе с гидом Санжаром от Аббаса. Мы с мамой остались
Вам был полезен этот отзыв?
D
Abbas, отлично знает не только культуру Турции, но так же русскую культуру и русский язык. Увлекательный рассказ и отличная экскурсия гарантированы!
Советую обращаться!!!
Abbas, отлично знает не только культуру Турции, но так же русскую культуру и русский язык. Увлекательный рассказ и отличная экскурсия гарантированы!
Abbas, отлично знает не только культуру Турции, но так же русскую культуру и русский язык. Увлекательный рассказ и отличная экскурсия гарантированы!
Abbas, отлично знает не только культуру Турции, но так же русскую культуру и русский язык. Увлекательный рассказ и отличная экскурсия гарантированы!
Abbas, отлично знает не только культуру Турции, но так же русскую культуру и русский язык. Увлекательный рассказ и отличная экскурсия гарантированы!
Abbas, отлично знает не только культуру Турции, но так же русскую культуру и русский язык. Увлекательный рассказ и отличная экскурсия гарантированы!
Abbas, отлично знает не только культуру Турции, но так же русскую культуру и русский язык. Увлекательный рассказ и отличная экскурсия гарантированы!
Вам был полезен этот отзыв?

Похожие экскурсии на «Знакомьтесь, Бурса»

Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
Пешая
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
Посмотрите символ Бурсы - древнюю чинару, а затем сравните впечатления от музея‑панорамы и мечетей города
Начало: Место встречи ваш отель в городе Бурсе
Альтернатива обзорке с упором на «символы и музеи»: чинара, музей‑панорама 1326 и ключевые мечети, включая Улу‑Джами
1 апр в 09:30
2 апр в 09:30
€350 за всё до 4 чел.
Бурса - историческая и ознакомительная экскурсия
Пешая
4 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Бурса - историческая и ознакомительная экскурсия
Выберите спокойную ознакомительную прогулку по основным точкам, чтобы составить общее представление о Бурсе и её истории
Начало: В центре города, около мечети Улу Джами
Близкий по смыслу вариант: историческая ознакомительная экскурсия по главными достопримечательностям Бурсы в обзорном формате
Расписание: Ежедневно 10:00, 15:00
1 апр в 09:30
2 апр в 09:30
€50 за человека
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день (на вашем авто)
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Бурса и колоритная османская деревня за 1 день (на вашем авто)
Съездите в Джумалыкызык ради атмосферы османского средневековья и добавьте к городу деревню в один насыщенный день
Похоже по теме (Бурса и Османы), но шире по программе: к городу добавляется османская деревня и дополнительные локации
Завтра в 18:00
15 авг в 08:30
от €240 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бурсе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бурсе
от €199 за экскурсию