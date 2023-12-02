Исследовать первую столицу Османской империи с профессиональным гидом
Бурса — город, с которого началась история великого государства. Он напрямую связан с развитием, процветанием, расширением и крахом Османской империи. Я раскрою, как эти события отразились в его архитектуре. Поговорим мы и на более приземлённые темы. Например, я расскажу, как Бурса стала столицей шёлка, каштанов и искандер-кебаба!
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Описание
Что вас ожидает
Вы посетите главные достопримечательности города и проникнетесь настоящим восточным духом. В программе:
- Парк Топхане. Вы оцените усыпальницу основателя Османской империи, остатки крепостных стен Старого города и панорамный вид на современную Бурсу.
- Соборная мечеть Улу-Джами. Это шедевр раннего османского искусства. Я помогу вам понять, чем она отличается от классических мечетей Великолепного века.
- Караван-сарай. Место, где вы сможете попробовать кофе по-турецки и знаменитый искандер-кебаб.
В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о местных традициях, философии, архитектуре, кухне и менталитете.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в парке Топхане
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Abbas — ваш гид в Бурсе
Здравствуйте! Меня зовут Аббас, я закончил Академию туризма в Анкаре. С 2006 года работаю профессиональным гидом и сопровождаю экскурсии по всей Турецкой республике. Свободно владею русским языком и отношусь к своему делу с большой любовью.