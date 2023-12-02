Знакомьтесь, Бурса

Индивидуальная экскурсия в Бурсе

Исследовать первую столицу Османской империи с профессиональным гидом

Бурса — город, с которого началась история великого государства. Он напрямую связан с развитием, процветанием, расширением и крахом Османской империи. Я раскрою, как эти события отразились в его архитектуре. Поговорим мы и на более приземлённые темы. Например, я расскажу, как Бурса стала столицей шёлка, каштанов и искандер-кебаба!
Знакомьтесь, Бурса
Знакомьтесь, Бурса
Знакомьтесь, Бурса
Знакомьтесь, Бурса
Знакомьтесь, Бурса
Знакомьтесь, Бурса
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Описание

Что вас ожидает

Вы посетите главные достопримечательности города и проникнетесь настоящим восточным духом. В программе:

  • Парк Топхане. Вы оцените усыпальницу основателя Османской империи, остатки крепостных стен Старого города и панорамный вид на современную Бурсу.
  • Соборная мечеть Улу-Джами. Это шедевр раннего османского искусства. Я помогу вам понять, чем она отличается от классических мечетей Великолепного века.
  • Караван-сарай. Место, где вы сможете попробовать кофе по-турецки и знаменитый искандер-кебаб.

В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о местных традициях, философии, архитектуре, кухне и менталитете.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в парке Топхане
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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