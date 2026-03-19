Бурса - город, с которого началась история великого государства. Он напрямую связан с развитием, процветанием, расширением и крахом Османской империи. Экскурсия позволит узнать, как эти события отразились в его архитектуре.

программе посещение главных достопримечательностей города, таких как парк Топхане с усыпальницей основателя Османской империи и панорамным видом на современную Бурсу, Соборная мечеть Улу-Джами - шедевр раннего османского искусства, а также финансовый и экономический центр Османской эпохи. У вас будет возможность прогуляться по улочкам гранд базара и старинного шелкового рынка, а также попробовать вкусный чай в аутентичном кафе. В завершение экскурсии - панорамный музей с изображением завоевания Бурсы Османами. Узнайте о местных традициях, философии, архитектуре, кухне и менталитете

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €199 за экскурсию

Ваш гид в Бурсе

Описание экскурсии

Вы посетите главные достопримечательности города и проникнетесь настоящим восточным духом. В программе:

Парк Топхане. Вы оцените усыпальницу основателя Османской империи, остатки крепостных стен Старого города и панорамный вид на современную Бурсу.

Соборная мечеть Улу-Джами. Это шедевр раннего османского искусства. Я помогу вам понять, чем она отличается от классических мечетей Великолепного века.

Финансовый и экономический центр Османской эпохи, действующий и по сей день, у вас будет возможность в свободное время прогуляться по улочкам гранд базара и на старинном шелковом рынке, а ныне аутентичном кафе, попробовать вкусный чай.

В завершение мы посетим *панорамный музей, в куполе которого изображается завоевание Бурсы Османами.

В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о местных традициях, философии, архитектуре, кухне и менталитете.

Организационные детали