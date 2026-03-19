Парк Топхане: усыпальница основателя Османской империи, крепостные стены и панорамный вид на Бурсу. Узнайте больше о богатой истории города
Бурса - город, с которого началась история великого государства. Он напрямую связан с развитием, процветанием, расширением и крахом Османской империи. Экскурсия позволит узнать, как эти события отразились в его архитектуре.
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программе посещение главных достопримечательностей города, таких как парк Топхане с усыпальницей основателя Османской империи и панорамным видом на современную Бурсу, Соборная мечеть Улу-Джами - шедевр раннего османского искусства, а также финансовый и экономический центр Османской эпохи.
У вас будет возможность прогуляться по улочкам гранд базара и старинного шелкового рынка, а также попробовать вкусный чай в аутентичном кафе. В завершение экскурсии - панорамный музей с изображением завоевания Бурсы Османами. Узнайте о местных традициях, философии, архитектуре, кухне и менталитете
Вы посетите главные достопримечательности города и проникнетесь настоящим восточным духом. В программе:
Парк Топхане. Вы оцените усыпальницу основателя Османской империи, остатки крепостных стен Старого города и панорамный вид на современную Бурсу.
Соборная мечеть Улу-Джами. Это шедевр раннего османского искусства. Я помогу вам понять, чем она отличается от классических мечетей Великолепного века.
Финансовый и экономический центр Османской эпохи, действующий и по сей день, у вас будет возможность в свободное время прогуляться по улочкам гранд базара и на старинном шелковом рынке, а ныне аутентичном кафе, попробовать вкусный чай.
В завершение мы посетим *панорамный музей, в куполе которого изображается завоевание Бурсы Османами.
В пути я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о местных традициях, философии, архитектуре, кухне и менталитете.
Организационные детали
Панорамный музей закрыт по понедельникам
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Позаботьтесь об одежде по погоде
Возможна организация трансфера из Мудании, от парома до парома (из Стамбула), уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Топхане
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аббас — ваш гид в Бурсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 133 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Аббас, я закончил Академию туризма в Анкаре. С 2006 года работаю профессиональным гидом и сопровождаю путешественников по всей Турции. Свободно владею русским языком и отношусь к своему читать дальшеуменьшить
делу с большой любовью. Я работаю с командой дипломированных гидов-билингвов, которые увлечены своим делом и помогают вам сэкономить до 3-х дней в поисках новых маршрутов и локаций. У каждого свой стиль, что делает нашу команду разносторонней и привлекательной. Мы предлагаем не только увидеть то, что есть в программе, но и обсудить жизненные вопросы и интересные темы по пути. Наша команда поможет вам сделать этот город своим: понять его нюансы и смысл, прочувствовать сложный букет его истории, обрести любимые места и совершить свои открытия!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Alexander
Интересная и познавательная экскурсия с профессиональным образованным гидом. Все понравилось. По независящим от гида причинам, не смогли посетить мечеть. Аббас компенсировал это бесплатным трансфером до пристани. Приятно.
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Андрей
Замечательный человек и отличный гид. Очень содержательная и интересная экскурсия! Всем советую!
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Tamara
Во время короткого семейного отпуска на берегу Мраморного моря мы впервые посетили Бурсу. Очень хотелось познакомиться с этим великолепным городом поближе. Благодаря данному сайту нам удалось связаться с прекрасным гидом читать дальшеуменьшить
Abbas, который провёл для нас: 2 взрослых, бабушки и 3 детей: от 9 до 19 лет, познавательную, увлекательную для каждого экскурсию, более похожую на встречу добрых друзей, чем скучную академическую лекцию.
Экскурсия превзошла все наши ожидания.
Огромная благодарность!
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Наталья
Великолепная экскурсия! В Бурсе мы были в конце февраля, впервые, и нам очень повезло, что знакомство с ней проходило с гидом Аббасом! Высокая эрудиция, невероятная харизма и глубокие знания Аббаса позволили нам окунуться в путешествие во времени по этому прекрасному городу, первой столице Османской империи. Прекрасно спланированный маршрут с ключевыми локациями, 4 часа пролетают незаметно! Я настоятельно рекомендую эту экскурсию!
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Анна
У нас была прекрасная экскурсия по Бурсе с гидом Санжаром от Аббаса. Мы с мамой остались в полном восторге! Наш гид сделал экскурсию увлекательной и познавательной. Видели красивую мечеть,усыпальницы Султанов,местный читать дальшеуменьшить
рынок шелка,посетили музеи,прикоснулись к дереву,которому 610 лет,выпили вкуснейший кофе и ели невероятный гёзлеме. Отдельное спасибо за комфортный транспорт и организацию всей экскурсии. Это было незабываемое путешествие,мы с радостью и от всей души рекомендуем эту экскурсию!
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D
Dmitrii
Abbas, отлично знает не только культуру Турции, но так же русскую культуру и русский язык. Увлекательный рассказ и отличная экскурсия гарантированы! Советую обращаться!!!