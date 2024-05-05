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основные достопримечательности, такие как Улу Джами, Топане парк Осман гази, Шелковый рынок и Панорамный музей, уложились по времени. Дополнительно в виде комплимента Санджар организовал для нас экскурсию в аутентичную деревню Джумалы Кызык, что нас приятно удивило. Гид Санджар очень компетентный, отзывчивый, провел нас по всем местам достопримечательностей, рассказывая интересные исторические факты. А также, что немаловажно, он любезно согласился отвезти нас из Бурсы в Чынарджык. Поездка была комфортной, душевной, с музыкальным сопровождением популярной турецкой и казахской музыки:) Благодаря такому отношению хочется вновь вернуться в Бурсу и порекомендовать Санджара и Аббаса нашим близким и друзьям!