Пешие экскурсии-прогулки в Бурсе с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Бурсе, цены от €47, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Бурса
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Знакомьтесь, Бурса
Исследовать первую столицу Османской империи с профессиональным гидом
Начало: В парке Топхане
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
155 за всё до 6 чел.
Бурса - историческая и ознакомительная экскурсия
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
4 часа
Бурса - историческая и ознакомительная экскурсия
Начало: В центре города, около мечети Улу Джами
Расписание: Ежедневно 10:00, 15:00
15 июня в 10:00
18 июня в 10:00
5547 за человека
Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
Начало: Местo встречи ваш отель в городе Бурсе
15 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 239215 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Асель
    5 мая 2024
    Знакомьтесь, Бурса
    Огромная благодарность Аббасу за то, что порекомендовал нам гида Санджара! Мы провели свой день в Бурсе великолепно и продуктивно! Увидели
    читать дальше

    основные достопримечательности, такие как Улу Джами, Топане парк Осман гази, Шелковый рынок и Панорамный музей, уложились по времени. Дополнительно в виде комплимента Санджар организовал для нас экскурсию в аутентичную деревню Джумалы Кызык, что нас приятно удивило. Гид Санджар очень компетентный, отзывчивый, провел нас по всем местам достопримечательностей, рассказывая интересные исторические факты. А также, что немаловажно, он любезно согласился отвезти нас из Бурсы в Чынарджык. Поездка была комфортной, душевной, с музыкальным сопровождением популярной турецкой и казахской музыки:) Благодаря такому отношению хочется вновь вернуться в Бурсу и порекомендовать Санджара и Аббаса нашим близким и друзьям!

  • в
    владимир
    20 апреля 2024
    Знакомьтесь, Бурса
    Хотелось бы выразить огромную благодарность Аббасу за Все!!! Очень понравилось! Побывал в Бурсе, давно хотел! Были учтены все пожелания- все чётко!
    читать дальше

    Индивидуальный подход, посетили очень много красивых и интересных мест. Особенно достойно внимания зелёная Мечеть и одноимённый Мавзолей! Поездка превзошла все ожидания и отдельное спасибо за тонкое чувство юмора гиду)

  • Н
    Николай
    9 апреля 2024
    Знакомьтесь, Бурса
    Бурса незаслуженно обойдена вниманием туристов. Город изобилует памятниками 14-15 веков, на осмотр которых понадобится минимум целый день. Здесь нет того,
    читать дальше

    что раздражает в Стамбуле: суеты, шума, навязчивых продавцов. Город со своим характером и достоинством. Экскурсию для нас проводил Аббас. Безукоризненно правильный и хорошо поставленный русский язык в совокупности с прекрасным знанием вопроса и истории, оставили у нас самое яркое и благоприятное впечатление. Маршрут хорошо выстроен и по хронологии, и по рельефу (идти сверху вниз). Рекомендуем всем, кто интересуется историей Турции.

Ответы на вопросы от путешественников по Бурсе в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бурсе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Бурса
  2. Бурса - историческая и ознакомительная экскурсия
  3. Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
Сколько стоит экскурсия по Бурсе в июне 2024
Сейчас в Бурсе в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 47 до 215 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Бурсе на 2024 год по теме «Пешеходные», 5 ⭐ отзывов, цены от €47. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам