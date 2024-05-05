1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Бурса
Исследовать первую столицу Османской империи с профессиональным гидом
Начало: В парке Топхане
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€155 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Мини-группа
4 часа
Бурса - историческая и ознакомительная экскурсия
Начало: В центре города, около мечети Улу Джами
Расписание: Ежедневно 10:00, 15:00
15 июня в 10:00
18 июня в 10:00
55€47 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по городу: символы и музеи в городе Бурса
Начало: Местo встречи ваш отель в городе Бурсе
15 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 239€215 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААсель5 мая 2024Огромная благодарность Аббасу за то, что порекомендовал нам гида Санджара! Мы провели свой день в Бурсе великолепно и продуктивно! Увидели
- ввладимир20 апреля 2024Хотелось бы выразить огромную благодарность Аббасу за Все!!! Очень понравилось! Побывал в Бурсе, давно хотел! Были учтены все пожелания- все чётко!
- ННиколай9 апреля 2024Бурса незаслуженно обойдена вниманием туристов. Город изобилует памятниками 14-15 веков, на осмотр которых понадобится минимум целый день. Здесь нет того,
Ответы на вопросы от путешественников по Бурсе в категории «Пешеходные»
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