Круиз «всё включено» у берегов Турции с шеф-поваром: купание, релакс на пляжах и античные руины
Освоить азы яхтинга, осмотреть ликийские гробницы и расслабиться в тихих бухтах
Начало: Гавань Гёджека, 16:00
4 апр в 16:00
11 апр в 16:00
€1642 за человека
Всей семьёй по Эгейскому морю на парусной яхте от Гёджека до Фетхие. Всё включено
Отдохнуть на песчаных пляжах с бирюзовой водой, поплавать с маской и погулять по уютным улочкам
Начало: Гёджек, 16:00
4 апр в 16:00
11 апр в 16:00
€1642 за человека
По югу Турции в мини-группе: пляжный отдых, знакомство с курортами и водные прогулки
Исследовать Каш, Калкан и Фетхие, прокатиться на лодке в Дальяне и подняться на гору над Олюденизом
Начало: Даламан, аэропорт, 10:00
25 мая в 12:00
30 мая в 12:00
$1165 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Даламану в категории «На праздники»
Самые популярные туры этой рубрики в Даламане
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Даламане в декабре 2025
Сейчас в Даламане в категории "На праздники" можно забронировать 3 тура от 1165 до 1642.
Забронируйте тур в Даламане на 2025 год на праздники, цены от €1165. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль