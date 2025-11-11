Мила — ваш гид в Демре

Провела экскурсии для 87 туристов

Я путешествую по Турции с 2015 года. Для меня Турция — это не только пляжи и отели. Для меня Турция — это захватывающая история, диковинная природа, интереснейшие достопримечательности. Про каждую из них я знаю множество фактов и легенд. Мой девиз: «Скука — главный враг экскурсий». Поэтому я строю свои авторские экскурсии таким образом, чтобы они запомнились. Увидимся в «моей» Аланье!