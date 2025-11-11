Калеичи очень сильно контрастирует с остальными районами Антальи: здесь совершенно другая атмосфера, где переплетаются разные эпохи и цивилизации.
Вы прогуляетесь по улочкам вдоль бухты, узнаете о первых поселениях на этих землях, увидите ключевые достопримечательности и услышите истории о пиратах и правителях.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь по Калеичи — старинному району Антальи, где узкие улочки ведут от римских руин к османским мечетям.
Почувствуете гостеприимную атмосферу, заглянете в тихие дворики, мимо которых спешат туристы, и узнаете, как за 22 века сменялись культуры и власть.
Увидите главные достопримечательности:
- Ворота Адриана
- Минарет Йивли
- Башню Хыдырлык
- Мечеть Кесик
- Площадь Республики
- Часовую башню
- Старый порт с пляжем
Я расскажу:
- Почему именно это место притягивало римлян, византийцев, арабов, сельджуков и османов
- Как сюда приходили пираты
- Как каждый новый правитель оставлял след — в архитектуре, традициях и рельефе города
Организационные детали
- Едем на минивэне с кондиционером и прохладительными напитками. Время в пути — около 2 часов в одну сторону. При необходимости предоставляются детские кресла
- По умолчанию все достопримечательности мы осматриваем снаружи, но по вашему желанию можем зайти внутрь (если локация платная, нужно будет оплатить вход)
- Если вас нужно забрать не из Демре, а из города поблизости, пишите — расскажу об условиях
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Мила — ваш гид в Демре
Провела экскурсии для 87 туристов
Я путешествую по Турции с 2015 года. Для меня Турция — это не только пляжи и отели. Для меня Турция — это захватывающая история, диковинная природа, интереснейшие достопримечательности. Про каждую из них я знаю множество фактов и легенд. Мой девиз: «Скука — главный враг экскурсий». Поэтому я строю свои авторские экскурсии таким образом, чтобы они запомнились. Увидимся в «моей» Аланье!Задать вопрос
