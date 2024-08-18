читать дальше интересно и с большим энтузиазмом рассказала о жизни святого Николая и истории храма. Ликийские гробницы и амфитеатр тоже понравились, Лиана подробно объяснила их значение и архитектурные особенности. Благодаря ей экскурсия оставила очень приятные впечатления.

Экскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была очень увлеченной и знающей. Она