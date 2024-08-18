Экскурсии в Демре

Найдено 1 экскурсия в Демре, цена €155. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Знакомимся с Демре: храм Николая Чудотворца, гробницы и античный театр
Пешая
11 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомимся с Демре: храм Николая Чудотворца, гробницы и античный театр
Посетить главные достопримечательности города, окунуться в их историю и раскрыть тайны
Начало: У храма Святого Николая
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:30
155 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    18 августа 2024
    Знакомимся с Демре: храм Николая Чудотворца, гробницы и античный театр
    Экскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была очень увлеченной и знающей. Она
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    интересно и с большим энтузиазмом рассказала о жизни святого Николая и истории храма. Ликийские гробницы и амфитеатр тоже понравились, Лиана подробно объяснила их значение и архитектурные особенности. Благодаря ей экскурсия оставила очень приятные впечатления.

    Экскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была оченьЭкскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была оченьЭкскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была оченьЭкскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была оченьЭкскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была оченьЭкскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была оченьЭкскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была оченьЭкскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была очень
  • Д
    Дмитрий
    14 августа 2024
    Знакомимся с Демре: храм Николая Чудотворца, гробницы и античный театр
    Всё понравилось! Интересная и динамичная экскурсия по христианской святыне. Лиана очень увлечена материалом и историей места, с интересом рассказывает и отвечает на вопросы.
    Всё понравилось!Всё понравилось!Всё понравилось!Всё понравилось!Всё понравилось!Всё понравилось!Всё понравилось!Всё понравилось!Всё понравилось!
  • Е
    Екатерина
    11 августа 2024
    Знакомимся с Демре: храм Николая Чудотворца, гробницы и античный театр
    Лиана умница! Очень хороший гид, интересно рассказывает, много познавательной информации, необычных фактов. Экскурсия прошла на одном дыхании, обязательно возьмем другие маршруты в следующий приезд! Спасибо!
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