2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомимся с Демре: храм Николая Чудотворца, гробницы и античный театр
Посетить главные достопримечательности города, окунуться в их историю и раскрыть тайны
Начало: У храма Святого Николая
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:30
€155 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна18 августа 2024Экскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была очень увлеченной и знающей. Она
- ДДмитрий14 августа 2024Всё понравилось! Интересная и динамичная экскурсия по христианской святыне. Лиана очень увлечена материалом и историей места, с интересом рассказывает и отвечает на вопросы.
- ЕЕкатерина11 августа 2024Лиана умница! Очень хороший гид, интересно рассказывает, много познавательной информации, необычных фактов. Экскурсия прошла на одном дыхании, обязательно возьмем другие маршруты в следующий приезд! Спасибо!
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