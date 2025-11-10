Вас ждёт настоящее путешествие в прошлое! Вы посетите храм Святого Николая 4 века, изучите древние фрески и поймёте, почему сюда приезжают паломники со всего мира.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Храм Святого Николая — второе по значимости место для паломников после Иерусалима. Сюда приезжают со всего мира поклониться святому, попросить помощи и исцеления, загадать желание. Внутри вы увидите саркофаг, где был захоронен Николай Чудотворец, а также погребальные комнаты, усыпальницы, фрески Никейского собора и Евхаристии.
Вы узнаете:
- Кто был епископом города Миры
- Какими чудесами прославился Николай Чудотворец
- Кто увёз мощи Святого Николая и где они находятся сейчас
- Когда появился первый Никейский собор
- Кто был лучшим другом Николая Чудотворца
- И многое другое!
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются входные билеты в храм Святого Николая — €17 с чел., детям до 8 лет бесплатно
- Оплата на кассе в музее принимается только в турецких лирах — наличными либо по карте
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Святого Николая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиана — ваш гид в Демре
Провела экскурсии для 189 туристов
Здравствуйте, меня зовут Лиана, я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции. Стаж работы в туризме более 16 лет. Я в живу в городе Демре. Отлично владею русским языком. С радостью познакомлю вас с историей, культурой, архитектурой и современной жизнью города Демре. Жду Вас на своей экскурсии!Задать вопрос
