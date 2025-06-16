В Демре находятся руины городка Мира, со знакомства с которыми мы и начнём наше путешествие. Это древний ликийский город, расположенный на реке Андрак. По легенде, именно сюда, в бухту у реки, пристал апостол Петр перед своим отправлением в Рим.
У народов Ликии существовал обычай хоронить мёртвых на возвышенных местах, так как предполагалось, что это поможет им попасть на небо. Мы посмотрим на гробницы, расположенные в скалах. А во время прогулки по античным руинам я расскажу о маленьких и больших секретах города, временах его расцвета и причинах упадка.
К Николаю Чудотворцу
Также Мира стал центром паломничества христиан со всего мира. А всё потому, что в 4 веке епископом городской церкви был сам Николай Чудотворец — и там же он был погребён. Мы обязательно посетим церковь святого Николая, где у вас будет возможность загадать желание. И увидим древний амфитеатр Миры, построенный ещё римлянами.
Затонувший город
Далее отправимся на Кекова — остров, находящийся в Средиземном море. У его северной части находится затонувший в 5 веке д. н. э. город Кавакува, который мы и посетим. Нет, акваланг вам не понадобится:) Мы посмотрим на него через стеклянное дно нашей лодки. Вода в Средиземном море настолько прозрачная, что на глубине 3 метров нам будет отлично видно весь древний город!
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном 6-местном авто Volkswagen VIP Transporter, внутри вас будет ждать вода и другие прохладительные напитки
Рекомендуемый возраст 6+
Для посещения подводных руин и осмотра древних гробниц на скалах придётся немного пройтись по неровной местности (10–15 минут). Если у вас есть ограничения по физической подготовке, прогулка может быть некомфортной
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Входной билет в храм Святого Николая — €17 за чел. (дети до 8 лет — бесплатно)
Входной билет в город Мира — €13 за чел. (дети до 8 лет — бесплатно)
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Мумин — ваша команда гидов в Демре
Провели экскурсии для 383 туристов
Всем привет! Мы — команда лицензированных гидов в Анталье с историческим образованием. Проводим экскурсии с 2004 года. Искренне любим свой город и знаем его секреты. С радостью покажем вам интересные места и расскажем истории, которые вы не найдёте в интернете.
Элина
16 июн 2025
Были на экскурсии в Демре с Лианой. Она - чудесный рассказчик, увлекающий не только взрослых, но и вечно ворчащих детей) Побывали в храме Николая-Чудотворца, у ликийских гробниц и амфитеатра. Благодаря тому, читать дальше
что у нас была индивидуальная экскурсия, Лиана смогла показать нам те местечки, куда не водят большие группы туристов. Несмотря на большой объём информации, всё рассказанное Лианой отлично улеглось в голове, благодаря точно расставленным акцентам и дополнениям от гида. Всей семьёй рекомендуем обращаться к Лиане и Мумину. Дополнение: даже если все дни в календаре у Мумина заняты, пишите ему)) нам он смог найти свободное местечко в расписании) А еще Мумин посоветовал нам прекрасную яхту, на которой мы провели еще полдня в купании и осмотре достопримечательностей
Р
Резеда
13 июн 2025
Мумин - спасибо вам огромное! Хорошая экскурсия, внимательный экскурсовод. Учел все пожелания, и даже развлекал детей! Прекрасная экскурсия, невероятные места. Рекомендую 👍
Дарина
9 июн 2025
Благодарим за интересную экскурсию! Мы искали хорошего гида с транспортом на большую семью - и нам очень повезло найти Мумина. Множество разноплановой информации, ответы на любые вопросы о Турции, учёт наших пожеланий - смело обращайтесь к Мумину, он сделает вам отличное путешествие.