Мои заказы

Однодневное путешествие по ликийской культуре в Демре

Загадать желание Николаю Чудотворцу и полюбоваться затонувшим городом со дна прозрачной лодки
Историческое наследие Турции настолько велико, что потребуется несколько жизней для исследования её богатств.

Но мы сделаем невозможное: за один день посетим античный город Мира, увидим загадочные скальные гробницы и прикоснёмся к стенам церкви святого Николая, епископом которой он сам был когда-то.

А завершим день на лодке, любуясь затонувшим 25 веков назад городом через прозрачную толщу Средиземного моря.
5
3 отзыва
Однодневное путешествие по ликийской культуре в Демре© Мумин
Однодневное путешествие по ликийской культуре в Демре© Мумин
Однодневное путешествие по ликийской культуре в Демре© Мумин
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Античный город Мира

В Демре находятся руины городка Мира, со знакомства с которыми мы и начнём наше путешествие. Это древний ликийский город, расположенный на реке Андрак. По легенде, именно сюда, в бухту у реки, пристал апостол Петр перед своим отправлением в Рим.

У народов Ликии существовал обычай хоронить мёртвых на возвышенных местах, так как предполагалось, что это поможет им попасть на небо. Мы посмотрим на гробницы, расположенные в скалах. А во время прогулки по античным руинам я расскажу о маленьких и больших секретах города, временах его расцвета и причинах упадка.

К Николаю Чудотворцу

Также Мира стал центром паломничества христиан со всего мира. А всё потому, что в 4 веке епископом городской церкви был сам Николай Чудотворец — и там же он был погребён. Мы обязательно посетим церковь святого Николая, где у вас будет возможность загадать желание. И увидим древний амфитеатр Миры, построенный ещё римлянами.

Затонувший город

Далее отправимся на Кекова — остров, находящийся в Средиземном море. У его северной части находится затонувший в 5 веке д. н. э. город Кавакува, который мы и посетим. Нет, акваланг вам не понадобится:) Мы посмотрим на него через стеклянное дно нашей лодки. Вода в Средиземном море настолько прозрачная, что на глубине 3 метров нам будет отлично видно весь древний город!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном 6-местном авто Volkswagen VIP Transporter, внутри вас будет ждать вода и другие прохладительные напитки
  • Рекомендуемый возраст 6+
  • Для посещения подводных руин и осмотра древних гробниц на скалах придётся немного пройтись по неровной местности (10–15 минут). Если у вас есть ограничения по физической подготовке, прогулка может быть некомфортной
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входной билет в храм Святого Николая — €17 за чел. (дети до 8 лет — бесплатно)
  • Входной билет в город Мира — €13 за чел. (дети до 8 лет — бесплатно)
  • Аренда лодки на острове Кекова — €300 за группу
  • Расходы на обед (место оговаривается отдельно)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мумин
Мумин — ваша команда гидов в Демре
Провели экскурсии для 383 туристов
Всем привет! Мы — команда лицензированных гидов в Анталье с историческим образованием. Проводим экскурсии с 2004 года. Искренне любим свой город и знаем его секреты. С радостью покажем вам интересные места и расскажем истории, которые вы не найдёте в интернете.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Элина
Элина
16 июн 2025
Были на экскурсии в Демре с Лианой. Она - чудесный рассказчик, увлекающий не только взрослых, но и вечно ворчащих детей)
Побывали в храме Николая-Чудотворца, у ликийских гробниц и амфитеатра. Благодаря тому,
читать дальше

что у нас была индивидуальная экскурсия, Лиана смогла показать нам те местечки, куда не водят большие группы туристов. Несмотря на большой объём информации, всё рассказанное Лианой отлично улеглось в голове, благодаря точно расставленным акцентам и дополнениям от гида.
Всей семьёй рекомендуем обращаться к Лиане и Мумину.
Дополнение: даже если все дни в календаре у Мумина заняты, пишите ему)) нам он смог найти свободное местечко в расписании)
А еще Мумин посоветовал нам прекрасную яхту, на которой мы провели еще полдня в купании и осмотре достопримечательностей

Р
Резеда
13 июн 2025
Мумин - спасибо вам огромное!
Хорошая экскурсия, внимательный экскурсовод. Учел все пожелания,
и даже развлекал детей!
Прекрасная экскурсия, невероятные места. Рекомендую 👍
Мумин - спасибо вам огромное!
Дарина
Дарина
9 июн 2025
Благодарим за интересную экскурсию! Мы искали хорошего гида с транспортом на большую семью - и нам очень повезло найти Мумина. Множество разноплановой информации, ответы на любые вопросы о Турции, учёт наших пожеланий - смело обращайтесь к Мумину, он сделает вам отличное путешествие.
Благодарим за интересную экскурсию! Мы искали хорошего гида с транспортом на большую семью - и намБлагодарим за интересную экскурсию! Мы искали хорошего гида с транспортом на большую семью - и намБлагодарим за интересную экскурсию! Мы искали хорошего гида с транспортом на большую семью - и намБлагодарим за интересную экскурсию! Мы искали хорошего гида с транспортом на большую семью - и намБлагодарим за интересную экскурсию! Мы искали хорошего гида с транспортом на большую семью - и нам

Похожие экскурсии из Демре

Знакомимся с Демре: храм Николая Чудотворца, гробницы и античный театр
Пешая
2.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомимся с Демре: храм Николая Чудотворца, гробницы и античный театр
Посетить главные достопримечательности города, окунуться в их историю и раскрыть тайны
Начало: У храма Святого Николая
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€155 за всё до 10 чел.
Знакомство с Демре: храм Николая Чудотворца
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Демре: храм Николая Чудотворца
Прикоснуться к святыне и поверить в чудо
Начало: У храма Святого Николая
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€103 за всё до 10 чел.
Из Демре - в Калеичи, сердце старой Антальи
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Демре - в Калеичи, сердце старой Антальи
Увидеть, с чего начинался город у Средиземного моря
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
€360 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Демре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Демре