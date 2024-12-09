Вас ждёт настоящее путешествие в прошлое! Вы посетите храм Святого Николая 4 века, изучите древние фрески и поймёте, почему сюда приезжают паломники со всего мира. А затем отправитесь рассматривать античный некрополь с гробницами, вырубленными прямо в скале. Почему они так расположены? Кого здесь хоронили? Узнаете на экскурсии!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Храм Святого Николая — второе по значимости место для паломников после Иерусалима. Сюда приезжают со всего мира поклониться святому, попросить помощи и исцеления, загадать желание. Внутри сохранился саркофаг, где был захоронен Николай Чудотворец, а также погребальные комнаты, усыпальницы, фрески Никейского собора и Евхаристии.
Ликийские гробницы — античный некрополь на окраине Демре. Вы изучите одну из самых древних форм погребальных сооружений в мире, увидите греко-римский амфитеатр и посетите Алакентскую церквушку Богородицы.
Вы узнаете:
- Кто был епископом города Миры
- Какими чудесами прославился Николай Чудотворец
- Кто увёз мощи Святого Николая и где они находятся сейчас
- Почему гробницы расположены высоко над землёй
- Когда появился первый Никейский собор
- Кто был лучшим другом Николая Чудотворца
И многое другое!
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются входные билеты: в храм Святого Николая — €17/чел., дети до 8 лет бесплатно и в город Мира — €13/чел., дети до 8 лет бесплатно. Оплата на кассе в музеях принимается только в турецких лирах — наличными либо по карте.
- Если вы приехали в Демре на своём авто, между локациями будем перемещаться на нём, если нет, вызовем такси (в стоимость не входит)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Святого Николая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиана — ваш гид в Демре
Провела экскурсии для 97 туристов
Здравствуйте, меня зовут Лиана, я лицензированный гид Министерства культуры и туризма Турции. Стаж работы в туризме более 16 лет. Я в живу в городе Демре. Отлично владею русским языком. С радостью познакомлю вас с историей, культурой, архитектурой и современной жизнью города Демре. Жду Вас на своей экскурсии!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
9 дек 2024
Лиана, благодарим за интересную экскурсию, много узнали нового. За чуткость и внимательность, с вами было легко и приятно познавать такие знаковые места Турции. Всего вам самого доброго, пусть планы исполняются. С наступающими новогодними праздниками! 🌟☀️
Н
Наталья
20 ноя 2024
Нам очень понравилось, правда долго собирались написать, были летом. Лиана интересно и подробно рассказывала, узнали много нового, слушали с удовольствием даже подростки. Рекомендую от души. Спасибо Лиане за прекрасный день!
Анна
18 авг 2024
Экскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была очень увлеченной и знающей. Она интересно и с большим энтузиазмом рассказала о жизни святого Николая и истории храма. Ликийские гробницы и амфитеатр тоже понравились, Лиана подробно объяснила их значение и архитектурные особенности. Благодаря ей экскурсия оставила очень приятные впечатления.
Д
Дмитрий
14 авг 2024
Всё понравилось!
Интересная и динамичная экскурсия по христианской святыне.
Лиана очень увлечена материалом и историей места, с интересом рассказывает и отвечает на вопросы.
Интересная и динамичная экскурсия по христианской святыне.
Лиана очень увлечена материалом и историей места, с интересом рассказывает и отвечает на вопросы.
Е
Екатерина
11 авг 2024
Лиана умница! Очень хороший гид, интересно рассказывает, много познавательной информации, необычных фактов. Экскурсия прошла на одном дыхании, обязательно возьмем другие маршруты в следующий приезд! Спасибо!
Ruslan
1 авг 2024
Лиана живёт в Демре, специализируется на экскурсиях по храму Св. Николая и древней Мире. Нам было очень интересно: почти три часа пролетели на одном дыхании, было и познавательно, и эмоционально! Большое спасибо!
С
Святослав
20 июл 2024
Когда думали о том, куда интереснее было бы всего съездить в ближайшей доступности от Анталии, узнали о невероятном месте - Церкви Святого Николая в городе Демре. Немного почитав историю и
Наталия
18 июл 2024
Отличная экскурсия с мастером своего дела.
Сначала посетили храм Николая Чудотворца. Лиана рассказала не только про храм, жизнь Николая, но и многие библейские сюжеты, изображенные на фресках.
Потом поехали в Миру к ликийским гробницам и амфитеатру.
Море впечатлений!
Отдельное спасибо за адаптацию экскурсии к нашей непростой группе с детьми
Сначала посетили храм Николая Чудотворца. Лиана рассказала не только про храм, жизнь Николая, но и многие библейские сюжеты, изображенные на фресках.
Потом поехали в Миру к ликийским гробницам и амфитеатру.
Море впечатлений!
Отдельное спасибо за адаптацию экскурсии к нашей непростой группе с детьми
Ю
Юлия
4 июл 2024
Большое спасибо Лиане за вдохновенную экскурсию. Глубокие знания древней истории перемежались с интересными фактами. Если будете в Демре, очень рекомендуем провести экскурсию именно с Лианой! Незабываемо!
О
Олеся
31 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Мы подробно рассмотрели все фрески в храме Святого Николая, посетили гробницы в скалах.
Елена
28 мая 2024
Экскурсия проходила на нашем авто, это было наше пожелание. У Лианы красивая русская речь, хорошо рассказывает, делится историями. У нас были дополнительные места, которые мы хотели посетить, Лиана выслушала и изменила под нас маршрут, а также дала ценные рекомендации. Рекомендуем экскурсии с Лианой
Ирина
1 мая 2024
Приятный гид с не большим религиозным уклоном.
М
Максим
26 апр 2024
Были на экскурсии с Лианой группой 9 человек с детьми. Время пролетело быстро, много интересной информации, а также уникальных деталей. Лиана большой молодец, все структурировано грамотно и познавательно. Рекомендуем!