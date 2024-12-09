Знакомимся с Демре: храм Николая Чудотворца, гробницы и античный театр

Посетить главные достопримечательности города, окунуться в их историю и раскрыть тайны
Вас ждёт настоящее путешествие в прошлое! Вы посетите храм Святого Николая 4 века, изучите древние фрески и поймёте, почему сюда приезжают паломники со всего мира. А затем отправитесь рассматривать античный некрополь с гробницами, вырубленными прямо в скале. Почему они так расположены? Кого здесь хоронили? Узнаете на экскурсии!
4.92
13 отзывов
Знакомимся с Демре: храм Николая Чудотворца, гробницы и античный театр
Знакомимся с Демре: храм Николая Чудотворца, гробницы и античный театр
Знакомимся с Демре: храм Николая Чудотворца, гробницы и античный театр
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Храм Святого Николая — второе по значимости место для паломников после Иерусалима. Сюда приезжают со всего мира поклониться святому, попросить помощи и исцеления, загадать желание. Внутри сохранился саркофаг, где был захоронен Николай Чудотворец, а также погребальные комнаты, усыпальницы, фрески Никейского собора и Евхаристии.

Ликийские гробницы — античный некрополь на окраине Демре. Вы изучите одну из самых древних форм погребальных сооружений в мире, увидите греко-римский амфитеатр и посетите Алакентскую церквушку Богородицы.

Вы узнаете:

  • Кто был епископом города Миры
  • Какими чудесами прославился Николай Чудотворец
  • Кто увёз мощи Святого Николая и где они находятся сейчас
  • Почему гробницы расположены высоко над землёй
  • Когда появился первый Никейский собор
  • Кто был лучшим другом Николая Чудотворца

И многое другое!

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются входные билеты: в храм Святого Николая — €17/чел., дети до 8 лет бесплатно и в город Мира — €13/чел., дети до 8 лет бесплатно. Оплата на кассе в музеях принимается только в турецких лирах — наличными либо по карте.
  • Если вы приехали в Демре на своём авто, между локациями будем перемещаться на нём, если нет, вызовем такси (в стоимость не входит)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У храма Святого Николая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
9 дек 2024
Лиана, благодарим за интересную экскурсию, много узнали нового. За чуткость и внимательность, с вами было легко и приятно познавать такие знаковые места Турции. Всего вам самого доброго, пусть планы исполняются. С наступающими новогодними праздниками! 🌟☀️
Н
20 ноя 2024
Нам очень понравилось, правда долго собирались написать, были летом. Лиана интересно и подробно рассказывала, узнали много нового, слушали с удовольствием даже подростки. Рекомендую от души. Спасибо Лиане за прекрасный день!
Анна
18 авг 2024
Экскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была очень увлеченной и знающей. Она интересно и с большим энтузиазмом рассказала о жизни святого Николая и истории храма. Ликийские гробницы и амфитеатр тоже понравились, Лиана подробно объяснила их значение и архитектурные особенности. Благодаря ей экскурсия оставила очень приятные впечатления.
Экскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была оченьЭкскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была оченьЭкскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была оченьЭкскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была оченьЭкскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была оченьЭкскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была оченьЭкскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была оченьЭкскурсия в Храм Святого Николая Чудотворца в Демре, превзошла наши ожидания. Наш гид Лиана была очень
Д
14 авг 2024
Всё понравилось!
Интересная и динамичная экскурсия по христианской святыне.
Лиана очень увлечена материалом и историей места, с интересом рассказывает и отвечает на вопросы.
Всё понравилось!Всё понравилось!Всё понравилось!Всё понравилось!Всё понравилось!Всё понравилось!Всё понравилось!Всё понравилось!Всё понравилось!
Е
11 авг 2024
Лиана умница! Очень хороший гид, интересно рассказывает, много познавательной информации, необычных фактов. Экскурсия прошла на одном дыхании, обязательно возьмем другие маршруты в следующий приезд! Спасибо!
Лиана умница! Очень хороший гид, интересно рассказывает, много познавательной информации, необычных фактов. Экскурсия прошла на одномЛиана умница! Очень хороший гид, интересно рассказывает, много познавательной информации, необычных фактов. Экскурсия прошла на одномЛиана умница! Очень хороший гид, интересно рассказывает, много познавательной информации, необычных фактов. Экскурсия прошла на одномЛиана умница! Очень хороший гид, интересно рассказывает, много познавательной информации, необычных фактов. Экскурсия прошла на одном
Ruslan
1 авг 2024
Лиана живёт в Демре, специализируется на экскурсиях по храму Св. Николая и древней Мире. Нам было очень интересно: почти три часа пролетели на одном дыхании, было и познавательно, и эмоционально! Большое спасибо!
С
20 июл 2024
Когда думали о том, куда интереснее было бы всего съездить в ближайшей доступности от Анталии, узнали о невероятном месте - Церкви Святого Николая в городе Демре. Немного почитав историю и
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недолго думая, мы все вместе с семьей решили, что это именно то место которое мы хотели бы посетить!
Нашли на Tripster индивидуальную экскурсию, связались с Лианой, договорились о месте и встречи, накануне арендовали машину и двинулись в путь!
Дорога была очень комфортная и самое главное живописная! Большая ее часть была по побережью средиземного моря с бесконечными серпантинами.
Часа за 2 доехали до места, встретились с Лианой и сразу отправились в храм Николая Чудотворца. Не буду углубляться в историю, но это поистине удивительное место. Лиана смогла очень просто и доходчиво рассказать за час всю историю храма и о жизни Святого Николая.
После храма мы поехали посмотреть на Ликийские гробницы, скальные гробницы ликийских царей в Турции, так называемый некрополь времен 1-го тысячелетия до н. э. Там хоронили царей и аристократов Ликии. Во внутрь мы не заходили, но даже подойдя вплотную ощущаешь на себе безумную энергетику этого места. А рядом был построен амфитеатр, где проходили бои гладиаторов под водой!!! Но побыли там относительно недолго, потому что затем нас ждало уже наверное незабываемое путешествие на корабле к затонувшему городу в районе острова Кеково, территория которого была заселена ликийцами за 1000 лет до нашей эры! Про историю рассказывать подробно не буду, но это правда невероятно. Опять же из-за сильнейших землетрясений, часть города ушло под воду! И мы как раз плавали в тех местах, где он был построен. Под водой мало, что сохранилось, лишь небольшая часть, а вот на суше по фото можете увидеть старинные здания с лестницами, окнами, дверьми, вернее то, что от них осталось и сохранилось. У нас была индивидуальная экскурсия, что было очень правильным решением, потому что мы смогли насладиться невероятной морской прогулкой, достопримечательностями и «вишенкой» всего путешествия стало купание, наверное, в одном из самых живописных, умиротворенных и потрясающих мест! Этот день получился одним из самых насыщенных за все время проведенное в Турции! Хотели передать еще раз огромное спасибо Лиане за ее чудесный подход и очень глубокие познания! Очень надеемся на следующую встречу!

Когда думали о том, куда интереснее было бы всего съездить в ближайшей доступности от Анталии, узналиКогда думали о том, куда интереснее было бы всего съездить в ближайшей доступности от Анталии, узналиКогда думали о том, куда интереснее было бы всего съездить в ближайшей доступности от Анталии, узналиКогда думали о том, куда интереснее было бы всего съездить в ближайшей доступности от Анталии, узналиКогда думали о том, куда интереснее было бы всего съездить в ближайшей доступности от Анталии, узналиКогда думали о том, куда интереснее было бы всего съездить в ближайшей доступности от Анталии, узналиКогда думали о том, куда интереснее было бы всего съездить в ближайшей доступности от Анталии, узналиКогда думали о том, куда интереснее было бы всего съездить в ближайшей доступности от Анталии, узналиКогда думали о том, куда интереснее было бы всего съездить в ближайшей доступности от Анталии, узнали
Наталия
18 июл 2024
Отличная экскурсия с мастером своего дела.
Сначала посетили храм Николая Чудотворца. Лиана рассказала не только про храм, жизнь Николая, но и многие библейские сюжеты, изображенные на фресках.
Потом поехали в Миру к ликийским гробницам и амфитеатру.
Море впечатлений!

Отдельное спасибо за адаптацию экскурсии к нашей непростой группе с детьми
Отличная экскурсия с мастером своего дела.Отличная экскурсия с мастером своего дела.Отличная экскурсия с мастером своего дела.Отличная экскурсия с мастером своего дела.
Ю
4 июл 2024
Большое спасибо Лиане за вдохновенную экскурсию. Глубокие знания древней истории перемежались с интересными фактами. Если будете в Демре, очень рекомендуем провести экскурсию именно с Лианой! Незабываемо!
О
31 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Мы подробно рассмотрели все фрески в храме Святого Николая, посетили гробницы в скалах.
Елена
28 мая 2024
Экскурсия проходила на нашем авто, это было наше пожелание. У Лианы красивая русская речь, хорошо рассказывает, делится историями. У нас были дополнительные места, которые мы хотели посетить, Лиана выслушала и изменила под нас маршрут, а также дала ценные рекомендации. Рекомендуем экскурсии с Лианой
Ирина
1 мая 2024
Приятный гид с не большим религиозным уклоном.
М
26 апр 2024
Были на экскурсии с Лианой группой 9 человек с детьми. Время пролетело быстро, много интересной информации, а также уникальных деталей. Лиана большой молодец, все структурировано грамотно и познавательно. Рекомендуем!