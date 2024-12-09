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недолго думая, мы все вместе с семьей решили, что это именно то место которое мы хотели бы посетить!

Нашли на Tripster индивидуальную экскурсию, связались с Лианой, договорились о месте и встречи, накануне арендовали машину и двинулись в путь!

Дорога была очень комфортная и самое главное живописная! Большая ее часть была по побережью средиземного моря с бесконечными серпантинами.

Часа за 2 доехали до места, встретились с Лианой и сразу отправились в храм Николая Чудотворца. Не буду углубляться в историю, но это поистине удивительное место. Лиана смогла очень просто и доходчиво рассказать за час всю историю храма и о жизни Святого Николая.

После храма мы поехали посмотреть на Ликийские гробницы, скальные гробницы ликийских царей в Турции, так называемый некрополь времен 1-го тысячелетия до н. э. Там хоронили царей и аристократов Ликии. Во внутрь мы не заходили, но даже подойдя вплотную ощущаешь на себе безумную энергетику этого места. А рядом был построен амфитеатр, где проходили бои гладиаторов под водой!!! Но побыли там относительно недолго, потому что затем нас ждало уже наверное незабываемое путешествие на корабле к затонувшему городу в районе острова Кеково, территория которого была заселена ликийцами за 1000 лет до нашей эры! Про историю рассказывать подробно не буду, но это правда невероятно. Опять же из-за сильнейших землетрясений, часть города ушло под воду! И мы как раз плавали в тех местах, где он был построен. Под водой мало, что сохранилось, лишь небольшая часть, а вот на суше по фото можете увидеть старинные здания с лестницами, окнами, дверьми, вернее то, что от них осталось и сохранилось. У нас была индивидуальная экскурсия, что было очень правильным решением, потому что мы смогли насладиться невероятной морской прогулкой, достопримечательностями и «вишенкой» всего путешествия стало купание, наверное, в одном из самых живописных, умиротворенных и потрясающих мест! Этот день получился одним из самых насыщенных за все время проведенное в Турции! Хотели передать еще раз огромное спасибо Лиане за ее чудесный подход и очень глубокие познания! Очень надеемся на следующую встречу!