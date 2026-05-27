Групповая экскурсия: в Эфес и Дом Девы Марии из Дидима для всех

Поздний выезд, комфортабельный трансфер, максимум впечатлений и ни одной лишней остановки… Экскурсия в Эфес перенесет вас на один день в город мифологических богов, древнегреческий, а позднее важнейший древнеримский город-порт.
Описание экскурсии
Из Дидима в Эфес: в гости к античности и Деве Марии Плюсы этой программы:
- Нет раннего подъёма: сбор экскурсантов начинается с 9:30, в течение часа мы заберём всех участников из отелей Дидима и отправимся в путь.
- Дорога вдоль оливковых рощ — как прелюдия к встрече с легендами.
- Экскурсия по знаменитым локациям региона (около 2,5 часов): Дом Девы Марии, древний Эфес и 3D-музей, храм Артемиды, базилика Святого Иоанна, мечеть Иса-бея и Старый город — всё для вас. Здесь история оживает: мраморные улицы, древние колонны, величественные руины.
- Трапеза в проверенном местном ресторане: турецкие кебабы, разнообразные мезе и другие блюда национальной кухни.
- Без шопинга — никаких остановок на фабриках и в магазинах. Весь тайминг посвящен истории, культуре и впечатлениям.
- Без суеты: мы приезжаем к открытию — ваши фото без толп туристов.
- Небольшая группа и комфорт в дороге — максимум 18 гостей. Современные минибасы с кондиционером, холодильником и Bluetooth-музыкой класса «изи-гоу»: быстрая дорога без лишних остановок, больше времени для отдыха в Эфесе. Водитель угощает холодной водой прямо в транспорте. Эфес: город, где ходили апостолы • Библиотека Цельса: ощутите благоговение у фасада, где когда-то хранились 24 000 свитков. Гид раскроет секрет «потерянного» третьего этажа.
- Античный театр на 25 000 мест: встаньте на сцену, где проповедовал апостол Павел — акустика до сих пор безупречна.
- Дома террасного типа: роскошные мозаики и древний «прототип» центрального отопления (гид покажет скрытые трубы). Дом Девы Марии: место силы • Камень желаний: прикоснитесь к стене, где по преданию сбываются молитвы. Гид расскажет трогательную историю паломников XIX века.
- «Источник веры»: наберите воду из святого родника.
• Момент тишины: вы сможете поставить свою. Для влюблённых — бонус: «Свидание у фонтана Траяна» с гранатовым коктейлем и фото в стиле античных монет! Важная информация:
- Рекомендуется носить сандалии с хорошей подошвой и шляпу с широкими полями, удобную обувь, лёгкую одежду светлых тонов.
- Телефон рекомендуется держать заряженным для фотографий.
- Поездка из Дидима до Эфеса занимает около 2,5 часов.
- Стоимость входных билетов Эфеса составляет 40 евро и входных билетов ом Девы Марии 15 евро на человека в турецких лирах. В кассе принимаются только турецкие лиры. Пожалуйста, возьмите с собой достаточную сумму в Турецких Лирах или действующую кредитную карту. Если у вас недостаточно наличных в турецких лирах, гид вам поможет.
- Ужин оплачивается дополнительно по желанию. Ваш гид может отвести вас в хороший местный ресторан. Уважаемые гости После бронирования вы получите контакт для связи. Если у вас возникнут вопросы по времени трансфера, месту встречи или деталям программы, вы сможете написать нам заранее. Тур организуется официально совместно с Fiona Travel Ltd. в Бодруме. Маршрут, транспорт и организация тура оформляются с учетом местных правил, страхования и налогов. Экскурсия подходит для семей с детьми. Мы стараемся выбирать спокойный темп, делать удобные остановки и заранее предупреждать о длительных переездах, жаре или дополнительных расходах. Как проходит оплата: Для подтверждения бронирования на сайте оплачивается только онлайн-предоплата. Это фиксирует дату, время и выбранный вариант тура. Оставшаяся часть суммы оплачивается в день экскурсии наличными гиду Такой формат удобен для гостей: вы заранее бронируете место и при этом не оплачиваете всю сумму сразу. После бронирования вы получите подтверждение, информацию о времени трансфера и контакт для связи. Мы заранее указываем, что входит в стоимость, а что оплачивается отдельно. Никаких скрытых расходов: все важные детали указаны в описании тура.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Руины Эфеса
- Дом Девы Марии
- Базилика Святого Иоанна
- Мечеть Иса-бея
- Замок Аясулук
- Храм Артемисии
Что включено
- Услуги гида
- Трансферы
- Полное страхование
Что не входит в цену
- Входные билеты в Эфес - 40 евро/чел.
- Входные билеты в Дом Девы Марии - 15 евро/чел.
- Входные билеты в базилику Святого Иоанна - 10 евро/чел.
- Обед и Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Рекомендуется носить сандалии с хорошей подошвой и шляпу с широкими полями, удобную обувь, лёгкую одежду светлых тонов
- Телефон рекомендуется держать заряженным для фотографий
- Поездка из Дидима до Эфеса занимает около 2,5 часов
- Стоимость входных билетов Эфеса составляет 40 евро и входных билетов ом Девы Марии 15 евро на человека в турецких лирах. В кассе принимаются только турецкие лиры. Пожалуйста, возьмите с собой достаточную сумму в Турецких Лирах или действующую кредитную карту. Если у вас недостаточно наличных в турецких лирах, гид вам поможет
- Ужин оплачивается дополнительно по желанию. Ваш гид может отвести вас в хороший местный ресторан
- Уважаемые гости
- После бронирования вы получите контакт для связи. Если у вас возникнут вопросы по времени трансфера, месту встречи или деталям программы, вы сможете написать нам заранее
- Тур организуется официально совместно с Fiona Travel Ltd. в Бодруме. Маршрут, транспорт и организация тура оформляются с учетом местных правил, страхования и налогов
- Экскурсия подходит для семей с детьми. Мы стараемся выбирать спокойный темп, делать удобные остановки и заранее предупреждать о длительных переездах, жаре или дополнительных расходах
- Как проходит оплата: Для подтверждения бронирования на сайте оплачивается только онлайн-предоплата. Это фиксирует дату, время и выбранный вариант тура
- Оставшаяся часть суммы оплачивается в день экскурсии наличными гиду
- Такой формат удобен для гостей: вы заранее бронируете место и при этом не оплачиваете всю сумму сразу. После бронирования вы получите подтверждение, информацию о времени трансфера и контакт для связи
- Мы заранее указываем, что входит в стоимость, а что оплачивается отдельно. Никаких скрытых расходов: все важные детали указаны в описании тура
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дидима
Похожие экскурсии на «Групповая экскурсия: в Эфес и Дом Девы Марии из Дидима для всех»
-
5%
Индивидуальная
до 15 чел.
Расписание: Выезд: Как раньше так лучше!
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
€99.80
€105 за всё до 15 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 18 чел.
VIP тур Plus из Дидима: Храм Аполлона-Милет-Приена-Доганбей от €299
Начало: Мы заберём вас из любого отеля в Дидиме и после ту...
€299.30
€315 за всё до 18 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 15 чел.
€49.40
€52 за всё до 15 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 15 чел.
Эфес и Дом Девы Марии из Дидима: античный город и святое место
Начало: Мы заберём вас у ресепшена вашего отеля
Расписание: Пожалуйста, будьте готовы прийти на Ресепшен по крайней мере за 5 минут до Отъезда.
€49.40
€52 за всё до 3 чел.
-5%
€9.50 за человека