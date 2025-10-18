Трансфер из аэропорта Даламан в любую точку Фетхие и Олюдениза

Индивидуальный трансфер из аэропорта — это комфорт и сэкономленное время.
Наш водитель будет ждать вас прямо у выхода с именной табличкой, поможет с багажом и привезет в отель за фиксированную цену. Обещаем, что все пройдет на высшем уровне!
Описание трансфер
Что вас ожидает:
- Надежная, приятная и безопасная поездка.
- Индивидуальная встречу в аэропорту Даламана.
- Водители аккуратные, пунктуальные и некурящие.
• Автомобили современные и комфортабельные: Мерседес Вито (до 7 человек) 2023-2025 года. Важная информация:
- При бронировании трансфера, пожалуйста, предоставьте следующую информацию: ваши имя и фамилию, кол-во человек, номер рейса, время прилета и название отеля.
- Мы встретим вас на выходе из аэропорта с именной табличкой.
- Если номер или время рейса будут меняться — сообщите, пожалуйста, заранее.
Ежедневно.
Ответы на вопросы
Что включено
- Личный водитель
- Встреча и ожидание в аэропорту с именной табличкой
- Детское кресло (по запросу)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Даламан
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- При бронировании трансфера, пожалуйста, предоставьте следующую информацию: ваши имя и фамилию, кол-во человек, номер рейса, время прилета и название отеля
- Мы встретим вас на выходе из аэропорта с именной табличкой
- Если номер или время рейса будут меняться - сообщите, пожалуйста, заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
J
Julia
18 окт 2025
Очень рада, что воспользовались трансфером. Заказывали машину из и в аэропот Даламан. Алина всегда на связи, оперативно отвечает. Машины классные, по прилету водитель предложил воды, что было очень кстати. Все вовремя, доехали с комфортом. Очень рекомендую данную компанию!
