Индивидуальное путешествие по легендам и красотам Мы начнём с правильного произношения — Фетхие и Олюдениз теперь будут звучать для вас по-особенному. А затем отправимся в путешествие сквозь века: вы узнаете, что случилось с городом-призраком Каякёй, почему исчезло Ликийское царство и кто нашёл последний покой в величественной гробнице царя Аминтаса IV века до н. э. Прогулка по безлюдным улочкам заброшенного города оставит чувство прикосновения к вечности, а виды с вершины заставят замереть. Дальше — Долина бабочек, скрытая бухта, куда не доходит шум цивилизации, и лучшие смотровые площадки с панорамой на море и побережье. Мы поднимемся туда, где Олюдениз и Фетхие видны как на ладони, а бирюзовая вода сливается с небом — идеальные кадры без фильтров. По пути сделаем несколько остановок в живописных местах для фото, чтобы каждый кадр стал открыткой. Пока вы будете слушать увлекательные истории и легенды от русскоязычного гида, вас ждёт гастрономический бонус — горячие лепёшки гёзлеме, приготовленные прямо при вас. Ароматные, хрустящие, с разными начинками — идеальная остановка, чтобы подкрепиться и продолжить путешествие. Важная информация:

Дети до 1 года посещают экскурсию бесплатно.