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Авторский тур по Фетхие

Алина И.
Алина И. – Гид из Фетхих
Авторский тур по Фетхие
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Авторский тур по Фетхие
Авторский тур по Фетхие

Что вы увидите

  • 1. Потрясающий панорамный вид на Долину Бабочек
  • 2. Прогулка по городу-призраку Каякёй
  • 3. Ликийские гробницы, потроенные 4 тыс. лет назад
  • 4. Смотровая площадка Фетхие
  • 5. Еще несколько остановок по пути в очень красивых местах

Вас ожидает :

  • Четырёхчасовая экскурсия ⛳ по самым красивым и интересным местам Фетхие и Олюдениза.
Вы узнаете : как правильно произносится название города и его историю? Почему город 🏙️ Каякёй стал городом-призраком? Как развивалась и исчезла с лица земли Ликийская цивилизация? А также попробуете вкуснейшие турецкие лепёшки Гёзлеме, которые будут готовить на ваших глазах!

Всего за несколько часов:

  • Вы сделаете яркие фото на память в головокружительной Долине Бабочек - здесь страшно красиво 🤩 !
  • Прогуляетесь по заброшенным улочкам города-призрака Каякёй и узнаете почему он остался пустующим
  • Узнаете те историю 📖 Ликийской цивилизации и посетите самую большую гробницу того времени - гробницу короля Аминтаса
  • Посетите смотровую площадку, с которой открывается потрясающий панорамный вид на Фетхие и узнаете историю этого «молодого» города
  • Попробуете вкуснейшие турецкие лепёшки Гёзлеме, которые будут готовить прямо при вас по древне-турецкому рецепту
  • Сделаете 1001 фото на фоне Олюдениза и других красочных мест нашего региона
  • А главное узнаете много интересных историй, легенд и традиций от местного гида
Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном Mercedes Vito
  • Русскоязычный гид
  • Обед в турецком ресторане
Что не входит
  • Входные билеты в Ликийские гробницы - 6 лир за человека
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Авторский тур по Фетхие
Авторский тур по Фетхие

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алина И.
Алина И.
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