Вас ожидает :
- Четырёхчасовая экскурсия ⛳ по самым красивым и интересным местам Фетхие и Олюдениза.
Вы узнаете : как правильно произносится название города и его историю? Почему город 🏙️ Каякёй стал городом-призраком? Как развивалась и исчезла с лица земли Ликийская цивилизация? А также попробуете вкуснейшие турецкие лепёшки Гёзлеме, которые будут готовить на ваших глазах!
Всего за несколько часов:
- Вы сделаете яркие фото на память в головокружительной Долине Бабочек - здесь страшно красиво 🤩 !
- Прогуляетесь по заброшенным улочкам города-призрака Каякёй и узнаете почему он остался пустующим
- Узнаете те историю 📖 Ликийской цивилизации и посетите самую большую гробницу того времени - гробницу короля Аминтаса
- Посетите смотровую площадку, с которой открывается потрясающий панорамный вид на Фетхие и узнаете историю этого «молодого» города
- Попробуете вкуснейшие турецкие лепёшки Гёзлеме, которые будут готовить прямо при вас по древне-турецкому рецепту
- Сделаете 1001 фото на фоне Олюдениза и других красочных мест нашего региона
- А главное узнаете много интересных историй, легенд и традиций от местного гида