А вы умеете правильно произносить турецкие названия? Приглашаем вас в тур по окрестностям Фетхие и Олюдениза, в котором вы узнаете много нового! Выясним, как Каякёй стал городом-призраком и куда пропала Ликийская цивилизация, посетим Долину бабочек и несколько смотровых площадок с головокружительными видами, а также попробуем свежие гёзлеме, приготовленные на ваших глазах!
Описание экскурсии
Индивидуальное путешествие по легендам и красотам Мы начнём с правильного произношения — Фетхие и Олюдениз теперь будут звучать для вас по-особенному. А затем отправимся в путешествие сквозь века: вы узнаете, что случилось с городом-призраком Каякёй, почему исчезло Ликийское царство и кто нашёл последний покой в величественной гробнице царя Аминтаса IV века до н. э. Прогулка по безлюдным улочкам заброшенного города оставит чувство прикосновения к вечности, а виды с вершины заставят замереть. Дальше — Долина бабочек, скрытая бухта, куда не доходит шум цивилизации, и лучшие смотровые площадки с панорамой на море и побережье. Мы поднимемся туда, где Олюдениз и Фетхие видны как на ладони, а бирюзовая вода сливается с небом — идеальные кадры без фильтров. По пути сделаем несколько остановок в живописных местах для фото, чтобы каждый кадр стал открыткой. Пока вы будете слушать увлекательные истории и легенды от русскоязычного гида, вас ждёт гастрономический бонус — горячие лепёшки гёзлеме, приготовленные прямо при вас. Ароматные, хрустящие, с разными начинками — идеальная остановка, чтобы подкрепиться и продолжить путешествие. Важная информация:
Дети до 1 года посещают экскурсию бесплатно.
По запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина Бабочек
- Олюдениз и его самые красивые смотровые площадки
- Город-призрак Каякёй
- Смотровая Фетхие
- Ликийские гробницы Телмессос
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автомобиле
- Русскоязычный гид
- Обед в турецком ресторане
Что не входит в цену
- Входные билеты в Ликийские гробницы - 6 лир/чел.
- Дополнительные напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Важная информация
- Дети до 1 года посещают экскурсию бесплатно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Рамазан - прекрасный гид, провез нас по всем основным туристическим местам на комфортабельном Мерседесе, рассказал интересные исторические факты, ответил на все вопросы, любезно фотографировал и даже снимал на видео нас,
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П
Замечательная экскурсия! Нам показали отличные виды. Гид сделал хорошие фотографии, очень комфортный автобус с замечательным водителем с которым не было плохо ни разу на серпантинах. Отмечу вкусное видовое кафе в конце экскурсии.
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О
Добрый день! Экскурсия нам очень понравилась, увидели много красивых мест, о которых даже не подозревали. И это нам дало толчке изучать Турцию дальше.
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O
Отличный гид, продуманный маршрут. Все четко, с заботой о гостях. Открыли нам Турцию. От души рекомендую.
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О
Отличный гид, продуманный маршрут. Все четко, с заботой о гостях. Открыли нам Турцию. От души рекомендую.
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Н
Большое спасибо гиду за интересный рассказ! Организовали экскурсию с учетом всех наших пожеланий!
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