Вас ожидает :

Четырёхчасовая экскурсия ⛳ по самым красивым и интересным местам Фетхие и Олюдениза.

Вы узнаете : как правильно произносится название города и его историю? Почему город 🏙️ Каякёй стал городом-призраком? Как развивалась и исчезла с лица земли Ликийская цивилизация? А также попробуете вкуснейшие турецкие лепёшки Гёзлеме, которые будут готовить на ваших глазах!

Всего за несколько часов: