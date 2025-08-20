🎥 Нажмите, чтобы посмотреть видео 🎥 Программа тура

Хотите исследовать великолепное побережье, знаменитое Фетхие? Присоединяйтесь к нашему дневному морскому туру «12 островов» и насладитесь потрясающими видами, умиротворяющей атмосферой Средиземного моря и весёлым времяпрепровождением с друзьями или семьёй. Этот тур подходит всем и обещает незабываемый день!

Просторный катер

По прибытии в порт вы отправитесь на очень просторном катере, оборудованном как открытыми, так и закрытыми зонами, где можно загорать или отдыхать в тени. Судно полностью оснащено, а профессиональный экипаж готов позаботиться о всех ваших пожеланиях. Преимущества • На катере предусмотрено достаточное количество шезлонгов для комфортного размещения;

На борту не будет громкой танцевальной музыки;

Глубина воды в большинстве мест безопасна для купания. Тем не менее мы рекомендуем поддерживать детей в воде, даже если она неглубокая.

Младшим гостям особенно понравится Остров Кроличий (Rabbit Island), заселённый только дикими кроликами. Он появляется в списке остановок благодаря остаткам обедов, которые кролики ищут у причаливших катеров. Важная информация:.

