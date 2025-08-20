Хотите открыть для себя захватывающие песчаные пляжи, очаровательные галечные береговые линии и уединённые острова вокруг Фетхие? Отправьтесь в путешествие по изумрудным лесам и погрузитесь в кристально чистые воды Средиземного моря, сверкающие завораживающими бирюзовыми оттенками.
Наш морской тур из Фетхие проведёт вас к 12 впечатляющим островам и идиллическим бухтам поблизости, оставив воспоминания на всю жизнь!
Наш морской тур из Фетхие проведёт вас к 12 впечатляющим островам и идиллическим бухтам поблизости, оставив воспоминания на всю жизнь!
Описание водной прогулки
🎥 Нажмите, чтобы посмотреть видео 🎥 Программа тура
Хотите исследовать великолепное побережье, знаменитое Фетхие? Присоединяйтесь к нашему дневному морскому туру «12 островов» и насладитесь потрясающими видами, умиротворяющей атмосферой Средиземного моря и весёлым времяпрепровождением с друзьями или семьёй. Этот тур подходит всем и обещает незабываемый день!
Просторный катер
По прибытии в порт вы отправитесь на очень просторном катере, оборудованном как открытыми, так и закрытыми зонами, где можно загорать или отдыхать в тени. Судно полностью оснащено, а профессиональный экипаж готов позаботиться о всех ваших пожеланиях. Преимущества • На катере предусмотрено достаточное количество шезлонгов для комфортного размещения;
- На борту не будет громкой танцевальной музыки;
- Глубина воды в большинстве мест безопасна для купания. Тем не менее мы рекомендуем поддерживать детей в воде, даже если она неглубокая.
Младшим гостям особенно понравится Остров Кроличий (Rabbit Island), заселённый только дикими кроликами. Он появляется в списке остановок благодаря остаткам обедов, которые кролики ищут у причаливших катеров. Важная информация:.
Младшим гостям особенно понравится Остров Кроличий (Rabbit Island), заселённый только дикими кроликами. Он появляется в списке остановок благодаря остаткам обедов, которые кролики ищут у причаливших катеров. Важная информация:.
• Младшим гостям особенно понравится Остров Кроличий (Rabbit Island), заселённый только дикими кроликами. Он появляется в списке остановок благодаря остаткам обедов, которые кролики ищут у причаливших катеров. Важная информация:
- Возьмите с собой купальник, полотенце, солнцезащитный крем и солнцезащитные очки, чтобы максимально комфортно проводить время на солнце.
- Тур проводится на просторной комфортабельной яхте с открытыми и крытыми зонами отдыха, туалетами, душем и баром на борту.
- Пронос своей еды и напитков на борт запрещён.
- Тур может быть отменён или перенесён в случае плохих погодных условий (по соображениям безопасности).
Ежедневно в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красный остров
- Бухта Катранчи
- Остров Яссика
- Остров Кролика
Что включено
- Обед на борту яхты
- Морская прогулка на яхте
- Страховка
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля
- Напитки
- Личные расходы
- Водные развлечения: гидроциклы, банан и ринго
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Фетхие, Чалыш и Олюдениз)
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель (Фетхие, Чалыш и Олюдениз)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой купальник, полотенце, солнцезащитный крем и солнцезащитные очки, чтобы максимально комфортно проводить время на солнце
- Тур проводится на просторной комфортабельной яхте с открытыми и крытыми зонами отдыха, туалетами, душем и баром на борту
- Пронос своей еды и напитков на борт запрещён
- Тур может быть отменён или перенесён в случае плохих погодных условий (по соображениям безопасности)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
S.shahmardanova
20 авг 2025
Все было прекрасно. Спасибо организаторам. 🌸
О
Олег
10 авг 2025
И
Ирина
26 июл 2025
Договаривались на трансфер на автобусе от отеля в 9:45. Мы не опаздывали. Но только в 10 подошел мальчик (?!), на английском позвал за собой, и 20 минут вел до лодки.
О
Ольга
13 июл 2025
Мне все понравилось. Классная команда. Кормили вкусно.
2 момента, которые не понравились. Мне за день до экскурсии скинули не ту точку и пришлось искать долго корабль. И музыка очень громко играла.
2 момента, которые не понравились. Мне за день до экскурсии скинули не ту точку и пришлось искать долго корабль. И музыка очень громко играла.
Входит в следующие категории Фетхие
Похожие экскурсии из Фетхие
Водная прогулка
Отдых на яхте: «12 островов» из Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 08:30.
2 мая в 08:30
3 мая в 08:30
€45 за человека
Водная прогулка
Индивидуальный тур на яхте по бухтам Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, по договоренности
22 ноя в 09:00
23 ноя в 09:00
€700 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Рафтинг в Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота
2 мая в 08:00
5 мая в 08:00
€53 за человека