На этой индивидуальной водной прогулке можно увидеть лучшие панорамы региона.
Впечатляющие виды на бухту Фетхие, бирюзовую лагуну Олюдениз и Долину Бабочек оставят неизгладимые впечатления.
Уникальная возможность сфотографировать древнегреческие руины и гробницу в скале, а также насладиться эффектными природными пейзажами.
Каждая локация предоставляет 30-45 минут для прогулки и фото, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу этих мест
5 причин купить эту прогулку
- 📸 Уникальные фото на память
- 🏞 Живописные виды
- 🗿 Исторические достопримечательности
- 🌿 Природные пейзажи
- 🚗 Комфортный транспорт
Что можно увидеть
- Гробница Аминтаса
- Каякёй
- Долина Бабочек
- Голубая лагуна
Описание водной прогулки
Вы увидите:
- Панораму Фетхие — смотровую площадку с видом на бухту, зелёные холмы и старинный центр города
- Гробницу Аминтаса — высеченную в скале ликийскую гробницу 4 века до н. э., исторический символ города
- Затерянный город Каякёй — покинутый греческий посёлок с руинами домов и особой атмосферой
- Долину Бабочек — смотровую площадку и одну из самых живописных бухт региона
- Панораму Голубой лагуны — вид на Олюдениз. Бирюзовая вода, горы и парящие парапланы
В каждой локации — 30–45 минут для прогулки и фото.
Организационные детали
Поездка проходит на Mercedes Vito или аналогичном автомобиле.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет — ваш гид в Фетхие
Провёл экскурсии для 228 туристов
Я профессиональный гид-историк с двумя высшими образованиями. Владею турецким, русским и английским языками. В сфере туризма работаю с 2012 года. Люблю своё дело, потому что это работа с живыми людьми, а мне нравится дарить другим новые впечатления и много информации.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
8 ноя 2025
Огромное спасибо Мемеду за прекрасную экскурсию. Так подробно и интересно рассказал про историю Турции, необычные факты. И взрослым и детям было очень интересно и познавательно, после экскурсии рассказал и показал где вкусно поесть. Много советов по данному региону. Рекомендую его на все 100% хороший русский язык.
Ксения
14 окт 2025
Добрый день! Прекрасная экскурсия, Мехмет отличный гид! Очень внимательный, всегда на связи, отличный сервис! Экскурсия была интересная, по очень красивым местам! Огромное спасибо за организацию нашей экскурсии, все супер! Благодарю! И всем рекомендую!)
Ю
Юлия
24 сен 2025
Если вы в комфорте хотите увидеть основные достопримечательности и красоты Фетхие, то вам следует посетить именно эту экскурсию! Прекрасные виды, отличный рассказчик, легкая, увлекательная и неутомительная поездка вам обеспечены! Отличного путешествия!
О
Олеся
21 сен 2025
Нас забрал Мехмет от нашего отеля на комфортабельной машине.
Очень много красоты мы увидели на этой экскурсии!!!
Была остановка в Долине бабочек. Дух захватывало от этих невероятных видов и красивых мест. Мы
P
Pavel
19 сен 2025
Интересно рассказывают про историю Турции, экскурсия проходит довольно легко. Показали хорошие смотровые площадки! Экскурсовод сделал несколько красивых фотографий нашей семьи!
Приятный водитель и комфортный трансфер.
В
Владимир
11 сен 2025
Очень довольны экскурсионной программой Мемеда. Очень позитивный человек. Хорошее знание экскурсионной программы. Рассказал много интересного как по экскурсии, так и по Турции в целом. Ответил на все интересующие нас вопросы. Патриот своей страны, что очень приятно, без перегибов.
Е
Екатерина
22 авг 2025
Отдыхали с семьей в Фетхие, искали непродолжительную обзорную экскурсию по окрестностям, чтобы это не наскучило ребенку-дошкольнику, обязательно на комфортном автомобиле, т. к. очень не любим автобусные экскурсии с толпами туристов.
В
Вероника
15 июл 2025
Прекрасно организованная экскурсия- поездка на комфортабельном «Мерседес Вито» с остановками в видовых локациях.
Мемет- чудесный рассказчик, даже дети были увлечены. Мы посетили смотровые площадки с видом на Фетхие и Бухту Бабочек, побродили по заброшенному городу Каякёй и увидели гробницу Аминтаса.
Очень рекомендую данную экскурсию!
Нам понравилось!
Входит в следующие категории Фетхие
