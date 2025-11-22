Для любителей впечатлений и фотографий Если вы любите находить и фотографировать эксклюзивные виды и размещать их на страничках своих социальных сетей, тогда вам с нами! Мы посетим с вами 5 мест в городе Фетхие, очень разные по виду и содержанию, но одинаковые по впечатлению, которое они на вас произведут. Локации:

Первая наша локация — смотровая площадка с панорамным видом на бухту, изумрудные склоны гор и старый город. Отличный отправной кадр для вашей фотосессии!

Вторая локация — гробница Аминтаса — это уникальный фон для селфи: Ликийская Гробница IV века до н. э., высеченная в скале.

Третье волшебное место — покинутый город Каякёй, греческий район, построенный в начале 19 века и покинутый греками в начале 20-го века. На фоне разрушенных домов этого города вы можете сделать поистине кинематографические кадры.

Четвертая наша локация не оставит равнодушным никого. Это долина бабочек. Одно из самых живописных ущелий Средиземного моря. Помимо прекрасных видов ущелья и бухты, вы познакомитесь с представителями 80-ти видов бабочек, взятых под защиту экологов.

И, в завершение нашего Инста-тура будет пятая локация —панорамный вид Голубой лагуны — волшебный вид на бирюзовые воды бухты Олюдениз и парящие в голубом небе парапланы. Это идеальный фон для завершающих кадров вашей фотосессии. Важная информация:.

Экскурсия по разным локациям будет проходить на автомобиле и пешком в сопровождении профессионального русскоговорящего гида.