Вас ждет насыщенный фототур по самым живописным и «инстаграмным» местам Фетхие! За 4-5 часов мы посетим пять ключевых локаций, где вы сможете сделать уникальные кадры на фоне древних руин, бирюзовых заливов и панорамных видов.
Этот маршрут идеально подойдет для тех, кто хочет увезти с собой не только впечатления, но и потрясающие фотографии для социальных сетей.
Описание фото-прогулки
Для любителей впечатлений и фотографий Если вы любите находить и фотографировать эксклюзивные виды и размещать их на страничках своих социальных сетей, тогда вам с нами! Мы посетим с вами 5 мест в городе Фетхие, очень разные по виду и содержанию, но одинаковые по впечатлению, которое они на вас произведут. Локации:
- Первая наша локация — смотровая площадка с панорамным видом на бухту, изумрудные склоны гор и старый город. Отличный отправной кадр для вашей фотосессии!
- Вторая локация — гробница Аминтаса — это уникальный фон для селфи: Ликийская Гробница IV века до н. э., высеченная в скале.
- Третье волшебное место — покинутый город Каякёй, греческий район, построенный в начале 19 века и покинутый греками в начале 20-го века. На фоне разрушенных домов этого города вы можете сделать поистине кинематографические кадры.
- Четвертая наша локация не оставит равнодушным никого. Это долина бабочек. Одно из самых живописных ущелий Средиземного моря. Помимо прекрасных видов ущелья и бухты, вы познакомитесь с представителями 80-ти видов бабочек, взятых под защиту экологов.
И, в завершение нашего Инста-тура будет пятая локация —панорамный вид Голубой лагуны — волшебный вид на бирюзовые воды бухты Олюдениз и парящие в голубом небе парапланы. Это идеальный фон для завершающих кадров вашей фотосессии. Важная информация:.
Экскурсия по разным локациям будет проходить на автомобиле и пешком в сопровождении профессионального русскоговорящего гида.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка с панорамным видом на бухту и старый город
- Ликийская гробница
- Город-призрак Каякёй
- Долина бабочек
- Голубая лагуна - Олюдениз
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тур начинается в вашем отеле, город Фетхие
Завершение: Тур заканчивается в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия по разным локациям будет проходить на автомобиле и пешком в сопровождении профессионального русскоговорящего гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
