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жизни. Моя миссия — быть немного шаманом и немного проводником: помогать путешественникам почувствовать характер этого края, его энергию, ритм и особую атмосферу. Для меня Ликия — это не только история и достопримечательности, но и мир гор, лесов, моря и древних легенд. Я не читаю сухих лекций и не веду по шаблонным маршрутам. Вместо этого предлагаю исследовать места, где особенно ярко ощущается дух побережья, прислушаться к историям древних руин и открыть для себя Турцию с неожиданной стороны. Это путешествие для тех, кто любит не только смотреть, но и готов чувствовать, замечать детали и совершать личные открытия под присмотром духов этого побережья.