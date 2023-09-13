Марина — ваш гид в Фетхие

Провела экскурсии для 23 туристов

Меня зовут Марина, живу в Турции 24 года. Присяжный нотариальный переводчик, видеограф, инструктор йоги. Шаман по убеждениям, одинокая мать по факту. Сейчас живу в Фетхие, но частичка моей души осталась в Каше. Теперь я езжу проведать её и привожу с собой гостей. Будьте готовы вернуться из любого тура со мной другим человеком. Но заранее предупреждаю, что частичка вас тоже останется в Каше и будет манить к себе всю оставшуюся жизнь.

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