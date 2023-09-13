Все турецкие удовольствия в одной поездке: древности - шопинг - пляжи
Три тысячелетия назад на юге Турции существовала таинственная ликийская цивилизация. Вместе с вами мы погрузимся в её культуру и девственную природу юго-запада Ликийского полуострова.
Совершим путешествие в прошлое, разбавим его шоппингом в турецко-греческом городе Каш и посещением двух совершенно непохожих друг на друга пляжей.
Совершим путешествие в прошлое, разбавим его шоппингом в турецко-греческом городе Каш и посещением двух совершенно непохожих друг на друга пляжей.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Выезжаем из района Чалыш в Фетхие и едем напрямик в Патару. Это займёт около часа.
- Гуляем по руинам столицы ликийских государств Патары, купаемся в бодрящем море, недалеко от того места, где родился Николай Угодник. Расскажу, как прошло детство и юность человека, который явился прообразом Деда Мороза и Санта Клауса.
- Затем мы остановимся над небольшим городком Калкан, а через 10 минут пути нас ждёт другая впечатляющая панорама — вид на знаменитый пляж Капуташ с высоты птичьего полёта.
- Далее мы отправляемся в Каш. Красивые виды по дороге вам гарантирую.
- В Каше отведу вас в излюбленный турками ресторан, где можно заказать любые блюда, начиная от турецкой пиццы и заканчивая рыбными деликатесами. Цены и порции вас приятно удивят.
- Подкрепившись, отправимся на обзорную экскурсию по городу, погуляем по греческим улочкам, прикоснёмся к артефактам ликийской цивилизации. В Каше можно купить дизайнерские вещи, сувениры ручной работы и местные продукты, посидеть в атмосферном кафе с видом на море.
- А вишенка на торте нас ждёт дальше — купание на одном из чистейших пляжей юга Турции. Молодящий эффект обещаю. В Фетхие вернётесь другим человеком.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на небольшом, но комфортном Ситроене С3.
- Могу помочь с трансфером до точки отправления, района Чалыш, за дополнительную стоимость (от 20 евро в зависимости от расстояния).
- Берите с собой всё необходимое для купания, головные уборы, перекус и достаточно воды.
- Для посещения Патары (музей + пляж) необходима музейная карта, иначе за билет попросят заплатить 200 лир за человека. Обед не включен в стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Чалыш
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Фетхие
Провела экскурсии для 23 туристов
Меня зовут Марина, живу в Турции 24 года. Присяжный нотариальный переводчик, видеограф, инструктор йоги. Шаман по убеждениям, одинокая мать по факту. Сейчас живу в Фетхие, но частичка моей души осталась в Каше. Теперь я езжу проведать её и привожу с собой гостей. Будьте готовы вернуться из любого тура со мной другим человеком. Но заранее предупреждаю, что частичка вас тоже останется в Каше и будет манить к себе всю оставшуюся жизнь.
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