Три тысячелетия назад на юге Турции существовала таинственная ликийская цивилизация.
Мы отправимся за эксклюзивными кадрами на юг Ликийского полуострова, чтобы поймать в объектив гармонию природы и монументальную эстетику этого края.
Мы разбавим наш путь деревенским завтраком, заглянем на пляж, а после устроим шоппинг в турецко-греческом городе Каш.
Мы отправимся за эксклюзивными кадрами на юг Ликийского полуострова, чтобы поймать в объектив гармонию природы и монументальную эстетику этого края.
Мы разбавим наш путь деревенским завтраком, заглянем на пляж, а после устроим шоппинг в турецко-греческом городе Каш.
Описание экскурсии
- Выезжаем из района Чалыш в Фетхие и едем напрямик в Летун. Это займёт около часа.
- Утро — это идеальное время для прогулок по святилищу Ликийской цивилизации, атмосфера которого кажется до сих пор заряженной древними ритуалами. Мы выберем лучшие ракурсы в мягком утреннем свете у руин храмов, античного театра и других артефактов.
- В уютном семейном кафе вас ждёт моё угощение — традиционное гёзлеме с пылу с жару. В окружении садов вы сможете отведать настоящий турецкий чай «с огня» на дровах или заказать свежевыжатый гранатовый сок.
- Подкрепившись, мы отправимся на пляж в бухте — идеальное место, чтобы освежиться и сделать несколько ярких кадров.
- Мы остановимся для панорамных фото над небольшим городком Калкан. Красивые виды по дороге вам гарантирую.
- В Каше отведу вас в излюбленный турками ресторан, где можно заказать любые блюда, начиная от турецкой пиццы и заканчивая рыбными деликатесами. Цены и порции вас приятно удивят.
- Мы погрузимся в богемный ритм Каша. Это будет легкая прогулка по самым красивым улочкам с греческим колоритом, где можно купить дизайнерские вещи, сувениры ручной работы и местные продукты, посидеть в атмосферном кафе. Мы найдём древние ликийские гробницы, вписанные в современность, и самые яркие локации для ваших фото-архивов.
- Я помогу вам увидеть этот край глазами местных жителей. Вы вернётесь в Фетхие с ощущением, что провели день в гостях у доброй подруги.
Организационные детали
- Завтрак в кафе включён в стоимость (кроме напитков).
- Поездка пройдёт на небольшом, но комфортном авто.
- Могу помочь с трансфером до точки отправления, района Чалыш, а при необходимости подскажу как вызвать такси.
- Берите с собой всё необходимое для купания, головные уборы и достаточно воды.
- Вход в Летун (музей под открытым небом) — €3 за чел.
- Обед не включён в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Gunlukbasi
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 306 туристов
Разрешите представиться: старожил этих мест, присяжный переводчик, видеограф, исследователь и краевед. Я живу в Турции уже много лет, и Ликия стала для меня не просто местом на карте, а частью
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо Марине за интересную экскурсию!!
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Мы остались очень довольны экскурсией, Марина очень приятный светлый человек, хороший рассказчик, нам захотелось остаться в Каше навсегда!
Хочется отметить, что Марина гибко подстраивается под интересы и потребности каждого клиента.
Хочется отметить, что Марина гибко подстраивается под интересы и потребности каждого клиента.
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Экскурсия прошла хорошо, очень комфортно, несмотря на страшную жару в июле. Маршрут немного изменили, о чем нам заранее сообщила и согласовала с нами Марина, на что мы согласились. По пути
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