Полезная информация о Газиантепе
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Местное время в Газиантепе
23:0522
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Газиантеп
|По-английски
|Gaziantep
|Столица региона
|Газиантеп является столицей региона
|Население города
|1 065 975 чел.
|Аэропорт
|Газиантеп GZT
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|842 м. от уровня моря
Где находится Газиантеп на карте
Газиантеп
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