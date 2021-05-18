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Полезная информация о Газиантепе

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Местное время в Газиантепе
23:0522
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаГазиантеп
По-английскиGaziantep
Столица регионаГазиантеп является столицей региона
Население города1 065 975 чел.
АэропортГазиантеп GZT
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота842 м. от уровня моря

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