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Полезная информация о Гиресуне

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Местное время в Гиресуне
22:0313
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаГиресун
По-английскиGiresun
Столица регионаГиресун является столицей региона
Население города98 864 чел.
АэропортыГиресун OGU, Орду QOR
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота39 м. от уровня моря

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