Полезная информация о Гиресуне
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Местное время в Гиресуне
22:0313
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Гиресун
|По-английски
|Giresun
|Столица региона
|Гиресун является столицей региона
|Население города
|98 864 чел.
|Аэропорты
|Гиресун OGU, Орду QOR
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|39 м. от уровня моря
Где находится Гиресун на карте
Гиресун
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