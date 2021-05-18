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Полезная информация об Антиохии

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Местное время в Антиохии
23:0528
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаАнтиохия
По-английскиAntakya
Столица регионаАнтиохия является столицей региона
Население города210 000 чел.
АэропортХатай HTY
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота104 м. от уровня моря

Где находится Антиохия на карте

Антиохия фото города
Антиохия

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