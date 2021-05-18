Полезная информация об Антиохии
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Местное время в Антиохии
23:0528
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Антиохия
|По-английски
|Antakya
|Столица региона
|Антиохия является столицей региона
|Население города
|210 000 чел.
|Аэропорт
|Хатай HTY
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|104 м. от уровня моря
Где находится Антиохия на карте
Антиохия
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