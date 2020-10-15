Как добраться до Хатая на самолёте
В Хатае 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hatay Airport» вам не избежать
Список аэропортов Хатая
- Хатай HTYHatay Airport
Самые дешёвые билеты в Хатай из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|1 283
|1ч 45м
|11.11.2020
|из 🇹🇷Анкары
|2 021
|1ч 15м
|31.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|2 164
|26ч 30м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Вана
|3 486
|6ч 30м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇹🇷Муша
|3 715
|5ч 25м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇨🇾Никосии
|4 549
|27ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|5 359
|16ч 40м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|6 093
|37ч 45м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|6 773
|11ч 20м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|7 009
|23ч 30м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|8 041
|8ч 30м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|8 977
|8ч 25м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|9 616
|40ч 20м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|10 297
|38ч 40м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|13 239
|27ч 40м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|14 530
|19ч 20м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇸🇦Абхи
|17 037
|15ч 45м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|17 496
|29ч 35м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|19 750
|31ч 35м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇿🇲Лусаки
|52 230
|15ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Хатая
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Хатая, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Каир, Стамбул и Санкт-Петербург
- 13.10.202021.10.2020
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