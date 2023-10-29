Восхититься инопланетными вау-видами, погрузиться в атмосферу бывшей столицы и насладиться кухней
За одну поездку вы побываете в роли исследователей, гуляя по долинам со скалами причудливых форм, и сможете представить себя героями сериала «Великолепный век», рассматривая шедевральные мечети и дворцы Стамбула. А из роли гурманов и ценителей прекрасного вы не будете выходить все 9 дней.
Вы познакомитесь с культурным наследием нескольких империй, средневекового христианства и загадочной цивилизации хеттов. А также вас ждут велопрогулка, фестиваль тюльпанов, а желающие полетают на воздушном шаре!
Вы познакомитесь с культурным наследием нескольких империй, средневекового христианства и загадочной цивилизации хеттов. А также вас ждут велопрогулка, фестиваль тюльпанов, а желающие полетают на воздушном шаре!
Ближайшие даты:
29
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 9 лет.
Тур подходит энергичным туристам, которые могут проходить налегке 10-16 км в день. Путешествие не относится к походам, но требует от участников хорошей физической подготовки. В Каппадокии мы будем проходить до 16 км в день в среднем темпе, без рюкзаков. Отставать от группы нельзя, так как легко потеряться, поэтому оцените свои силы.
В 3-й день путешествия перемещаемся на междугородних автобусах. В Стамбуле будем использовать общественный транспорт.
Для граждан России виза не требуется.
Валюта — турецкая лира. Можно взять доллары или евро.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Кайсери, аэропорт (ASR), вечер. Точное время будет сообщено дополнительно. С участниками, прилетевшими накануне или другими рейсами, встречаемся в отеле Гёреме в 1-й день тура во второй половине дня. Если время вашего прибытия отличается от времени прибытия остальных участников группы, мы можем помочь организовать индивидуальный трансферЗавершение: В последний день тура программа заканчивается около 16:00. Мы рекомендуем покупать обратные билеты на рейсы, следующие из Стамбула после 20:00. Обратите внимание, в Стамбуле 2 аэропорта: Новый (IST) на европейской стороне и терминал Сабиха (SAW) на азиатской стороне. Путь на общественном транспорте занимает около 1,5 часов, на такси - около часа
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Кайсери
Провёл экскурсии для 42 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Николай. Моя команда уже 14 лет объединяет людей, стремящихся выйти за рамки обычной жизни, готовых каждый день заново открывать для себя этот мир, быть в гармонии с ним и собой. Все эти годы мы доказываем: «Активно жить не запретишь!». Путешествия — это не отдых, это стиль жизни. Горы дают ни с чем не сравнимое чувство свободы и силы, учат преодолевать себя. Захватывающие дух пейзажи, новые впечатления, а главное — люди, разделяющие с тобой этот восторг — вот ради чего мы проводим наши путешествия. Мы стремимся сделать путешествия доступными каждому и по финансам, и по нагрузкам. Вы можете убедиться в этом сами, посмотрев наши туры. Мы постоянно изучаем новые направления и доказываем, что нет ничего невозможного, даже в том, чтобы отправиться на другой конец света. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!
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Дата и количество участников выбирается при бронировании