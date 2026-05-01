Вы изучите богатства Каппадокии: на квадроциклах проедете по Гёреме, посетите подземный город Деринкую и крепость Учхисар, увидите Пашабагские
Описание тура
Организационные детали
Программа может меняться в зависимости от погодных условий.
Вам понадобятся:
Загранпаспорт и копии документов
Медицинская страховка
Наличные деньги и банковская карта
Телефон, зарядное устройство, powerbank
Одежда и обувь:
Тёплая одежда для гор и вечеров
Удобная повседневная одежда
Термобельё (очень рекомендуется)
Удобная обувь для прогулок
Перчатки, шапка, бафф/шарф
Солнцезащитные очки (актуально и зимой)
Для горнолыжного отдыха:
Тёплые носки (лучше несколько пар)
Балаклава или подшлемник
Крем от холода и солнца (SPF)
Личные вещи:
Индивидуальные лекарства
Средства личной гигиены
Небольшой рюкзак для дневных экскурсий
По желанию:
Фотоаппарат / экшн-камера
Купальные принадлежности (если собираетесь посетить хамам)
Наушники, книга.
Программа тура по дням
Скалы «Три красавицы», сафари на квадроциклах по Гёреме, керамическая мастерская в Аваносе, долина Деврент
Встретим вас по прибытии и познакомимся. Начнём обзорную экскурсию по Каппадокии и первым делом осмотрим каменные столбы «Три красавицы». После обеда устроим сафари на квадроциклах по Гёреме, заглянем в керамическую мастерскую в Аваносе и посетим долину Деврент. Поужинаем и соберёмся на информационную встречу.
Подземный Деринкую, крепость Учхисар, Пашабагские дымоходы, Красная долина, винодельня, «Турецкая ночь»
Желающие смогут начать утро с полёта на воздушном шаре. Утром позавтракаем и продолжим изучать Каппадокию. Посетим подземный город Деринкую. Между обедом и ужином успеем исследовать крепость Учхисар, Пашабагские волшебные дымоходы, проводить закат в Красной долине и заглянуть на винодельню. Вечером посмотрим шоу «Турецкая ночь» (включены закуски и напитки).
День на курорте «Эрджиес»
На весь день едем на горнолыжный курорт «Эрджиес», работающий на склонах одноимённого вулкана. Катание запланировано до 17:30, потом вернёмся в отель.
Катание на трассах «Эрджиеса»
Ещё один день на трассах «Эрджиеса». До вечера катаемся, к ужину возвращаемся в гостиницу.
Активный отдых на склонах Эрджиеса
Впереди — финальные спуски на лыжах или сноуборде. Вечером мы доставим вас к аэропорту или автовокзалу и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|75 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы от/до аэропорта или автовокзала
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Шоу «Турецкая ночь»
- Прогулка по окрестностям Каппадокии
- 2-часовое сафари на квадроциклах / джипах (зависит от погоды)
- Неограниченный ски-пасс
- Горнолыжное и сноубордическое снаряжение, ботинки
- Штаны, куртки, шлемы, маски для тех, кто берёт уроки
- Шлемы и маски для тех, у кого есть опыт
- Любительские фото и видео
Что не входит в цену
- Билеты в Кайсери / Невшехир / Ургюп и обратно в ваш город
- Напитки во время ночных развлечений (кроме «Турецкой ночи»)
- Входные билеты
- 1-местное размещение - 2500 ₽/сутки
- Проживание в скальном отеле с джакузи
- Аренда одежды (штаны, куртка, перчатки)
- Обучение катанию
- Профессиональная видео - и фотосъёмка
- Сауна и хаммам
- Полёт на воздушном шаре
- Страховка