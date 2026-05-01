Приглашаем вас в активный отпуск туда, где каменные исполины увенчаны россыпью разноцветных шаров.Вы изучите богатства Каппадокии: на квадроциклах проедете по Гёреме, посетите подземный город Деринкую и крепость Учхисар, увидите Пашабагские

дымоходы, скалы-останцы «Три красавицы» и ещё много природных чудес. Обкатаете склоны потухшего стратовулкана Эрджиес, где оборудовано более 40 трасс для лыжников и сноубордистов, а мы предоставим снаряжение и неограниченные ски-пассы. На шоу «Турецкая ночь» познакомитесь с культурой через национальные танцы и живую музыку, а также перепробуете множество блюд — в стоимость включено трёхразовое питание.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Кайсери

Описание тура

Организационные детали

Программа может меняться в зависимости от погодных условий.

Вам понадобятся:

Загранпаспорт и копии документов

Медицинская страховка

Наличные деньги и банковская карта

Телефон, зарядное устройство, powerbank

Одежда и обувь:

Тёплая одежда для гор и вечеров

Удобная повседневная одежда

Термобельё (очень рекомендуется)

Удобная обувь для прогулок

Перчатки, шапка, бафф/шарф

Солнцезащитные очки (актуально и зимой)

Для горнолыжного отдыха:

Тёплые носки (лучше несколько пар)

Балаклава или подшлемник

Крем от холода и солнца (SPF)

Личные вещи:

Индивидуальные лекарства

Средства личной гигиены

Небольшой рюкзак для дневных экскурсий

По желанию:

Фотоаппарат / экшн-камера

Купальные принадлежности (если собираетесь посетить хамам)

Наушники, книга.