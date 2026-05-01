«Всё включено» в Каппадокии с катанием на склонах вулкана, сафари на квадроциклах и турецким шоу

Изучить причудливые долины, покорить горнолыжные трассы «Эрджиеса», насладиться танцами и музыкой
Приглашаем вас в активный отпуск туда, где каменные исполины увенчаны россыпью разноцветных шаров.

Вы изучите богатства Каппадокии: на квадроциклах проедете по Гёреме, посетите подземный город Деринкую и крепость Учхисар, увидите Пашабагские
дымоходы, скалы-останцы «Три красавицы» и ещё много природных чудес.

Обкатаете склоны потухшего стратовулкана Эрджиес, где оборудовано более 40 трасс для лыжников и сноубордистов, а мы предоставим снаряжение и неограниченные ски-пассы.

На шоу «Турецкая ночь» познакомитесь с культурой через национальные танцы и живую музыку, а также перепробуете множество блюд — в стоимость включено трёхразовое питание.

Описание тура

Организационные детали

Программа может меняться в зависимости от погодных условий.

Вам понадобятся:
Загранпаспорт и копии документов
Медицинская страховка
Наличные деньги и банковская карта
Телефон, зарядное устройство, powerbank

Одежда и обувь:
Тёплая одежда для гор и вечеров
Удобная повседневная одежда
Термобельё (очень рекомендуется)
Удобная обувь для прогулок
Перчатки, шапка, бафф/шарф
Солнцезащитные очки (актуально и зимой)

Для горнолыжного отдыха:
Тёплые носки (лучше несколько пар)
Балаклава или подшлемник
Крем от холода и солнца (SPF)

Личные вещи:
Индивидуальные лекарства
Средства личной гигиены
Небольшой рюкзак для дневных экскурсий

По желанию:
Фотоаппарат / экшн-камера
Купальные принадлежности (если собираетесь посетить хамам)
Наушники, книга.

Программа тура по дням

1 день

Скалы «Три красавицы», сафари на квадроциклах по Гёреме, керамическая мастерская в Аваносе, долина Деврент

Встретим вас по прибытии и познакомимся. Начнём обзорную экскурсию по Каппадокии и первым делом осмотрим каменные столбы «Три красавицы». После обеда устроим сафари на квадроциклах по Гёреме, заглянем в керамическую мастерскую в Аваносе и посетим долину Деврент. Поужинаем и соберёмся на информационную встречу.

2 день

Подземный Деринкую, крепость Учхисар, Пашабагские дымоходы, Красная долина, винодельня, «Турецкая ночь»

Желающие смогут начать утро с полёта на воздушном шаре. Утром позавтракаем и продолжим изучать Каппадокию. Посетим подземный город Деринкую. Между обедом и ужином успеем исследовать крепость Учхисар, Пашабагские волшебные дымоходы, проводить закат в Красной долине и заглянуть на винодельню. Вечером посмотрим шоу «Турецкая ночь» (включены закуски и напитки).

3 день

День на курорте «Эрджиес»

На весь день едем на горнолыжный курорт «Эрджиес», работающий на склонах одноимённого вулкана. Катание запланировано до 17:30, потом вернёмся в отель.

4 день

Катание на трассах «Эрджиеса»

Ещё один день на трассах «Эрджиеса». До вечера катаемся, к ужину возвращаемся в гостиницу.

5 день

Активный отдых на склонах Эрджиеса

Впереди — финальные спуски на лыжах или сноуборде. Вечером мы доставим вас к аэропорту или автовокзалу и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник75 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы от/до аэропорта или автовокзала
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Шоу «Турецкая ночь»
  • Прогулка по окрестностям Каппадокии
  • 2-часовое сафари на квадроциклах / джипах (зависит от погоды)
  • Неограниченный ски-пасс
  • Горнолыжное и сноубордическое снаряжение, ботинки
  • Штаны, куртки, шлемы, маски для тех, кто берёт уроки
  • Шлемы и маски для тех, у кого есть опыт
  • Любительские фото и видео
Что не входит в цену
  • Билеты в Кайсери / Невшехир / Ургюп и обратно в ваш город
  • Напитки во время ночных развлечений (кроме «Турецкой ночи»)
  • Входные билеты
  • 1-местное размещение - 2500 ₽/сутки
  • Проживание в скальном отеле с джакузи
  • Аренда одежды (штаны, куртка, перчатки)
  • Обучение катанию
  • Профессиональная видео - и фотосъёмка
  • Сауна и хаммам
  • Полёт на воздушном шаре
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или автовокзал Кайсери / Невшехир / Ургюп, 12:00
Завершение: Аэропорт или автовокзал Кайсери / Невшехир / Ургюп, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Кайсери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я организатор путешествий. Живу в Турции уже давно — знаю её не по картинкам, а на уровне запахов, вкусов и тёплых разговоров с местными. За плечами — более 20 авторских маршрутов
от Мальдив до Западного Папуа. Египет? Провела там не одну зиму, не по отелям, а по пустыням, оазисам и местам, куда не доезжают экскурсии. Каждый маршрут я проживала сама, а потом с любовью передавала другим. Но больше всего мне нравится удивлять там, где, казалось бы, уже всё известно.

