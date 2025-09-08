Вы сможете встретить рассвет
Описание тура
Организационные детали
Перелёты лучше смотреть до Кайсери, но можно до Невшехира либо Анкары. От Кайсери и Невшехира — 1-1,5 часа езды до отеля, от Анкары — 3,5 часа (~30 000-50 000 ₽ в зависимости от дат и времени покупки билетов).
Вы вносите аванс в размере 150 евро от стоимости тура. Оставшаяся сумма вносится наличными в день прибытия в Каппадокию.
Проживание. 3 ночи в аутентичном скальном отеле в Каппадокии в 2-3-местных номерах со всеми удобствами.
Питание. В стоимость входят завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне.
Дети. Возможно участие с детьми от 4 лет.
Виза. Не нужна.
Программа тура по дням
Привет, Каппадокия
Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. Если ваш рейс запланирован раньше или позже, трансфер можно обсудить и организовать индивидуально. По прибытии отдохнём, а вечером нас ждёт дружеский ужин в ресторане, где вы попробуете изысканные блюда турецкой кухни.
После ужина отправляемся спать, чтобы набраться сил для предстоящего насыщенного дня, полного чудес и ярких впечатлений!
Гончарный мастер-класс, удивительные долины и пикник
Ранний подъём, ведь впереди нас ждёт утро, полное волшебства! Желающие полетают на воздушном шаре, наслаждаясь рассветным небом.
После сытного завтрака начинается экскурсия с опытным русскоговорящим гидом. Мы сделаем остановку на вершине долины Любви, чтобы запечатлеть незабываемые кадры, попробуем знаменитое каппадокийское «весёлое» мороженое и узнаем историю крепости Учхисар. Затем вас ждёт гончарный мастер-класс, на котором вы сможете создать свой «горшочек удачи» и погрузиться в местные ремесленные традиции.
Побываем в долине Монахов среди величественных каменных столбов и посетим музей под открытым небом Зельве, где до 1960-х годов жили люди. Теперь это место притягивает гостей своей тишиной и атмосферой. Кстати, здесь снимали сцены фильма «Призрачный гонщик» с Николасом Кейджем! Мы также спустимся на 50 метров под землю, чтобы узнать, почему жители древней Каппадокии предпочитали обустраивать жизнь в подземных городах.
В завершение насыщенного дня нас ждёт уютный пикник с бокалом вина и видом на закат в долине Роз.
Катание на квадроциклах, ковровая лавка и Гёреме
Сегодня заглянем в известную ковровую лавку Алладина и прогуляемся по живописным улочкам Гёреме. Здесь можно найти уникальные подарки и сувениры для родных и друзей. После обеда покатаемся на квадроциклах.
На закате поднимемся на одну из панорамных площадок, чтобы сделать запоминающиеся фотографии города, окружённого светом уходящего солнца. Те самые знаменитые виды, которые вы наверняка видели на фото, теперь появятся и в вашем альбоме!
Окончание тура
Утро начнём с созерцания ещё одного великолепного рассвета с видом на взмывающие в небо шары. Мы неспешно позавтракаем, после чего соберём вещи, выселимся из отеля и отправимся в аэропорт.
До новых встреч, Каппадокия!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€790
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Поездка на квадроциклах
Что не входит в цену
- Перелёт до Каппадокии и обратно
- Остальное питание
- Полёт на воздушном шаре
- Пикник
- Вы можете продлить путешествие и отправиться в Стамбул. Подробности уточняйте у организатора