Приключения, которые останутся в сердце навсегда, ждут вас в Каппадокии! Здесь небо каждое утро наполняется танцем сотен воздушных шаров, а космические пейзажи захватывают дух с первой встречи.Вы сможете встретить рассвет

на высоте птичьего полёта и загадать заветное желание, которое обязательно исполнится. Мы прогуляемся среди древних каменных исполинов, исследуем таинственные подземные города и сделаем свой «горшочек удачи» на традиционном гончарном мастер-классе. Насладимся вкусом турецкого гостеприимства, попробовав блюда местной кухни, и ощутим свободу, отправившись кататься на квадроциклах.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Перелёты лучше смотреть до Кайсери, но можно до Невшехира либо Анкары. От Кайсери и Невшехира — 1-1,5 часа езды до отеля, от Анкары — 3,5 часа (~30 000-50 000 ₽ в зависимости от дат и времени покупки билетов).

Вы вносите аванс в размере 150 евро от стоимости тура. Оставшаяся сумма вносится наличными в день прибытия в Каппадокию.