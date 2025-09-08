Сказочные долины и другие прелести Каппадокии: мини-путешествие

Прокатиться на квадроциклах, побывать на гончарном мастер-классе и заглянуть в ковровую лавку
Приключения, которые останутся в сердце навсегда, ждут вас в Каппадокии! Здесь небо каждое утро наполняется танцем сотен воздушных шаров, а космические пейзажи захватывают дух с первой встречи.

Вы сможете встретить рассвет
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на высоте птичьего полёта и загадать заветное желание, которое обязательно исполнится.

Мы прогуляемся среди древних каменных исполинов, исследуем таинственные подземные города и сделаем свой «горшочек удачи» на традиционном гончарном мастер-классе.

Насладимся вкусом турецкого гостеприимства, попробовав блюда местной кухни, и ощутим свободу, отправившись кататься на квадроциклах.

Сказочные долины и другие прелести Каппадокии: мини-путешествие
Сказочные долины и другие прелести Каппадокии: мини-путешествие
Сказочные долины и другие прелести Каппадокии: мини-путешествие
Ближайшие даты:
8
сен15
сен6
окт13
окт
Время начала: 15:00

Описание тура

Организационные детали

Перелёты лучше смотреть до Кайсери, но можно до Невшехира либо Анкары. От Кайсери и Невшехира — 1-1,5 часа езды до отеля, от Анкары — 3,5 часа (~30 000-50 000 ₽ в зависимости от дат и времени покупки билетов).

Вы вносите аванс в размере 150 евро от стоимости тура. Оставшаяся сумма вносится наличными в день прибытия в Каппадокию.

Проживание. 3 ночи в аутентичном скальном отеле в Каппадокии в 2-3-местных номерах со всеми удобствами.

Питание. В стоимость входят завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном минивэне.

Дети. Возможно участие с детьми от 4 лет.

Виза. Не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Каппадокия

Встретим вас в аэропорту и поедем в отель. Если ваш рейс запланирован раньше или позже, трансфер можно обсудить и организовать индивидуально. По прибытии отдохнём, а вечером нас ждёт дружеский ужин в ресторане, где вы попробуете изысканные блюда турецкой кухни.

После ужина отправляемся спать, чтобы набраться сил для предстоящего насыщенного дня, полного чудес и ярких впечатлений!

Привет, КаппадокияПривет, КаппадокияПривет, КаппадокияПривет, Каппадокия
2 день

Гончарный мастер-класс, удивительные долины и пикник

Ранний подъём, ведь впереди нас ждёт утро, полное волшебства! Желающие полетают на воздушном шаре, наслаждаясь рассветным небом.

После сытного завтрака начинается экскурсия с опытным русскоговорящим гидом. Мы сделаем остановку на вершине долины Любви, чтобы запечатлеть незабываемые кадры, попробуем знаменитое каппадокийское «весёлое» мороженое и узнаем историю крепости Учхисар. Затем вас ждёт гончарный мастер-класс, на котором вы сможете создать свой «горшочек удачи» и погрузиться в местные ремесленные традиции.

Побываем в долине Монахов среди величественных каменных столбов и посетим музей под открытым небом Зельве, где до 1960-х годов жили люди. Теперь это место притягивает гостей своей тишиной и атмосферой. Кстати, здесь снимали сцены фильма «Призрачный гонщик» с Николасом Кейджем! Мы также спустимся на 50 метров под землю, чтобы узнать, почему жители древней Каппадокии предпочитали обустраивать жизнь в подземных городах.

В завершение насыщенного дня нас ждёт уютный пикник с бокалом вина и видом на закат в долине Роз.

Гончарный мастер-класс, удивительные долины и пикникГончарный мастер-класс, удивительные долины и пикникГончарный мастер-класс, удивительные долины и пикникГончарный мастер-класс, удивительные долины и пикникГончарный мастер-класс, удивительные долины и пикникГончарный мастер-класс, удивительные долины и пикникГончарный мастер-класс, удивительные долины и пикник
3 день

Катание на квадроциклах, ковровая лавка и Гёреме

Сегодня заглянем в известную ковровую лавку Алладина и прогуляемся по живописным улочкам Гёреме. Здесь можно найти уникальные подарки и сувениры для родных и друзей. После обеда покатаемся на квадроциклах.

На закате поднимемся на одну из панорамных площадок, чтобы сделать запоминающиеся фотографии города, окружённого светом уходящего солнца. Те самые знаменитые виды, которые вы наверняка видели на фото, теперь появятся и в вашем альбоме!

Катание на квадроциклах, ковровая лавка и ГёремеКатание на квадроциклах, ковровая лавка и ГёремеКатание на квадроциклах, ковровая лавка и ГёремеКатание на квадроциклах, ковровая лавка и ГёремеКатание на квадроциклах, ковровая лавка и ГёремеКатание на квадроциклах, ковровая лавка и Гёреме
4 день

Окончание тура

Утро начнём с созерцания ещё одного великолепного рассвета с видом на взмывающие в небо шары. Мы неспешно позавтракаем, после чего соберём вещи, выселимся из отеля и отправимся в аэропорт.

До новых встреч, Каппадокия!

Окончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€790
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Поездка на квадроциклах
Что не входит в цену
  • Перелёт до Каппадокии и обратно
  • Остальное питание
  • Полёт на воздушном шаре
  • Пикник
  • Вы можете продлить путешествие и отправиться в Стамбул. Подробности уточняйте у организатора
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Кайсери, до 15:00
Завершение: Аэропорт Кайсери, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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