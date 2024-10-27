Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 9 лет.
Тур подходит энергичным туристам, которые могут проходить налегке 10-16 км в день. Путешествие не относится к походам, но требует от участников хорошей физической подготовки. В Каппадокии мы будем проходить до 16 км в день в среднем темпе, без рюкзаков. Отставать от группы нельзя, так как легко потеряться, поэтому оцените свои силы.
В 3-й день путешествия перемещаемся на междугородних автобусах. В Стамбуле будем использовать общественный транспорт.
Для граждан России виза не требуется.
Валюта — турецкая лира. Можно взять доллары или евро.
При изменении списка музеев, входящих в абонемент «MUSEUM PASS İSTANBUL», возможна замена объектов посещения.
Проживание. В гостиницах, в 2-3-местных номерах с удобствами (8 ночей). В Гёреме все 5 ночей будем жить в одном отеле, без переездов и переселения. В Стамбуле — 3 ночи в отеле в центре города. Если вы едете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, остальное питание (в кафе и перекусы) — за свой счёт.
Программа тура по дням
Встреча и переезд в Гёреме
Встречаемся и отправляемся Гёреме — туристический центр Каппадокии, где скалы-останцы причудливых форм органично соседствуют с домами, а в некоторых обустроены отели и кафе.
На ночь остановимся в гостинице.
Долина Авджилар, крепость Учхисар, музей быта
Утром отправимся в долину Авджилар недалеко от Гёреме, где среди удивительных останцев, похожих на огромные шатры, обнаружим церкви, голубятни и жилые помещения. Вы узнаете, зачем местным жителям понадобились голуби.
Петляя по лабиринту, подойдём к крепости Учхисар — некогда части защитных укреплений. Только представьте: вырубленная в огромной скале, она имеет систему внутренних переходов, позволяющих подняться на самый верх, а её высота — около 70 метров. Отсюда открывается невероятная панорама, и в ясную погоду видно покрытую снегом вершину вулкана.
Заглянем в музей быта и вернёмся в Гёреме. Вечером желающие расслабятся в традиционном хамаме.
Подземный город Деринкую, Аванос
После завтрака едем в Невшехир, вблизи которого находится самый крупный турецкий подземный город Деринкую из нескольких этажей, часть которых уходит вглубь земли. На территории есть даже школа и церковь, вентиляционные шахта и жилища. Здесь могло проживать 20 тысяч человек.
Нагулявшись, направимся в Аванос — центр керамики и ковроткачества с древних времён. Пройдёмся по старой части города, парку и посетим гончарные мастерские, где понаблюдаем за работой профессионалов и при желании купим их изделия.
Вернёмся в Гёреме и дойдём до смотровой площадки и полюбуемся центром Каппадокии в вечерних огнях.
Музей под открытым небом, Розовая и Красная долины
Сегодня исследуем долину Мечей с заострёнными останцами. В музее под открытым небом посмотрим на пещерные монастыри и христианские храмы, выдолбленными в скалах. На каменных стенах увидим работы иконоборческого периода, пройдём сквозь загадочные проходы и заглянем в затерянные церкви.
Вернёмся в Гёреме через Розовую и Красную долины. В лучах заката полюбуемся пейзажем, напоминающим каменное море, застывшее навечно.
Полёт на воздушном шаре, долина Пашабаг, пещерный город Чавушин
Сегодня утром, если позволят погодные условия, желающие полетают на воздушном шаре. Каждое утро десятки шаров поднимаются в небо над Каппадокией. Чтобы испытать эти удивительные ощущения, проснуться надо ещё до рассвета. Под руководством опытного пилота шар проплывёт над долинами и останцами, а потом поднимется высоко-высоко, чтобы вы полюбовались тем, как лучи восходящего солнца касаются скал и окрашивают их и всю поверхность земли.
Затем совершим небольшую экскурсию в долину Пашабаг с останцами в форме грибов: двойных и тройных, тонких и длинных, толстых и приземистых, среди которых находятся полицейский участок, церкви и другие постройки. После отправимся в деревню Чавушин на склоне горы и посмотрим на пещерный город, напоминающий гигантский кусок сыра.
Вернёмся в Гёреме, где вечером будет возможность насладиться завораживающим зрелищем — шоу-танцем крутящихся дервишей (оплачивается дополнительно).
Велопрогулка по долине Любви, перелёт в Стамбул
Сегодня возьмём велосипеды и поедем в долину Любви — символ Каппадокии. Оказавшись там, вы сразу поймёте, откуда пошло такое название. Долина находится всего в 4 километрах от Гёреме, поэтому прогулка займёт не более 3 часов.
Вернувшись, отдохнём. Вы можете побродить по городу, заглянуть в сувенирные лавочки или посетить магазины Невшехира. А вечером отправимся в аэропорт, откуда улетим в Стамбул, где по прибытии разместимся в отеле.
Собор Айя-София, Голубая мечеть, посещение музеев
После завтрака идём гулять по колоритному Стамбулу, носившему разные имена и долгое время бывшему столицей сменявших друг друга империй. Познакомимся с его главными достопримечательностями. Посетим собор Айя-София, увидим Египетский обелиск и, конечно, зайдём в красивую Голубую мечеть — непревзойдённый памятник мусульманской архитектуры. Заглянем в Музей турецкого и исламского искусства с 40 000 экспонатов: историческими документами, коллекцией редких ковров, ювелирными украшениями.
Во второй половине дня на метро, построенном прямо под Босфором, отправимся на другой берег Стамбула — в его азиатскую часть. Прогуляемся по живописной и любимой местными жителями набережной Ускюдар, а вечером вернёмся в отель.
Дворец Топкапы, вокзал Сиркеджи, фестиваль тюльпанов
Утром направимся к Босфорскому проливу во дворец Топкапы, который в течение четырёх веков служил резиденцией султанов, возглавлявших могущественную Османскую империю. Пройдём сквозь дворцовый парк к бухте Золотой Рог. Осмотрим украшенный башнями и арками вокзал Сиркеджи — конечную остановку знаменитого Восточного экспресса.
Затем вас ждёт морская прогулка по Босфорскому проливу, во время которой вы под крики чаек полюбуетесь с воды дворцами султанов, роскошными виллами и уютными турецкими домиками. Доберёмся до роскошного парка Эмирган, одной из площадок Международного фестиваля тюльпанов. Здесь среди красивых резных павильонов высажены миллионы тюльпанов и собраны яркие цветочные композиции. Вечером заглянем на Египетский базар — райское место для любителей специй и сладкого, здание которого к тому же — уникальный памятник архитектуры.
Мечеть Сулеймание, подъём на Галатскую башню, прогулка по Истикляль
Позавтракав и оставив вещи в отеле, продолжим исследовать многогранный Стамбул. Заглянем на площадь Беязыт, пройдём мимо шумного Гранд-базара — одного из крупнейших крытых рынков в мире. Посетим мечеть Сулеймание — настоящее произведение искусства, рядом с которой похоронены Сулейман Великолепный и Хюррем Хасеки-султан.
Минуем рыночный квартал и окажемся на берегу бухты Золотой Рог недалеко от Галатского моста. Поднимемся к Галатской башне, с высоты смотровой площадки которой открываются потрясающие виды.
Напоследок прогуляемся по известной и всегда оживлённой улице Истикляль, где европейская атмосфера гармонично переплетается с восточной. Здесь много галерей и магазинов, тут и там играет музыка, выступают с короткими перфомансами актёры.
В 16:00 вернёмся в отель, заберём вещи и вы отправитесь в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 320
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида
- Групповые трансферы: аэропорт Кайсери - Гёреме - аэропорт Невшехир/Кайсери
- Групповой трансфер из аэропорта в гостиницу в Стамбуле (6-й день)
- Проживание в Гёреме в гостинице (5 ночей)
- Проживание в Стамбуле в гостинице (3 ночи)
- Все завтраки (со 2-го по 9-й дни)
- Экскурсии и прогулки в Каппадокии и Стамбуле с гидом по программе
- Входные билеты в Каппадокии (Музей под открытым небом в Гёреме, церковь Токалы, подземный город Деринкую, скалы Пашабаг, крепость Учхисар)
- Входные билеты в Стамбуле - абонемент MUSEUM PASS İSTANBUL (Галатская башня, дворец Топкапы и Гарем султанов, храм Айя-Ирина, музей Исламского искусства, крепость Румелихисар)
- Морская прогулка по Босфору на корабле и посещение крепости Румелихисар
- Аренда велосипедов по программе на 3 часа
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Кайсери и обратно из Стамбула
- Внутренний авиаперелёт Невшехир (или Кайсери) - Стамбул - 40-50 евро
- Обеды (часто походные перекусы) и ужины - 5-10 евро в день
- Трансфер в аэропорт Стамбула в заключительный день
- Индивидуальные трансферы и переезды на такси
- Одноместное размещение
- Медицинская страховка
- Полёт на воздушном шаре - около 100-200 евро с человека (цена колеблется в зависимости от сезона и спроса)
- Дополнительные развлечения и экскурсии: хамам, катание на квадроцикле, лошади и т. д
- Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки