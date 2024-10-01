Полетайте на воздушном шаре, попробуйте местные деликатесы, купите изделия ручной работы и исследуйте древние подземные города. Выбирайте лучшие впечатления!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Едем узнавать тайны Каппадокии! Вас ждут сумасшедшие виды и ощущение, будто находишься на Марсе. В программе:
- Крепость Учхисар — самая высокая точка с панорамным видом на Каппадокию;
- Гереме — здесь, в одном из самых посещаемых мест Каппадокии, вас ждут возвышающиеся колонны, карамельные вихри, скальные монастыри и многое другое. Страна сказок — одно из самых уникальных мест в мире, которые стоит посетить и сфотографировать. С 1985 года это место включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО;
- Долина Деврент Пашабаг — сказочные дымоходы, которые напоминают фигуры животных;
- Долина Любви — уникальное место, окутанное тайнами и легендами;
- Каменные столбы Три Красавицы;
- Обед. Местная гастрономия очарует вас, попробуете блюда настоящей восточной кухни, местные блюда Каппадокии, вина;
- Подземные города Каппадокии, целые лабиринты из туннелей и помещений, высеченных на восьми уровнях глубоко в земле (Derinkuyu или Kaymakli);
- Возвращение в отель.
Ежедневно
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Экскурсия на Mercedes-Benz Vito
|€410
|Экскурсия на Mercedes-Benz Sprinter
|€550
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Учхисар
- Гереме
- Долина Деврент Пашабаг
- Долина Любви
- Каменные столбы Три Красавицы
- Подземные города Каппадокии
Что включено
- Услуги лицензированного гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из аэропорт (при необходимости, доплата).
Место начала и завершения?
Ваш отель/ аэропорт, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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