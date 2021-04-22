Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

Волшебные долины Каппадокии

Посетить самые красивые локации региона и древний скальный замок на авто-пешеходной экскурсии

5
3 отзыва
Мария
Мария – экскурсионное агентство из Каппадокии
Каппадокия — потрясающе живописное место с захватывающей историей 📖.

Вы узнаете, как образовались ее фантастические каменные долины, для чего их использовали люди и как им удалось сохраниться до наших дней.

Полюбуетесь сюрреалистическими пейзажами, подниметесь на вершину замка Учхисар и оцените виды Каппадокии с высоты.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Волшебные долины Каппадокии
Волшебные долины Каппадокии

Что вас ожидает

Путешествие в сказочный мир
Мы покажем вам удивительные долины Каппадокии. В программе экскурсии:

  • «Долина воображения» Дервент — вы рассмотрите гигантские валуны, напоминающие по очертаниям животных. А также отыщете каменный столб, похожий на Деву Марию с младенцем на руках.
  • «Долина монахов» Пашабаг — мы раскроем, как она связана с виноградом и какая святая обитель находилась здесь в старину.
  • Розовая и красная долины — одно из красивейших мест Каппадокии. Вы полюбуетесь окрашенными в яркие цвета острыми горными ⛰️ хребтами и узнаете, чем вызваны эти необычные оттенки.
  • Долина Голубей — мы расскажем, зачем местные жители вырезали в мягком вулканическом туфе многочисленные голубятни.
  • Замок 🏰 Учхисар — вы подниметесь на вершину древнего скального замка и рассмотрите чарующие окрестности Каппадокии с высоты.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном транспорте с русскоговорящим гидом
  • Мы готовы скорректировать маршрут по вашему желанию
  • По запросу можно включить в программу Гёреме и подземный город 🏙️. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Волшебные долины Каппадокии
Волшебные долины Каппадокии
Волшебные долины Каппадокии
Волшебные долины Каппадокии
Волшебные долины Каппадокии
Волшебные долины Каппадокии
Волшебные долины Каппадокии
Волшебные долины Каппадокии
Волшебные долины Каппадокии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Меня зовут Мария, я представляю крупное туристическое агентство в Турции. Наши главные принципы: дружелюбие, профессионализм, ответственность и новаторский подход. Мы искренне хотим, чтобы отдых вам понравился. С радостью покажем самые интересные места нашей удивительной страны и раскроем ее богатую историю.
Напишите мне

3 настоящих отзыва от туристов

22 апр 2021
прекрасная экскурсия. проводил молодой человек Эмиль из Москвы, довольно давно живет в Каппадокии и влюбился в этот край. ездили на микроавтобусе, все комфортабельно и интересно. советую
16 апр 2021
Отличная экскурсия с великолепным гидом! Гид с таким огнём в глазах рассказывпл об истории Каппадокии, что увлёк нас с первых минут и до конца поездки. Даже наша четырёхлетняя дочка была в восторге от экскурсии!
2 апр 2021
Все было отлично и не напряжно, проехали все основные достопримечательности, гид выступил отличным фотографом!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

🎩Индивидуальные🚌На автобусе🧒Для детей🔭Обзорные

Мария проводит ещё 2 экскурсии

По долинам Каппадокии на ретро-автобусе
175
2 часа
По долинам Каппадокии на ретро-автобусе
На закате оказаться в самых фотогеничных уголках региона и прокатиться на колоритном транспорте
Каппадокия — на квадроциклах за закатом!
40
3 часа
Каппадокия — на квадроциклах за закатом!
Ощутить драйв, полюбоваться чудесами природы и проводить солнце в долине Любви

Еще несколько необычных экскурсий в Каппадокии

Полёт на воздушном шаре
100
4 часа
Полёт на воздушном шаре
Зелёный тур по Каппадокии
50
8 часов
Зелёный тур по Каппадокии
55 отзывов
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Основные достопримечательности Каппадокии с личным гидом
85
8 часов
Основные достопримечательности Каппадокии с личным гидом
Большое путешествие по Каппадокии
50
3.5 часа
Большое путешествие по Каппадокии
115 отзывов
Исследовать фантастические пейзажи «страны прекрасных лошадей»
Сказочные дымоходы Каппадокии
50
8 часов
Сказочные дымоходы Каппадокии
Полет над Каппадокией: достучаться до небес
75
3 часа
Полет над Каппадокией: достучаться до небес
Пролететь на воздушном шаре над фантастическими долинами и пещерными городами
У нас ещё много экскурсий 😎 в Каппадокии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Каппадокии