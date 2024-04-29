Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

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Т Тимур Экскурсия очень интересная, прошла комфортно, понравилась и взрослым, и ребенку! Гид очень внимательный и все интересно рассказывал, все по делу и без лишней информации и подстраивался под наши интересы 👌👍 +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Марина Очень понравилось! Информации достаточно, не перегружено истерическими событиями и датами, гид отвечал на любые вопросы, устраивал мини викторину для закрепления информации. Нас провезли по всем красивыми долинам и местам, даже когда случайно в разговоре упоминала винодельню и нас сразу завезли в одну из них рядом, где местный сомелье очень красиво рассказал о местном вине! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Макс Спасибо за отличные и позновательные 2 дня, это было великолепно! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Василий

Это великолепный, интеллигентный, внимательный, эрудированный гид с отличным чувством юмора. Мы рады что наше знакомство с Каппадокией произошло с помощью Ахмета. Мы получили абсолютно все что хотели читать дальше уменьшить и даже больше! Рекомендуем агентство, все организовано четко, понятно, комфортно. Ахмету огромное спасибо и наивысшая оценка!

У супруги был день рождения и она получила в подарок букет цветов с подписанной открыткой - это было очень приятно.

Я хотел купить ковёр, рассказал об этом Ахмету и нам помогли с поиском/выбором ковра.

Все до единого наши пожелания и ожидания были удовлетворены на 100% Нашим гидом был Ахмет.Это великолепный, интеллигентный, внимательный, эрудированный гид с отличным чувством юмора. Мы рады что наше знакомство с Каппадокией произошло с помощью Ахмета. Мы получили абсолютно все что хотели Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Anna читать дальше уменьшить Красивые виды, интересный рассказ про историю Каппадокии и Турции в целом, в Аваносе посетили гончарную мастерскую, где нам показали, как мастер работает на гончарном круге (дочки тоже попробовали). Море позитива и под сотню интереснейших фотографий. Очень интересная экскурсия с гидом Данжаном для нашей большой семьи (2 взрослых и 4 детей). Очень много гуляли, особенно в долине Дервент (долине Воображения), где детям понравилось лазить по горам. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет