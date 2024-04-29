Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

Каппадокия - место, где каждый камень рассказывает свою историю.
Эта индивидуальная экскурсия откроет вам тайны Долины воображения Дервент, где валуны напоминают животных, и Долины монахов Пашабаг с ее древней святой обителью.
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Эта индивидуальная экскурсия откроет вам тайны Долины воображения Дервент, где валуны напоминают животных, и Долины монахов Пашабаг с ее древней святой обителью.
Вы
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🏰 Посещение древнего замка Учхисар
- 📸 Незабываемые фотомоменты
- 🗺 Индивидуальный маршрут
- 👨🏫 Русскоязычный гид
- 🚐 Комфортабельный транспорт
Что можно увидеть
- Долина воображения Дервент
- Долина монахов Пашабаг
- Розовая долина
- Красная долина
- Долина Голубей
- Замок Учхисар
Описание экскурсии
Путешествие в сказочный мир
Мы покажем вам удивительные долины Каппадокии. В программе экскурсии:
- «Долина воображения» Дервент — вы рассмотрите гигантские валуны, напоминающие по очертаниям животных. А также отыщете каменный столб, похожий на Деву Марию с младенцем на руках.
- «Долина монахов» Пашабаг — мы раскроем, как она связана с виноградом и какая святая обитель находилась здесь в старину.
- Розовая и красная долины — одно из красивейших мест Каппадокии. Вы полюбуетесь окрашенными в яркие цвета острыми горными хребтами и узнаете, чем вызваны эти необычные оттенки.
- Долина Голубей — мы расскажем, зачем местные жители вырезали в мягком вулканическом туфе многочисленные голубятни.
- Замок Учхисар — вы подниметесь на вершину древнего скального замка и рассмотрите чарующие окрестности Каппадокии с высоты.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с русскоговорящим гидом
- Мы готовы скорректировать маршрут по вашему желанию
- По запросу можно включить в программу Гёреме и подземный город. Детали уточняйте в личном сообщении.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Входные билеты не входят в стоимость тура
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провела экскурсии для 489 туристов
Меня зовут Мария, я представляю крупное туристическое агентство в Турции. Наши главные принципы: дружелюбие, профессионализм, ответственность и новаторский подход. Мы искренне хотим, чтобы отдых вам понравился. С радостью покажем самые интересные места нашей удивительной страны и раскроем ее богатую историю.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Экскурсия очень интересная, прошла комфортно, понравилась и взрослым, и ребенку! Гид очень внимательный и все интересно рассказывал, все по делу и без лишней информации и подстраивался под наши интересы 👌👍
+2
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М
Очень понравилось! Информации достаточно, не перегружено истерическими событиями и датами, гид отвечал на любые вопросы, устраивал мини викторину для закрепления информации. Нас провезли по всем красивыми долинам и местам, даже когда случайно в разговоре упоминала винодельню и нас сразу завезли в одну из них рядом, где местный сомелье очень красиво рассказал о местном вине!
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Спасибо за отличные и позновательные 2 дня, это было великолепно!
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В
Нашим гидом был Ахмет.
Это великолепный, интеллигентный, внимательный, эрудированный гид с отличным чувством юмора. Мы рады что наше знакомство с Каппадокией произошло с помощью Ахмета. Мы получили абсолютно все что хотели
Это великолепный, интеллигентный, внимательный, эрудированный гид с отличным чувством юмора. Мы рады что наше знакомство с Каппадокией произошло с помощью Ахмета. Мы получили абсолютно все что хотели
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Очень интересная экскурсия с гидом Данжаном для нашей большой семьи (2 взрослых и 4 детей). Очень много гуляли, особенно в долине Дервент (долине Воображения), где детям понравилось лазить по горам.
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И
Спасибо огромное за великолепную экскурсию. Мы заказывали индивидуальный тур для семьи из 6 человек. Наш Гид Елена - просто Чудо. Рассказывала очень интересно о Каппадокии, показала самые красивые места, подстроила наш маршрут, чтобы он подходил и детям и старикам, помогла сделать супер фотографии, подсказала где поесть, что купить. Чувствуется, что Елена любит людей и свою работу.
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