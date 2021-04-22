Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

Меня зовут Мария, я представляю крупное туристическое агентство в Турции. Наши главные принципы: дружелюбие, профессионализм, ответственность и новаторский подход. Мы искренне хотим, чтобы отдых вам понравился. С радостью покажем самые интересные места нашей удивительной страны и раскроем ее богатую историю.
прекрасная экскурсия. проводил молодой человек Эмиль из Москвы, довольно давно живет в Каппадокии и влюбился в этот край. ездили на микроавтобусе, все комфортабельно и интересно. советую
Валентин
16 апр 2021
Отличная экскурсия с великолепным гидом! Гид с таким огнём в глазах рассказывпл об истории Каппадокии, что увлёк нас с первых минут и до конца поездки. Даже наша четырёхлетняя дочка была в восторге от экскурсии!
Кирилл
2 апр 2021
Все было отлично и не напряжно, проехали все основные достопримечательности, гид выступил отличным фотографом!
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