Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

Мария – экскурсионное агентство из Каппадокии

Каппадокия — потрясающе живописное место с захватывающей историей 📖.



Вы узнаете, как образовались ее фантастические каменные долины, для чего их использовали люди и как им удалось сохраниться до наших дней.



Полюбуетесь сюрреалистическими пейзажами, подниметесь на вершину замка Учхисар и оцените виды Каппадокии с высоты.

Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.