Отзыв на: Полет мечты над Каппадокией! Е Елена 5 Елена всегда на связи, спасибо за прекрасные впечатления))

Отзыв на: Полет мечты над Каппадокией! А Алексей 5 Всем доброго времени суток. Заказывали тут с супругой полет на воздушном шаре. В целом все хорошо. "Вела" нас Татьяна, по ватсапу, через которую и покупали тур. Отвечала на все вопросы, в любое время суток. Прислала подробную инструкцию. Утром за нами приехала машина, забрала у гостинницы, отвезли на место сбора. Полет состоялся, восторга - море. Из минусов по полету, это мало солнышка было, облачно. Фотки - улет, но не полный)))))))) Но это "вода" и к организации конечно никак не относится. А вот более-менее русско-говорящего водителя иметь не помешало-бы. Весь состав туристов на 98% русские и у них (нас) иногда все таки возникают вопросы, на которые может ответить только та самая Татьяна, которой нужно звонить.

Отзыв на: Полет мечты над Каппадокией! В Владимир 5 Рекомендую заказывать экскурсию только через трипстер. Проверено на своём опыте. Безответственность предлагающих экскурсии на месте просто испортит Вам прекрасные впечатления этих мест. В случае плохой погоды (отмена полета на шаре) просто отказывают вам и на следующий день вас не берут т. к больше нет мест и цена сразу дороже вдвое у всех. . Дело даже не в цене а в неисполненной мечте. При планировании поездки самостоятельно сразу рекомендую планировать не менее 2 суток. Большая благодарность гиду Татьяне и команде Трипстер.

Отзыв на: Зелёный тур по Каппадокии Н Надежда 5 Потрясающая экскурсия! Продолжительная и познавательная, с восточным колоритом и эрудированным гидом. Ахмет позитивный, грамотный, открытый к общению и готовый помочь в решении любых проблем. Огромное спасибо, Ахмет!

Отзыв на: Все краски Каппадокии V Vladimir 5 Али - отличный гид. Профильное образование (историк, археолог), глубокое знание истории страны и очевидные чувства к ней. Получили удовольствие от общения. Маршрут обсудили вместе, быстро внесли лёгкие изменения. Рекомендую.

Отзыв на: Волшебные долины Каппадокии К Кристина 4 Эта экскурсия от агенства, поэтому это лотерея - какой гид вам достанется, нужно быть готовым, что это будет не русскоговорящий гид (так было в нашем случае, хотя был дополнительно ещё и переводчик, но как-то все было немного «коряво»). В принципе посетили все заявленные места и маршрут можно было менять по желанию. Места и природа красивые!

Отзыв на: Каппадокия: рассвет на воздушном шаре V Victor 5 Nice flight Good guide Champagne is no real Bus come late for 20 min to pick me up but we started in time

Отзыв на: Зелёный тур по Каппадокии Г Галина 5 Тур очень понравился. Впечатлили и подземный город, и каньон Ыхлара, прогулка по каньону, которая завершилась вкусным обедом в красивом месте. Экскурсии проходили в комфортной непринуждённой обстановке, за что спасибо гиду Ахмету. Прекрасно знает и любит свой край и передаёт это чувство слушателям. Очень довольны, что выбрали этот тур.

Отзыв на: Красный тур по Каппадокии А Александр 5 «Красный тур» — идеальный маршрут для того, чтобы начать свое знакомство с Каппадокией. Тур включает сразу несколько знаковых мест, о которых каждый турист читает перед поездкой сюда) Визуальная составляющая сопровождается комментариями гида, из-за чего места воспринимаются более цельно. В каждом месте даётся свободное время, чтобы успеть погулять/сфотографировать природные красоты. Сама экскурсия длиться достаточно долго, что более чем приемлемо за такую цену Ближе к концу экскурсии туристов везут в прекрасный ресторан с едой, которой я бы тоже поставил 5 звёзд) Хочу отдельно отметить гида Ахмета за прекрасные знания истории Гереме и Каппадокии, отличный русский язык, приятную подачу материала, мягкий и спокойный характер поездки. Крайне рекомендую всем путешественникам!