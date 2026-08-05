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казалось, что увидеть знаменитые шары на рассвете уже не получится. По счастливой случайности мы познакомились с Фыратом. Он очень быстро нашел для нас места, всё организовал и постоянно был на связи.



Все прошло идеально: комфортный трансфер, четкая организация и очень профессиональная команда. Сам полет стал одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия по Каппадокии. Рассвет, десятки воздушных шаров в небе и невероятные пейзажи — это воспоминания на всю жизнь.



Фырат — человек, которому можно полностью доверять. Он действительно заботится о своих гостях и делает всё, чтобы поездка прошла безупречно.



От всей души рекомендуем! Если хотите получить незабываемые эмоции и быть уверенными, что всё пройдет идеально, смело обращайтесь к Фырату.