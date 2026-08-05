Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборПо Каппадокии на винтажных электромопедах
Впечатляющее путешествие по Каппадокии на винтажных электромопедах. Уникальный маршрут с фотоостановками в самых живописных уголках
Начало: У нашего офиса
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от €55 за всё до 2 чел.
Групповая
до 28 чел.
Лучший выборГоризонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме
Привезти из отпуска впечатления вместо магнитиков на холодильник
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
€200 за человека
Групповая
до 15 чел.
Зелёная поездка по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
Расписание: ежедневно в 09:30
11 авг в 09:30
13 авг в 09:30
€65 за человека
-
10%
Групповая
до 28 чел.
Лучший выборВся Каппадокия с высоты полёта на воздушном шаре
Рассмотреть необыкновенные ландшафты и получить незабываемый опыт
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
€144
€160 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Посетите уникальные места Каппадокии за один день: Долина любви, замок Учисар, подземный город Каймаклы, Долина голубей, каньон Ихлара и монастырь Селиме
Начало: Гореме
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €291 за всё до 10 чел.
Групповая
Каппадокия полет на воздушном шаре в основной долине Гереме
Насладиться с высоты фантастическими пейзажами и получить незабываемый опыт
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
€150 за человека
Групповая
до 15 чел.
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Гёреме, Чавушина и Учхисара
Доехать с комфортом на 18-местном микроавтобусе
Начало: В аэропорту Кайсери или Невшехира
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€16 за человека
Групповая
до 24 чел.
Каппадокия: полёт на воздушном шаре
Полюбоваться волшебными долинами с высоты и получить новый невероятный опыт
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
€142 за человека
Фотопрогулка
до 2 чел.
Яркая фотосессия в Каппадокии
Погрузитесь в мир красоты Каппадокии с индивидуальной фото-прогулкой. Вас ждут незабываемые виды и профессиональные фотографии
Начало: У вашего отеля в Герёме
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
от €244 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
Экскурсии по фантастическим долинам, ночь в пещерном отеле, билеты и трансферы - всё включено
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
от €525 за человека
Индивидуальная
Пикник на рассвете в Каппадокии
Устройте утренний пикник в Каппадокии с восточным столом и живописными видами. Насладитесь свежими закусками и ароматным кофе в окружении воздушных шаров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
от €120 за человека
Индивидуальная
до 14 чел.
Все краски Каппадокии
Спуститься в подземный город, посетить скальные монастыри и погулять по кварталу гончаров
Начало: Отель путешественника
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €410 за всё до 14 чел.
Групповая
до 18 чел.
Открыть Северную Каппадокию
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:45
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
€86 за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
ТОП-8 мест Каппадокии
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от €289 за всё до 9 чел.
Групповая
Полёт на воздушном шаре над долиной Соганлы
Полюбоваться живописными пейзажами Каппадокии и встретить рассвет в небе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 03:30
Завтра в 03:30
10 авг в 03:30
€99 за человека
-
5%
Групповая
до 28 чел.
Полёт мечты над Каппадокией - в Гереме
Восхититься пейзажами и встретить рассвет в корзине воздушного шара (на 28, 20 или 16 чел.)
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
€190
€200 за человека
Групповая
до 15 чел.
Из аэропортов Кайсери и Невшехира - в отели Каппадокии (и обратно)
Групповой трансфер на комфортабельных автомобилях
Начало: В аэропорту или отеле
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
€14 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
Откройте для себя Каппадокию с новой стороны! Путешествие на ретроавтомобиле по живописным долинам с профессиональным водителем
Начало: У отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 04:00
от €168 за всё до 4 чел.
Групповая
до 16 чел.
Южная Каппадокия: групповая экскурсия
Прикоснитесь к древней истории Каппадокии и насладитесь её волшебными пейзажами. Побывайте на смотровой площадке, в пещерном городе и на дегустации
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€81 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Великолепная Каппадокия
Тысячелетние фрески, каменные грибы и дома, высеченные в скалах
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от €265 за всё до 10 чел.
Групповая
до 28 чел.
Полёт на воздушном шаре в Каппадокии: долина Соганлы, Чат или Ихлара
Встретить рассвет и увидеть скальные церкви с высоты в группе до 16, 20 или 28 человек
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
€110 за человека
Фотопрогулка
Фотосессия - необходимый элемент путешествия по Каппадокии
Захватите дух Каппадокии в каждом кадре вашей индивидуальной фотосессии. Профессиональные фотографии с великолепных локаций станут лучшим сувениром
Начало: Встреча в отеле
10 авг в 05:00
11 авг в 05:00
от €150 за человека
Групповая
до 15 чел.
Секреты Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии за пять часов. Посетите долины, скалы, исторические памятники и гончарные мастерские. Оцените красоту региона
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€52 за человека
Групповая
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре в одной из трёх долин (на выбор)
Пролететь над сказочными ландшафтами и увидеть красоту региона в первых лучах солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 03:30
Завтра в 03:30
10 авг в 03:30
€99 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Каппадокию
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта до Каппадокии или в обратном направлении
Начало: В аэропорту Кайсери или Невщехир
Сегодня в 09:30
Завтра в 00:00
от €65
€81 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По долинам Каппадокии - на классическом автомобиле
Станьте свидетелями восхода воздушных шаров в Каппадокии, наслаждаясь поездкой на классическом автомобиле. Фотографии и незабываемые виды гарантированы
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Завтра в 04:30
10 авг в 04:30
от €90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая экскурсия по нетронутым долинам Каппадокии с местным гидом. Узнайте историю региона и насладитесь видами без спешки и суеты
Начало: Гореме
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €245 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Красный маршрут по Каппадокии
Самые удивительные долины, монастыри Гёреме и местные ремесла на групповой автобусной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
10 авг в 09:30
12 авг в 09:30
€39 за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Конная прогулка по Каппадокии
Насладитесь видами Каппадокии, проезжая по красивым локациям на лошадях. Оригинальные скалы, абрикосовые сады и виноградники ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€65 за человека
Групповая
до 15 чел.
Красный маршрут по Каппадокии: от замка Ухчисар до долин Пашабаг и Дервент
С рассказом об истории региона и местном укладе жизни (всё включено)
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€60 за человека
Туристы посещают Каппадокию ради неповторимого пейзажа, природных скульптур, древних подземных городов. Природу этого региона часто называют инопланетной из-за скал, долин необычных форм. В нашем каталоге собраны самые лучшие экскурсии, зрелищные направления, которые можно посетить. Передвигаются между достопримечательностями обычно пешком, на автобусах или самостоятельно на машине. Для желающих прикоснуться к истокам христианской культуры в Каппадокии найдется множество древних храмов и монастырских комплексов. Ежегодно сюда устраивают паломнические туры
Каппадокия – уникальная область, состоящая в основном из долин и скальных городов. Несмотря на то, что многие долины имеют на входе карты с обозначение главных достопримечательностей, посещение в компании гидов позволит найти самые интересные места или скрытые подходы к некоторым объектам. Купить интересные экскурсии по лучшей цене, выбрать гида по отзывам и забронировать дату посещения вы можете у нас на сайте, выбирайте нужную категорию или посмотрите на список предложений выше
Последние отзывы на экскурсии
все понравилось, хороший маршрут для поездки на машинах, была русскоговорящая девушка, которая все объяснила
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все прошло отлично, очень понравилось, будем рекомендовать друзьям, спасибо
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С
Всё познаётся в сравнении! И работа гидов и сопровождающих тоже. Мне оооочень повезло в этот раз😁. Организатор всегда на связи. Всё чётко и вовремя. Это главное преимущество в чужой стране. Незабываемые впечатления🤩🤩🤩 от шаров! Такое нельзя пропустить! Спасибо🥰🥰🥰
+1
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В
Все на высшем уровне! Гид Екатерина профи своего дела, начитанная, опытная, знает историю на отлично! Всем советую красный маршрут.
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Н
Мурат, благодарю за экскурсию! Все очень понравилось - 7 часов пролетели.
Особо ценно было, что можно было немного менять план под наши желания и хороший русский язык.
Особо ценно было, что можно было немного менять план под наши желания и хороший русский язык.
+4
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В описании было указано, что сопровождение на русском языке. По итогу были в большой группе китайских туристов. К сожалению, не выдали очки - только одноразовая маска. Пыли много. Из отеля забрали. Обратно добираешься самостоятельно - база находится в центре Гёреме.
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E
Экскурсия «По следам каппадокийских святых» превзошла все наши ожидания. Огромное спасибо гиду Хусейну за высочайший профессионализм, глубокие знания и искреннюю
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М
Огромное спасибо Марине и Ахмету! Всё прошло прекрасно, экскурсия великолепная, очень много интересной информации, маршрут составлен очень грамотно, и главное - дети в восторге от пещерного города и возможности полазить по подземельям)
+1
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Э
Быстро договорились об экскурсии на следующий день. Отдельная благодарность нашем водителю и гиду: Ихсан и Халил.
Потрясающий гид! Рассказывает интересно, наглядно.
Потрясающий гид! Рассказывает интересно, наглядно.
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Огромное спасибо Фырату за организацию нашего полета на воздушном шаре!
За день до экскурсии другой гид неожиданно отменил нам бронирование, и
За день до экскурсии другой гид неожиданно отменил нам бронирование, и
+2
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Всего 3479 отзывов в Каппадокии
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Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии
Самые популярные экскурсии в Каппадокии
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Что посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в августе 2026
Сейчас в Каппадокии можно забронировать 196 экскурсий и билетов от 8 до 2000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 3479 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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