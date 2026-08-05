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Экскурсии в Каппадокии

Найдено 196 экскурсий в Каппадокии, цены от €8, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
По Каппадокии на винтажных электромопедах
На мотоцикле
2 часа
75 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
По Каппадокии на винтажных электромопедах
Впечатляющее путешествие по Каппадокии на винтажных электромопедах. Уникальный маршрут с фотоостановками в самых живописных уголках
Начало: У нашего офиса
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от €55 за всё до 2 чел.
Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме
На воздушном шаре
1 час
52 отзыва
Групповая
до 28 чел.
Лучший выбор
Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме
Привезти из отпуска впечатления вместо магнитиков на холодильник
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
€200 за человека
Зелёная поездка по Каппадокии
На автобусе
9 часов
370 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Зелёная поездка по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
Расписание: ежедневно в 09:30
11 авг в 09:30
13 авг в 09:30
€65 за человека
Вся Каппадокия с высоты полёта на воздушном шаре
На воздушном шаре
1 час
-
10%
77 отзывов
Групповая
до 28 чел.
Лучший выбор
Вся Каппадокия с высоты полёта на воздушном шаре
Рассмотреть необыкновенные ландшафты и получить незабываемый опыт
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
€144€160 за человека
Южная и северная Каппадокия за 1 день
На машине
7 часов
133 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Посетите уникальные места Каппадокии за один день: Долина любви, замок Учисар, подземный город Каймаклы, Долина голубей, каньон Ихлара и монастырь Селиме
Начало: Гореме
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €291 за всё до 10 чел.
Каппадокия полет на воздушном шаре в основной долине Гереме
На машине
На воздушном шаре
1 час
107 отзывов
Групповая
Каппадокия полет на воздушном шаре в основной долине Гереме
Насладиться с высоты фантастическими пейзажами и получить незабываемый опыт
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
€150 за человека
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Гёреме, Чавушина и Учхисара
На автобусе
На микроавтобусе
2 часа
242 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Гёреме, Чавушина и Учхисара
Доехать с комфортом на 18-местном микроавтобусе
Начало: В аэропорту Кайсери или Невшехира
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€16 за человека
Каппадокия: полёт на воздушном шаре
На воздушном шаре
1 час
8 отзывов
Групповая
до 24 чел.
Каппадокия: полёт на воздушном шаре
Полюбоваться волшебными долинами с высоты и получить новый невероятный опыт
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
€142 за человека
Яркая фотосессия в Каппадокии
На машине
2 часа
13 отзывов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Яркая фотосессия в Каппадокии
Погрузитесь в мир красоты Каппадокии с индивидуальной фото-прогулкой. Вас ждут незабываемые виды и профессиональные фотографии
Начало: У вашего отеля в Герёме
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
от €244 за всё до 2 чел.
В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
На машине
На воздушном шаре
13 часов
89 отзывов
Индивидуальная
В Каппадокию из Стамбула на самолёте на 2 дня
Экскурсии по фантастическим долинам, ночь в пещерном отеле, билеты и трансферы - всё включено
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
от €525 за человека
Пикник на рассвете в Каппадокии
На машине
На воздушном шаре
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
Пикник на рассвете в Каппадокии
Устройте утренний пикник в Каппадокии с восточным столом и живописными видами. Насладитесь свежими закусками и ароматным кофе в окружении воздушных шаров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
от €120 за человека
Все краски Каппадокии
На машине
6.5 часов
179 отзывов
Индивидуальная
до 14 чел.
Все краски Каппадокии
Спуститься в подземный город, посетить скальные монастыри и погулять по кварталу гончаров
Начало: Отель путешественника
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €410 за всё до 14 чел.
Открыть Северную Каппадокию
На машине
На микроавтобусе
7 часов
59 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Открыть Северную Каппадокию
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:45
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
€86 за человека
ТОП-8 мест Каппадокии
На машине
7 часов
90 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
ТОП-8 мест Каппадокии
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от €289 за всё до 9 чел.
Полёт на воздушном шаре над долиной Соганлы
На воздушном шаре
1 час
19 отзывов
Групповая
Полёт на воздушном шаре над долиной Соганлы
Полюбоваться живописными пейзажами Каппадокии и встретить рассвет в небе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 03:30
Завтра в 03:30
10 авг в 03:30
€99 за человека
Полёт мечты над Каппадокией - в Гереме
На воздушном шаре
1 час
-
5%
473 отзыва
Групповая
до 28 чел.
Полёт мечты над Каппадокией - в Гереме
Восхититься пейзажами и встретить рассвет в корзине воздушного шара (на 28, 20 или 16 чел.)
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
€190€200 за человека
Из аэропортов Кайсери и Невшехира - в отели Каппадокии (и обратно)
На машине
1.5 часа
5 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Из аэропортов Кайсери и Невшехира - в отели Каппадокии (и обратно)
Групповой трансфер на комфортабельных автомобилях
Начало: В аэропорту или отеле
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
€14 за человека
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
На машине
На воздушном шаре
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
Откройте для себя Каппадокию с новой стороны! Путешествие на ретроавтомобиле по живописным долинам с профессиональным водителем
Начало: У отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 04:00
от €168 за всё до 4 чел.
Южная Каппадокия: групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
7 часов
28 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Южная Каппадокия: групповая экскурсия
Прикоснитесь к древней истории Каппадокии и насладитесь её волшебными пейзажами. Побывайте на смотровой площадке, в пещерном городе и на дегустации
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€81 за человека
Великолепная Каппадокия
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Великолепная Каппадокия
Тысячелетние фрески, каменные грибы и дома, высеченные в скалах
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от €265 за всё до 10 чел.
Полёт на воздушном шаре в Каппадокии: долина Соганлы, Чат или Ихлара
На воздушном шаре
1 час
38 отзывов
Групповая
до 28 чел.
Полёт на воздушном шаре в Каппадокии: долина Соганлы, Чат или Ихлара
Встретить рассвет и увидеть скальные церкви с высоты в группе до 16, 20 или 28 человек
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
€110 за человека
Фотосессия - необходимый элемент путешествия по Каппадокии
На машине
2 часа
25 отзывов
Фотопрогулка
Фотосессия - необходимый элемент путешествия по Каппадокии
Захватите дух Каппадокии в каждом кадре вашей индивидуальной фотосессии. Профессиональные фотографии с великолепных локаций станут лучшим сувениром
Начало: Встреча в отеле
10 авг в 05:00
11 авг в 05:00
от €150 за человека
Секреты Каппадокии
На автобусе
5 часов
36 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Секреты Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу Каппадокии за пять часов. Посетите долины, скалы, исторические памятники и гончарные мастерские. Оцените красоту региона
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 09:45
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€52 за человека
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре в одной из трёх долин (на выбор)
На машине
На воздушном шаре
1 час
12 отзывов
Групповая
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре в одной из трёх долин (на выбор)
Пролететь над сказочными ландшафтами и увидеть красоту региона в первых лучах солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 03:30
Завтра в 03:30
10 авг в 03:30
€99 за человека
VIP-трансфер из аэропорта в Каппадокию
На машине
1 час
-
20%
19 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Каппадокию
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта до Каппадокии или в обратном направлении
Начало: В аэропорту Кайсери или Невщехир
Сегодня в 09:30
Завтра в 00:00
от €65€81 за всё до 7 чел.
По долинам Каппадокии - на классическом автомобиле
На машине
На воздушном шаре
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По долинам Каппадокии - на классическом автомобиле
Станьте свидетелями восхода воздушных шаров в Каппадокии, наслаждаясь поездкой на классическом автомобиле. Фотографии и незабываемые виды гарантированы
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Завтра в 04:30
10 авг в 04:30
от €90 за всё до 4 чел.
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая
4 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая экскурсия по нетронутым долинам Каппадокии с местным гидом. Узнайте историю региона и насладитесь видами без спешки и суеты
Начало: Гореме
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €245 за всё до 6 чел.
Красный маршрут по Каппадокии
На автобусе
7 часов
116 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Красный маршрут по Каппадокии
Самые удивительные долины, монастыри Гёреме и местные ремесла на групповой автобусной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
10 авг в 09:30
12 авг в 09:30
€39 за человека
Конная прогулка по Каппадокии
На машине
Конные прогулки
2 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Конная прогулка по Каппадокии
Насладитесь видами Каппадокии, проезжая по красивым локациям на лошадях. Оригинальные скалы, абрикосовые сады и виноградники ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€65 за человека
Красный маршрут по Каппадокии: от замка Ухчисар до долин Пашабаг и Дервент
На автобусе
5.5 часов
13 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Красный маршрут по Каппадокии: от замка Ухчисар до долин Пашабаг и Дервент
С рассказом об истории региона и местном укладе жизни (всё включено)
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€60 за человека

Что посмотреть в Каппадокии на экскурсиях?

Туристы посещают Каппадокию ради неповторимого пейзажа, природных скульптур, древних подземных городов. Природу этого региона часто называют инопланетной из-за скал, долин необычных форм. В нашем каталоге собраны самые лучшие экскурсии, зрелищные направления, которые можно посетить. Передвигаются между достопримечательностями обычно пешком, на автобусах или самостоятельно на машине. Для желающих прикоснуться к истокам христианской культуры в Каппадокии найдется множество древних храмов и монастырских комплексов. Ежегодно сюда устраивают паломнические туры

Местные экскурсоводы

Каппадокия – уникальная область, состоящая в основном из долин и скальных городов. Несмотря на то, что многие долины имеют на входе карты с обозначение главных достопримечательностей, посещение в компании гидов позволит найти самые интересные места или скрытые подходы к некоторым объектам. Купить интересные экскурсии по лучшей цене, выбрать гида по отзывам и забронировать дату посещения вы можете у нас на сайте, выбирайте нужную категорию или посмотрите на список предложений выше

Последние отзывы на экскурсии

Андрей
По Каппадокии на винтажных электромопедах
все понравилось, хороший маршрут для поездки на машинах, была русскоговорящая девушка, которая все объяснила
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Андрей
По долинам Каппадокии - на классическом автомобиле
все прошло отлично, очень понравилось, будем рекомендовать друзьям, спасибо
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С
Встретить рассвет - на воздушном шаре
Всё познаётся в сравнении! И работа гидов и сопровождающих тоже. Мне оооочень повезло в этот раз😁. Организатор всегда на связи. Всё чётко и вовремя. Это главное преимущество в чужой стране. Незабываемые впечатления🤩🤩🤩 от шаров! Такое нельзя пропустить! Спасибо🥰🥰🥰
Всё познаётся в сравнении! И работа гидов и сопровождающих тоже. Мне оооочень повезло в этот раз😁.
Всё познаётся в сравнении! И работа гидов и сопровождающих тоже. Мне оооочень повезло в этот раз😁.
Всё познаётся в сравнении! И работа гидов и сопровождающих тоже. Мне оооочень повезло в этот раз😁.
Всё познаётся в сравнении! И работа гидов и сопровождающих тоже. Мне оооочень повезло в этот раз😁.+1
Всё познаётся в сравнении! И работа гидов и сопровождающих тоже. Мне оооочень повезло в этот раз😁.
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В
Открыть Северную Каппадокию
Все на высшем уровне! Гид Екатерина профи своего дела, начитанная, опытная, знает историю на отлично! Всем советую красный маршрут.
Все на высшем уровне! Гид Екатерина профи своего дела, начитанная, опытная, знает историю на отлично! Всем советую красный маршрут.
Все на высшем уровне! Гид Екатерина профи своего дела, начитанная, опытная, знает историю на отлично! Всем советую красный маршрут.
Все на высшем уровне! Гид Екатерина профи своего дела, начитанная, опытная, знает историю на отлично! Всем советую красный маршрут.
Все на высшем уровне! Гид Екатерина профи своего дела, начитанная, опытная, знает историю на отлично! Всем советую красный маршрут.
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Н
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Мурат, благодарю за экскурсию! Все очень понравилось - 7 часов пролетели.

Особо ценно было, что можно было немного менять план под наши желания и хороший русский язык.
Мурат, благодарю за экскурсию! Все очень понравилось - 7 часов пролетели.
Мурат, благодарю за экскурсию! Все очень понравилось - 7 часов пролетели.
Мурат, благодарю за экскурсию! Все очень понравилось - 7 часов пролетели.
Мурат, благодарю за экскурсию! Все очень понравилось - 7 часов пролетели.+4
Мурат, благодарю за экскурсию! Все очень понравилось - 7 часов пролетели.
Мурат, благодарю за экскурсию! Все очень понравилось - 7 часов пролетели.
Мурат, благодарю за экскурсию! Все очень понравилось - 7 часов пролетели.
Мурат, благодарю за экскурсию! Все очень понравилось - 7 часов пролетели.
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Петр
Сафари на квадроциклах по долинам Каппадокии
В описании было указано, что сопровождение на русском языке. По итогу были в большой группе китайских туристов. К сожалению, не выдали очки - только одноразовая маска. Пыли много. Из отеля забрали. Обратно добираешься самостоятельно - база находится в центре Гёреме.
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E
По следам каппадокийских святых
Экскурсия «По следам каппадокийских святых» превзошла все наши ожидания. Огромное спасибо гиду Хусейну за высочайший профессионализм, глубокие знания и искреннюю
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любовь к своему делу. Материал был прекрасно структурирован и подан настолько интересно, что время пролетело незаметно. Было видно, что гид великолепно владеет темой и готов подробно ответить на любой вопрос.
Особенно хочется отметить индивидуальный подход. Перед началом экскурсии мы обсудили маршрут, и он был адаптирован с учетом особенностей нашей группы, благодаря чему поездка получилась максимально комфортной и насыщенной. Программа полностью соответствовала описанию, а по содержанию даже превзошла наши ожидания. На протяжении всей экскурсии мы чувствовали себя заинтересованными и вовлеченными, всё было организовано на самом высоком уровне.
С большим удовольствием порекомендую эту экскурсию друзьям и всем, кто интересуется историей раннего христианства, Византии и духовным наследием Каппадокии. Это одна из лучших экскурсий, на которых мне довелось побывать. Спасибо за незабываемый день!

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М
Зелёная поездка по Каппадокии
Огромное спасибо Марине и Ахмету! Всё прошло прекрасно, экскурсия великолепная, очень много интересной информации, маршрут составлен очень грамотно, и главное - дети в восторге от пещерного города и возможности полазить по подземельям)
Огромное спасибо Марине и Ахмету! Всё прошло прекрасно, экскурсия великолепная, очень много интересной информации, маршрут составлен
Огромное спасибо Марине и Ахмету! Всё прошло прекрасно, экскурсия великолепная, очень много интересной информации, маршрут составлен
Огромное спасибо Марине и Ахмету! Всё прошло прекрасно, экскурсия великолепная, очень много интересной информации, маршрут составлен
Огромное спасибо Марине и Ахмету! Всё прошло прекрасно, экскурсия великолепная, очень много интересной информации, маршрут составлен+1
Огромное спасибо Марине и Ахмету! Всё прошло прекрасно, экскурсия великолепная, очень много интересной информации, маршрут составлен
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Э
Зелёный маршрут по Каппадокии: от подземного города до монастыря Селиме
Быстро договорились об экскурсии на следующий день. Отдельная благодарность нашем водителю и гиду: Ихсан и Халил.
Потрясающий гид! Рассказывает интересно, наглядно.
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Очень понравилось внимательное и заботливое отношение.
Супер качество: знает классные места для фоток и умеет делать их круто! Сасибо большое за чудесный день в Кападокии

Быстро договорились об экскурсии на следующий день. Отдельная благодарность нашем водителю и гиду: Ихсан и Халил.
Быстро договорились об экскурсии на следующий день. Отдельная благодарность нашем водителю и гиду: Ихсан и Халил.
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Оксана
Каппадокия: полёт на воздушном шаре
Огромное спасибо Фырату за организацию нашего полета на воздушном шаре!

За день до экскурсии другой гид неожиданно отменил нам бронирование, и
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казалось, что увидеть знаменитые шары на рассвете уже не получится. По счастливой случайности мы познакомились с Фыратом. Он очень быстро нашел для нас места, всё организовал и постоянно был на связи.

Все прошло идеально: комфортный трансфер, четкая организация и очень профессиональная команда. Сам полет стал одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия по Каппадокии. Рассвет, десятки воздушных шаров в небе и невероятные пейзажи — это воспоминания на всю жизнь.

Фырат — человек, которому можно полностью доверять. Он действительно заботится о своих гостях и делает всё, чтобы поездка прошла безупречно.

От всей души рекомендуем! Если хотите получить незабываемые эмоции и быть уверенными, что всё пройдет идеально, смело обращайтесь к Фырату.

Огромное спасибо Фырату за организацию нашего полета на воздушном шаре!
Огромное спасибо Фырату за организацию нашего полета на воздушном шаре!
Огромное спасибо Фырату за организацию нашего полета на воздушном шаре!
Огромное спасибо Фырату за организацию нашего полета на воздушном шаре!+2
Огромное спасибо Фырату за организацию нашего полета на воздушном шаре!
Огромное спасибо Фырату за организацию нашего полета на воздушном шаре!
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Всего 3479 отзывов в Каппадокии

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии

Самые популярные экскурсии в Каппадокии
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. По Каппадокии на винтажных электромопедах;
  2. Горизонты Каппадокии - на воздушном шаре в Гёреме;
  3. Зелёная поездка по Каппадокии;
  4. Вся Каппадокия с высоты полёта на воздушном шаре;
  5. Южная и северная Каппадокия за 1 день.
Что посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Долина Любви;
  2. Крепость Учхисар;
  3. Долина монахов Пашабаг;
  4. Долина Голубей;
  5. Аванос;
  6. Парк Гёреме;
  7. Крепость Ортахисар;
  8. Долина Соганлы;
  9. Музей Зельве;
  10. Каймаклы.
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в августе 2026
Сейчас в Каппадокии можно забронировать 196 экскурсий и билетов от 8 до 2000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 3479 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Разнообразие экскурсий в Каппадокии поражает воображение: от воздушных шаров до древних подземных городов. Мы предлагаем экскурсии на любой вкус и кошелёк, с актуальной информацией о ценах и возможностью купить заранее. Воспользуйтесь нашими предложениями и сделайте ваше путешествие в Каппадокию в 2026 году незабываемым