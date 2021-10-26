Все экскурсии в Каппадокии
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Каппадокии – доступно 37 экскурсий на 2021 год, 407 ⭐ отзывов, цены от €25. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Каппадокии почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Турции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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1ч
€125
за 1 чел.
Каппадокия - полет на воздушном шаре в Турции
Каппадокия - настоящий музей под открытым небом
Каждое утро в 04:00 – 05:00
1ч
€120
за 1 чел.
На воздушном шаре над инопланетными пейзажами
Уникальные ландшафты и шедевры, созданные самой природой - сложно описать красоты Каппадокии,...
ежедневно в 05- 30
1ч 30м
96€72
за 1 чел.
Полет мечты над Каппадокией!
Восхититься пейзажами и встретить рассвет в корзине воздушного шара (на 28, 20 или 16 чел. )
ежедневно в 04:00
1ч
€139
за 1 чел.
Полет на воздушном шаре над Каппадокией
Наверное, все видели эти захватывающие картинки - разноцветные шары над скалами причудливой формы....
Ежедневно в 05:00 (время трансфера из отеля может меняться)
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
€250
за 1-6 чел.
Все краски Каппадокии
Спуститься в подземный город, посетить скальные монастыри и погулять по кварталу гончаров
1ч
€95
за 1 чел.
Полёт на воздушном шаре
Каппадокия славится своими сюрреалистическими пейзажами
Ежедневно с 04:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
€175
за 1-10 чел.
Волшебные долины Каппадокии
Посетить самые красивые локации региона и древний скальный замок на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальный тур
6ч
€175
за 1-15 чел.
Очень популярно сейчас
По Каппадокии с личным гидом
Это индивидуальный тур для вас и вашей семьи
Ежедневно с 09:00
8ч
€50
за 1 чел.
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
ежедневно в 09:30
Индивидуальная экскурсия
8ч
€85
за 1 чел.
Основные достопримечательности Каппадокии с личным гидом
Каппадокия - это регион в центральной части в Турции
Ежедневно с 09:00
Индивидуальный тур
13ч
€395
за 1 чел.
В Каппадокию из Стамбула на 2 дня!
Экскурсии по фантастическим долинам, ночь в пещерном отеле, билеты и трансферы — всё включено
8ч
€60
за 1 чел.
Сказочные дымоходы Каппадокии
Как эти дымоходы появились
Ежедневно с 09:00
Индивидуальная экскурсия
7ч
€250
за 1-6 чел.
Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
Долина Соганлы, крепость Ортахисар, подземный город и пещерный монастырь за один день
8ч
€60
за 1 чел.
Подземный мир Каппадокии
Каппадокия славится не только своими знаменитыми Дымоходами и полётами на воздушном шаре, но и также...
Ежедневно с 09:00
6ч
€50
за 1 чел.
Красный тур по Каппадокии
Самые удивительные долины, монастыри Гёреме и местные ремесла на групповой автобусной экскурсии
ежедневно в 09:30
Индивидуальная фото-прогулка
2ч
€175
за 1-12 чел.
Фото-тур "Ностальгический автобус"
Предлагаем вам присоединиться к нашему небольшому двухчасовому фото-туру по Каппадокии на самом необычном...
Ежедневно в 16:00
1ч 30м
96€72
за 1 чел.
Каппадокия — на большом воздушном шаре
Завораживающий полёт над марсианскими пейзажами в лучах рассвета
ежедневно в 04:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€150
за 1-12 чел.
Вкус Каппадокии
В провинции Каппадокия помимо невероятных пейзажей, скал, церквей, есть масса всего интересного, чем...
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€165
за 1-16 чел.
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение!
Пешком исследовать инопланетные долины с опытным гидом-проводником
2ч
€25
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
С ветерком по Каппадокии
Прокатитесь с ветерком по неординарной Долине Любви
Ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00
3ч
€40
за 1 чел.
Каппадокия — на квадроциклах за закатом!
Ощутить драйв, полюбоваться чудесами природы и проводить солнце в долине Любви
ежедневно в 16:00
3ч
€40
за 1 чел.
Закат над Каппадокией
Если вы уже летали на воздушном шаре и видели восход солнца, то закат вас впечатлит не меньше
Ежедневно в 16:00
1ч
97€73
за 1 чел.
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре
Насладиться с высоты фантастическими пейзажами и получить незабываемый опыт
ежедневно в 06:00
1ч
€40
за 1 чел.
Верховая езда в Каппадокии
Вы отправитесь на конную прогулку по живописным тропам удивительной Каппадокии мимо уникальных...
Ежедневно с 05:00 до 17:00
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Последние отзывы «Экскурсии Каппадокии»
- ЕЕлена26 октября 2021Елена всегда на связи, спасибо за прекрасные впечатления))
- ААлексей26 октября 2021Всем доброго времени суток. Заказывали тут с супругой полет на воздушном шаре. В целом все хорошо. "Вела" нас Татьяна, по ватсапу, через которую и покупали тур. Отвечала на все вопросы, в любое время суток. Прислала подробную инструкцию. Утром за нами приехала машина, забрала у гостинницы, отвезли на место сбора. Полет состоялся, восторга - море. Из минусов по полету, это мало солнышка было, облачно. Фотки - улет, но не полный)))))))) Но это "вода" и к организации конечно никак не относится. А вот более-менее русско-говорящего водителя иметь не помешало-бы. Весь состав туристов на 98% русские и у них (нас) иногда все таки возникают вопросы, на которые может ответить только та самая Татьяна, которой нужно звонить.
- ВВладимир26 октября 2021Рекомендую заказывать экскурсию только через трипстер. Проверено на своём опыте. Безответственность предлагающих экскурсии на месте просто испортит Вам прекрасные впечатления этих мест. В случае плохой погоды (отмена полета на шаре) просто отказывают вам и на следующий день вас не берут т. к больше нет мест и цена сразу дороже вдвое у всех. . Дело даже не в цене а в неисполненной мечте. При планировании поездки самостоятельно сразу рекомендую планировать не менее 2 суток. Большая благодарность гиду Татьяне и команде Трипстер.
- Отзыв на: Зелёный тур по КаппадокииННадежда25 октября 2021Потрясающая экскурсия! Продолжительная и познавательная, с восточным колоритом и эрудированным гидом. Ахмет позитивный, грамотный, открытый к общению и готовый помочь в решении любых проблем. Огромное спасибо, Ахмет!
- Отзыв на: Все краски КаппадокииVVladimir25 октября 2021Али - отличный гид. Профильное образование (историк, археолог), глубокое знание истории страны и очевидные чувства к ней. Получили удовольствие от общения. Маршрут обсудили вместе, быстро внесли лёгкие изменения. Рекомендую.
- Отзыв на: Волшебные долины КаппадокииККристина25 октября 2021Эта экскурсия от агенства, поэтому это лотерея - какой гид вам достанется, нужно быть готовым, что это будет не русскоговорящий гид (так было в нашем случае, хотя был дополнительно ещё и переводчик, но как-то все было немного «коряво»). В принципе посетили все заявленные места и маршрут можно было менять по желанию. Места и природа красивые!
- Отзыв на: Каппадокия: рассвет на воздушном шареVVictor24 октября 2021Nice flight Good guide Champagne is no real Bus come late for 20 min to pick me up but we started in time
- Отзыв на: Зелёный тур по КаппадокииГГалина21 октября 2021Тур очень понравился. Впечатлили и подземный город, и каньон Ыхлара, прогулка по каньону, которая завершилась вкусным обедом в красивом месте. Экскурсии проходили в комфортной непринуждённой обстановке, за что спасибо гиду Ахмету. Прекрасно знает и любит свой край и передаёт это чувство слушателям. Очень довольны, что выбрали этот тур.
- Отзыв на: Красный тур по КаппадокииААлександр21 октября 2021«Красный тур» — идеальный маршрут для того, чтобы начать свое знакомство с Каппадокией. Тур включает сразу несколько знаковых мест, о которых каждый турист читает перед поездкой сюда) Визуальная составляющая сопровождается комментариями гида, из-за чего места воспринимаются более цельно. В каждом месте даётся свободное время, чтобы успеть погулять/сфотографировать природные красоты. Сама экскурсия длиться достаточно долго, что более чем приемлемо за такую цену Ближе к концу экскурсии туристов везут в прекрасный ресторан с едой, которой я бы тоже поставил 5 звёзд) Хочу отдельно отметить гида Ахмета за прекрасные знания истории Гереме и Каппадокии, отличный русский язык, приятную подачу материала, мягкий и спокойный характер поездки. Крайне рекомендую всем путешественникам!
- Отзыв на: Все краски КаппадокииВВадлен19 октября 2021У нас была индивидуальная экскурсия по Зелёному маршруту. Гидом был Али: достаточно уверенный русский язык, высокий уровень информированности темой экскурсии, весьма доброжелателен и адаптивен (мы были с двумя детьми семи лет и местами ему удавалось заинтересовать даже их). Очень комфортабельный автобус. В общем рекомендую данную экскурсию, особенно если группа хотя бы 3-4 человека - по деньгам практически так же, как и групповой тур, но уровень комфорта несравним.