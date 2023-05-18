Профессиональная фотосессия на закате или на фоне парящих шаров на рассвете
Каппадокия — место, созданное для эффектных фотосессий.
Это словно другая планета с фантастическими ландшафтами, древними пещерными городами и сказочными долинами. Здесь получаются роскошные снимки! Доверьтесь нам — и вы убедитесь в этом сами.
Это словно другая планета с фантастическими ландшафтами, древними пещерными городами и сказочными долинами. Здесь получаются роскошные снимки! Доверьтесь нам — и вы убедитесь в этом сами.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Остановись, мгновение!
Мы заедем за вами в отель на комфортабельном транспорте и отвезём на три невероятно красивые фотолокации: в Красную долину, долину Мескендир и долину Любви. Если вы выберете для фотосессии утро — в кадр попадут парящие в небе шары, а вечером съёмку осветят нежные закатные лучи солнца.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Съемку будет проводить местный профессиональный фотограф
- 350-400 фото мы пришлем на следующий день ссылкой на хранилище. 15 обработанных снимков отправим в течение двух недель.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Гереме
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mustafa — Организатор в Каппадокии
Здравствуйте! Меня зовут Мустафа, я представляю официальное туристическое агентство в Каппадокии. Мы работаем уже более семи лет: организуем исторические экскурсии, сафари, полёты на воздушных шарах и много другое. Радуем своих гостей профессиональным обслуживанием и душевным подходом.Задать вопрос
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