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можно посмотреть, потрогать, померить, во всем помогают. После чего платье отдают с собой, чтобы на следующий день быть сразу в нем.

Утром забрали из отеля на машине и поехали на первую из локаций, там и начинается самое интересное, то, где вы ощущаете весь профессионализм и организацию. Под каждую локацию выбираются самые лучшие ракурсы, даже с учетом того, что вокруг много людей, на фото все лучшим образом получается. Оператор быстро и чётко управляет фотосессией, говоря как встать, как повернуться, что сделать, при этом помощник оператора облегчает работу для создания лучших кадров. Все происходит очень быстро из-за того, что шары достаточно быстро взлетают и перемещаются, на внедорожнике объезжаем все помехи и пробки, периодически останавливаясь, чтобы сделать еще несколько кадров и снять небольшие видео. Если вы думаете, что сможете сами сделать что-то хоть близко похожее, уверяю, не сможете, если у вас нет в запасе 1-2 недель, чтобы совершать такие попытки, т. к. шары взлетают быстро, перемещаются в разные стороны каждый день, в зависимости от направления ветра и погоды в целом, и в каждой из сторон еще нужно найти лучшее место. Здесь же все это учитывается.

В итоге получили более 500 фото и небольшой набор видео, которые тоже очень высокого уровня. Видео получили сразу через airdrop, фото в этот же день к вечеру.

К тому же, можно самостоятельно выбрать 15 фото, которые вам обработают.

Сложно описать словами те эмоции, которые мы получили во время и после фотосессии, это невероятно, это прекрасно, это лучшее, что можно сделать в Каппадокии!

Однозначно рекомендую всем и каждому. Если вы сомневаетесь или смущает цена, поверьте на слово, не пожалеете ни разу, а может даже захотите доплатить за такой уровень.

Восторг!