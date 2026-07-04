Каппадокия - это не просто путешествие, это погружение в мир волшебства и красоты, где каждый камень и каждая долина хранят в себе тысячелетнюю историю.
Представьте, как вы стоите среди величественных скал,
Представьте, как вы стоите среди величественных скал,
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Фантастические ландшафты для уникальных снимков
- 🚗 Комфортабельный транспорт включён
- 📅 Утренние и вечерние фотосессии на выбор
- 📷 Профессиональный местный фотограф
- 💾 Быстрая доставка фотографий
Что можно увидеть
- Красная долина
- Долина Мескендир
- Долина Любви
Описание фото-прогулки
Мы заедем за вами в отель на комфортабельном транспорте и отвезём в три невероятно красивые фотолокации: Красную долину, долину Мескендир и долину Любви. Если вы выберете для фотосессии утро — в кадр попадут парящие в небе шары, а вечером съёмку осветят нежные закатные лучи солнца.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Съемку будет проводить местный профессиональный фотограф
- 350-400 фото мы пришлем на следующий день ссылкой на хранилище; 15 обработанных снимков отправим в течение двух недель
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Герёме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 437 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мустафа, я представляю официальное туристическое агентство в Каппадокии. Мы работаем уже более семи лет: организуем исторические экскурсии, сафари, полёты на воздушных шарах и много другое. Радуем своих гостей профессиональным обслуживанием и душевным подходом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Шикарная фотосессия, фотограф профессионал, такие кадры и видео превосходные. Вечером взяли платья в прокат, утром за нами приехали, потом вернули обратно в отель. Девушка русскоговорящая всегда была с нами. Фотографии ждем в фотокоррекции. Но есть настолько удивительные, что и не требуют коррекции
Вам был полезен этот отзыв?
Все отлично, фотки очень красивые, отправили их в тот же день вечером.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Мы остались очень довольны фотоссесией. Спасибо большое организатору!
Вам был полезен этот отзыв?
V
Мы в восторге! Организация и реализация просто на высшем уровне!
За день до фотосессии встретились в офисе для выбора платья, выбор огромный, мне кажется около 50 платьев, если не больше. Все
За день до фотосессии встретились в офисе для выбора платья, выбор огромный, мне кажется около 50 платьев, если не больше. Все
Вам был полезен этот отзыв?
Всё прошло замечательно! Фотограф Ибрагим - очень приятный человек и супер профессионал. С ним было ооочень комфортно, всегда подсказывал, куда лучше стать, как повернуться, куда посмотреть, даже платье на мне
Вам был полезен этот отзыв?
N
Всё отлично, спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Каппадокии
Похожие экскурсии на «Яркая фотосессия в Каппадокии»
Фотопрогулка
до 2 чел.
Незабываемая фотосессия в Каппадокии
Выберите утреннюю или вечернюю фотосессию в Каппадокии и получите около 200 профессиональных фотографий. Трансфер и аренда платья по запросу
Начало: Отель
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
от €195 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Профессиональная фотосессия в Каппадокии
В Каппадокии вас ждут невероятные пейзажи и уникальные фотолокации. Профессиональная фотосессия с индивидуальным подходом и транспортом включена
Завтра в 06:00
19 авг в 06:00
от €340 за всё до 3 чел.
-
15%
Индивидуальная
К воздушным шарам на рассвете - из Каппадокии
Сделать фото на фоне удивительных скал и летящих шаров в Долине Любви
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:00
от €58
€68 за человека
Фотопрогулка
Яркая фотосессия в Каппадокии
Начало: Заберем вас из отеля
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
€244 за человека
от €244 за экскурсию