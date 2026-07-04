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Яркая фотосессия в Каппадокии

Погрузитесь в мир красоты Каппадокии с индивидуальной фото-прогулкой. Вас ждут незабываемые виды и профессиональные фотографии
Каппадокия - это не просто путешествие, это погружение в мир волшебства и красоты, где каждый камень и каждая долина хранят в себе тысячелетнюю историю.

Представьте, как вы стоите среди величественных скал,
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окруженные парящими в небе воздушными шарами или наслаждаетесь закатом в одной из живописных долин. Именно такие моменты и станут ключевыми в вашей индивидуальной фотосессии.

Профессиональный фотограф запечатлеет все эти моменты, чтобы вы могли заново переживать их снова и снова.

Вам не придется беспокоиться о транспорте - мы позаботимся о том, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным.

Всего за один день вы получите 350-400 фотографий, а самые удачные 15 снимков будут тщательно обработаны и отправлены вам, чтобы вы могли поделиться своими впечатлениями с близкими и друзьями

5
13 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Фантастические ландшафты для уникальных снимков
  • 🚗 Комфортабельный транспорт включён
  • 📅 Утренние и вечерние фотосессии на выбор
  • 📷 Профессиональный местный фотограф
  • 💾 Быстрая доставка фотографий
Яркая фотосессия в Каппадокии
Яркая фотосессия в Каппадокии
Яркая фотосессия в Каппадокии

Что можно увидеть

  • Красная долина
  • Долина Мескендир
  • Долина Любви

Описание фото-прогулки

Мы заедем за вами в отель на комфортабельном транспорте и отвезём в три невероятно красивые фотолокации: Красную долину, долину Мескендир и долину Любви. Если вы выберете для фотосессии утро — в кадр попадут парящие в небе шары, а вечером съёмку осветят нежные закатные лучи солнца.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Съемку будет проводить местный профессиональный фотограф
  • 350-400 фото мы пришлем на следующий день ссылкой на хранилище; 15 обработанных снимков отправим в течение двух недель

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Герёме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа
Мустафа — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 437 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мустафа, я представляю официальное туристическое агентство в Каппадокии. Мы работаем уже более семи лет: организуем исторические экскурсии, сафари, полёты на воздушных шарах и много другое. Радуем своих гостей профессиональным обслуживанием и душевным подходом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Е
Шикарная фотосессия, фотограф профессионал, такие кадры и видео превосходные. Вечером взяли платья в прокат, утром за нами приехали, потом вернули обратно в отель. Девушка русскоговорящая всегда была с нами. Фотографии ждем в фотокоррекции. Но есть настолько удивительные, что и не требуют коррекции
Шикарная фотосессия, фотограф профессионал, такие кадры и видео превосходные. Вечером взяли платья в прокат, утром за
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Ирина
Все отлично, фотки очень красивые, отправили их в тот же день вечером.
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Н
Мы остались очень довольны фотоссесией. Спасибо большое организатору!
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V
Мы в восторге! Организация и реализация просто на высшем уровне!
За день до фотосессии встретились в офисе для выбора платья, выбор огромный, мне кажется около 50 платьев, если не больше. Все
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можно посмотреть, потрогать, померить, во всем помогают. После чего платье отдают с собой, чтобы на следующий день быть сразу в нем.
Утром забрали из отеля на машине и поехали на первую из локаций, там и начинается самое интересное, то, где вы ощущаете весь профессионализм и организацию. Под каждую локацию выбираются самые лучшие ракурсы, даже с учетом того, что вокруг много людей, на фото все лучшим образом получается. Оператор быстро и чётко управляет фотосессией, говоря как встать, как повернуться, что сделать, при этом помощник оператора облегчает работу для создания лучших кадров. Все происходит очень быстро из-за того, что шары достаточно быстро взлетают и перемещаются, на внедорожнике объезжаем все помехи и пробки, периодически останавливаясь, чтобы сделать еще несколько кадров и снять небольшие видео. Если вы думаете, что сможете сами сделать что-то хоть близко похожее, уверяю, не сможете, если у вас нет в запасе 1-2 недель, чтобы совершать такие попытки, т. к. шары взлетают быстро, перемещаются в разные стороны каждый день, в зависимости от направления ветра и погоды в целом, и в каждой из сторон еще нужно найти лучшее место. Здесь же все это учитывается.
В итоге получили более 500 фото и небольшой набор видео, которые тоже очень высокого уровня. Видео получили сразу через airdrop, фото в этот же день к вечеру.
К тому же, можно самостоятельно выбрать 15 фото, которые вам обработают.
Сложно описать словами те эмоции, которые мы получили во время и после фотосессии, это невероятно, это прекрасно, это лучшее, что можно сделать в Каппадокии!
Однозначно рекомендую всем и каждому. Если вы сомневаетесь или смущает цена, поверьте на слово, не пожалеете ни разу, а может даже захотите доплатить за такой уровень.
Восторг!

Мы в восторге! Организация и реализация просто на высшем уровне!
Мы в восторге! Организация и реализация просто на высшем уровне!
Мы в восторге! Организация и реализация просто на высшем уровне!
Мы в восторге! Организация и реализация просто на высшем уровне!
Мы в восторге! Организация и реализация просто на высшем уровне!
Мы в восторге! Организация и реализация просто на высшем уровне!
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Екатерина
Всё прошло замечательно! Фотограф Ибрагим - очень приятный человек и супер профессионал. С ним было ооочень комфортно, всегда подсказывал, куда лучше стать, как повернуться, куда посмотреть, даже платье на мне
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помогал завязывать 🥹 Отдельное спасибо за музыку в машине, когда мы перемещались от локации к локации, она создавала теплую атмосферу и теперь ассоциируется у меня с Каппадокией 🥰 а еще одно отдельное спасибо за видео, которые Ибрагим отправил мне сразу после фотосессии🤩 они шикарные)

Всё прошло замечательно! Фотограф Ибрагим - очень приятный человек и супер профессионал. С ним было ооочень
Всё прошло замечательно! Фотограф Ибрагим - очень приятный человек и супер профессионал. С ним было ооочень
Всё прошло замечательно! Фотограф Ибрагим - очень приятный человек и супер профессионал. С ним было ооочень
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N
Всё отлично, спасибо
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