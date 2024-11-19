Мы с радостью организуем для вас индивидуальный трансфер из аэропорта Кайсери и Невщехир на комфортабельном автомобиле. Вам не придётся тратить время на поиск такси или сверяться с расписанием автобусов.
Водитель встретит вас в назначенное время, поможет с багажом и доставит по нужному адресу в Каппадокии. Или наоборот, отвезёт из города в аэропорт.
Водитель встретит вас в назначенное время, поможет с багажом и доставит по нужному адресу в Каппадокии. Или наоборот, отвезёт из города в аэропорт.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
На выходе из аэропорта вас будет ждать профессиональный водитель с табличкой с вашим именем. Он поможет с багажом и с комфортом довезёт вас из аэропорта в любую точку Каппадокии (или в обратном направлении).
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельных минивэнах премиум-класса Mercedes Vito и Volkswagen Transporter
- При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилёта, название отеля
- Если необходимо детское кресло — сообщите заранее. Доплата за кресло составит €10
- По запросу мы можем организовать трансфер для большего количества человек
- Стоимость для трансфера из аэропорта Кайсери может отличаться — уточняйте подробности у гида
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Кайсери или Невщехир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Каппадокии
Провёл экскурсии для 101 туриста
Всем мерхаба! Я Илья, живу в Турции уже 23 года, в Стамбуле более 15 лет. Обожаю этот город: его историю, ритм жизни и потрясающие виды. С радостью поделюсь своей любовью с вами. До скорых встреч!Задать вопрос
Входит в следующие категории Каппадокии
Похожие экскурсии из Каппадокии
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Комфортный трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира в Каппадокию
Встреча в аэропорту и комфортный переезд до отеля в Каппадокии на микроавтобусе Mercedes с другими путешественниками
Начало: В аэропорту Кайсери или Невшехира
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
€14 за человека
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный VIP-трансфер «Каппадокия - Анталья» на Mercedes
Путешествуйте с комфортом на VIP-трансфере «Каппадокия - Анталья». Современные автомобили Mercedes, профессиональные водители и все удобства для вашего удобства
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
€1 000 за всё до 6 чел.
2 часа
Фотопрогулка
Фотосессия - необходимый элемент путешествия по Каппадокии
Захватите дух Каппадокии в каждом кадре вашей индивидуальной фотосессии. Профессиональные фотографии с великолепных локаций станут лучшим сувениром
Завтра в 05:00
21 ноя в 05:00
€206 за человека