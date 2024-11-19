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Мы с радостью организуем для вас индивидуальный трансфер из аэропорта Кайсери и Невщехир на комфортабельном автомобиле. Вам не придётся тратить время на поиск такси или сверяться с расписанием автобусов.



Водитель встретит вас в назначенное время, поможет с багажом и доставит по нужному адресу в Каппадокии. Или наоборот, отвезёт из города в аэропорт.