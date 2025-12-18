Самые красивые места Каппадокии
Описание экскурсииЯ приглашаю вас увидеть Каппадокию такой, какой ее знаю и люблю я. Мы пройдем по волшебным долинам, где природа создала каменные сказки, заглянем в древние пещерные дома и узнаем истории, которые здесь живут тысячи лет. На экскурсии вы увидите самые красивые и загадочные места Каппадокии. Мы увидим самые живописные долины, посетим подземный город, познакомимся с местным ремеслом - гончарным делом и попробуем каппадокийский кофе с фисташками.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая на Крепость Учхисар
- Подземный город Каймаклы
- Фисташковый кофе в поселке Ортахисар
- Долина Монахов Пашабаг
- Долина Зельве
- Гончарная мастерская в городе Аванос
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи и обед. /nЕдиный билет в Долину монахов и Зельве 12€. Для детей до 8 лет бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся в отеле в районе Гереме, Учхисар, Аванос, Ургюп
Завершение: Заканчиваем также в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
