Каппадокия - Земля сказочных долин и древних тайн

Самые красивые места Каппадокии
Описание экскурсии

Я приглашаю вас увидеть Каппадокию такой, какой ее знаю и люблю я. Мы пройдем по волшебным долинам, где природа создала каменные сказки, заглянем в древние пещерные дома и узнаем истории, которые здесь живут тысячи лет. На экскурсии вы увидите самые красивые и загадочные места Каппадокии. Мы увидим самые живописные долины, посетим подземный город, познакомимся с местным ремеслом - гончарным делом и попробуем каппадокийский кофе с фисташками.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смотровая на Крепость Учхисар
  • Подземный город Каймаклы
  • Фисташковый кофе в поселке Ортахисар
  • Долина Монахов Пашабаг
  • Долина Зельве
  • Гончарная мастерская в городе Аванос
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи и обед. /nЕдиный билет в Долину монахов и Зельве 12€. Для детей до 8 лет бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречаемся в отеле в районе Гереме, Учхисар, Аванос, Ургюп
Завершение: Заканчиваем также в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

