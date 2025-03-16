Откройте для себя великолепие Каппадокии во время полёта на воздушном шаре! Вас ждут очаровательные пейзажи долины Соганлы, Чат или Ихлара — в зависимости от погоды. Вы будете плавно скользить над сказочными дымоходами, древними пещерными жилищами и поразительными скальными образованиями. А после приземления угоститесь безалкогольным игристым — чудесное начало дня!

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Описание экскурсии

Рано утром мы заедем за вами в отель и доставим к месту взлёта. Вы понаблюдаете, как команда специалистов надувает гигантские воздушные шары, и отправитесь в приключение. Пролетите над долиной Соганлы, Чат или Ихлара — у каждой из них своё неповторимое очарование.

Вы сделаете атмосферные снимки в первых лучах солнца и насладитесь впечатляющей красотой Каппадокии. А приземлившись, получите сертификат полёта и отметите путешествие безалкогольным шампанским и свежими фруктами.

Организационные детали