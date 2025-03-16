Откройте для себя великолепие Каппадокии во время полёта на воздушном шаре! Вас ждут очаровательные пейзажи долины Соганлы, Чат или Ихлара — в зависимости от погоды.
Вы будете плавно скользить над сказочными дымоходами, древними пещерными жилищами и поразительными скальными образованиями. А после приземления угоститесь безалкогольным игристым — чудесное начало дня!
Вы будете плавно скользить над сказочными дымоходами, древними пещерными жилищами и поразительными скальными образованиями. А после приземления угоститесь безалкогольным игристым — чудесное начало дня!
Описание экскурсии
Рано утром мы заедем за вами в отель и доставим к месту взлёта. Вы понаблюдаете, как команда специалистов надувает гигантские воздушные шары, и отправитесь в приключение. Пролетите над долиной Соганлы, Чат или Ихлара — у каждой из них своё неповторимое очарование.
Вы сделаете атмосферные снимки в первых лучах солнца и насладитесь впечатляющей красотой Каппадокии. А приземлившись, получите сертификат полёта и отметите путешествие безалкогольным шампанским и свежими фруктами.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле Mercedes Sprinter в обе стороны, страховка, полёт на воздушном шаре, безалкогольное шампанское и фрукты
- Корзины воздушных шаров рассчитаны на 20 и 28 человек
- Полёт не подойдёт детям до 5 лет, беременным женщинам, людям с заболеваниями сердца и на инвалидных колясках
- С вами будет один из гидов нашей команды. Сопровождающий и пилоты говорят на английском языке
- Если полёт не состоится из-за погодных условий, мы перенесём его на другой день или вернём деньги
ежедневно в 06:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — Организатор в Каппадокии
Провела экскурсии для 645 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Катерина, я представляю одну из лучших компаний в области воздухоплавания с 11-летним опытом полётов. Мы запускаем только новые воздушные шары и следуем всем современным стандартам качества. Ждём вас!Задать вопрос
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