А что, если посмотреть на Каппадокию под другим углом? Прокатитесь на ярких ретроавтомобилях! Профессиональный водитель заберёт вас на рассвете, чтобы вы увидели полёт воздушных шаров со стороны, или на закате
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Уникальная поездка на ретроавтомобиле
- 📸 Великолепные фотосессии на фоне шаров
- 🍷 Подарок - бутылка каппадокийского вина
- 🌅 Возможность выбрать время: рассвет или закат
- 🗺 Посещение трёх популярных долин
Что можно увидеть
- Розовая долина
- Долина Любви
- Долина Мечей
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В сопровождении профессионального водителя, который хорошо знает Каппадокию и все локации по маршруту, вы отправитесь в путешествие! Эта поездка подарит не только незабываемые впечатления, но и полную галерею эффектных фотографий.
Маршрут
- Розовая долина — именно отсюда поднимаются воздушные шары
- Долина Любви — место, с которого открывается красивый обзор на все шары
- Долина Мечей — долина со скальными образованиями, похожими на мечи
Организационные детали
- Экскурсия не предполагает сопровождения гида, с вами будет только водитель, который знает английский. Также я буду на связи с вами.
- Экскурсия проходит на классических автомобилях 60-х годов. В основном все машины с открытой крышей.
- Машины разных цветов: 90% — красные, но есть голубые и розовые. Если у вас есть предпочтения по цвету, напишите об этом в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Доган — ваша команда гидов в Каппадокии
Провели экскурсии для 24 туристов
Меня зовут Доган, я лицензированный гид родом из Каппадокии. Провожу экскурсии с 2019 года. Мне всегда хотелось, чтобы люди из других стран узнали об этом волшебном месте — именно поэтомуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
18 мая 2024
Отличная организация. Красивая экскурсия! Организаторы отозвались на все наши просьбы и были супер внимательны. Я думаю, что если не лететь на шаре, это самый красивый способ это увидеть! Алине отдельное спасибо, за помощь и подарок на день рождения!
Анна
9 мая 2024
Решили сделать себе подарок в честь годовщины свадьбы, устроить фотосессию на ретро автомобилях по долинам Каппадокии. Заранее выбрали цвет машины, организатор предоставил варианты прекрасных платьев с длинными развивающимися шлейфами… но
Т
Татьяна
9 мая 2024
Доган, Алина, очень благодарны вам за организацию чудесной поездки) Во-первых, понравился ваш подход к клиентам- не успела я забронировать, как вы со мной связались и все уточнили, рассказали. Во-вторых, большое
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