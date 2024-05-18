На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии

Откройте для себя Каппадокию с новой стороны! Путешествие на ретроавтомобиле по живописным долинам с профессиональным водителем
А что, если посмотреть на Каппадокию под другим углом? Прокатитесь на ярких ретроавтомобилях! Профессиональный водитель заберёт вас на рассвете, чтобы вы увидели полёт воздушных шаров со стороны, или на закате
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- времени волшебных красок. Вы заедете на три популярные смотровые площадки: в Розовую долину, долины Любви и Мечей.

В сопровождении водителя, который хорошо знает Каппадокию и все локации по маршруту, отправьтесь в путешествие! Эта поездка подарит не только незабываемые впечатления, но и полную галерею эффектных фотографий. Дарим участникам экскурсии бутылку каппадокийского вина.

Экскурсия не предполагает сопровождения гида, с вами будет только водитель, который знает английский. Также я буду на связи с вами. Экскурсия проходит на классических автомобилях 60-х годов. В основном все машины с открытой крышей. Машины разных цветов: 90% - красные, но есть голубые и розовые. Если у вас есть предпочтения по цвету, напишите об этом в личном сообщении

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Уникальная поездка на ретроавтомобиле
  2. 📸 Великолепные фотосессии на фоне шаров
  3. 🍷 Подарок - бутылка каппадокийского вина
  4. 🌅 Возможность выбрать время: рассвет или закат
  5. 🗺 Посещение трёх популярных долин

Что можно увидеть

  • Розовая долина
  • Долина Любви
  • Долина Мечей
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В сопровождении профессионального водителя, который хорошо знает Каппадокию и все локации по маршруту, вы отправитесь в путешествие! Эта поездка подарит не только незабываемые впечатления, но и полную галерею эффектных фотографий.

Маршрут

  • Розовая долина — именно отсюда поднимаются воздушные шары
  • Долина Любви — место, с которого открывается красивый обзор на все шары
  • Долина Мечей — долина со скальными образованиями, похожими на мечи

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает сопровождения гида, с вами будет только водитель, который знает английский. Также я буду на связи с вами.
  • Экскурсия проходит на классических автомобилях 60-х годов. В основном все машины с открытой крышей.
  • Машины разных цветов: 90% — красные, но есть голубые и розовые. Если у вас есть предпочтения по цвету, напишите об этом в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
18 мая 2024
Отличная организация. Красивая экскурсия! Организаторы отозвались на все наши просьбы и были супер внимательны. Я думаю, что если не лететь на шаре, это самый красивый способ это увидеть! Алине отдельное спасибо, за помощь и подарок на день рождения!
Отличная организация. Красивая экскурсия! Организаторы отозвались на все наши просьбы и были супер внимательны. Я думаю,
Анна
9 мая 2024
Решили сделать себе подарок в честь годовщины свадьбы, устроить фотосессию на ретро автомобилях по долинам Каппадокии. Заранее выбрали цвет машины, организатор предоставил варианты прекрасных платьев с длинными развивающимися шлейфами… но
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погода сиграла с нами злую шутку, с середины дня начался непрекращающийся ливень😂 честно говоря шансов на то что у нас будет фотосесссия на закате уже почти не оставалось, но так как мы улетали на следующий день организатор сделал все чтобы наша фотосессия состоялась - нам предоставили 2 машины😁 на внедорожнике мы передвигались с одной локации на другую, а на второй (как раз ретрокабриолете) фотографировались. Дождь все таки закончился и фото получились волшебные! 😍 Огрромная благодарность за классные кары и незабываемые воспоминания)

Решили сделать себе подарок в честь годовщины свадьбы, устроить фотосессию на ретро автомобилях по долинам Каппадокии.Решили сделать себе подарок в честь годовщины свадьбы, устроить фотосессию на ретро автомобилях по долинам Каппадокии.Решили сделать себе подарок в честь годовщины свадьбы, устроить фотосессию на ретро автомобилях по долинам Каппадокии.Решили сделать себе подарок в честь годовщины свадьбы, устроить фотосессию на ретро автомобилях по долинам Каппадокии.
Т
9 мая 2024
Доган, Алина, очень благодарны вам за организацию чудесной поездки) Во-первых, понравился ваш подход к клиентам- не успела я забронировать, как вы со мной связались и все уточнили, рассказали. Во-вторых, большое
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спасибо за подарок на день рождения) в-третьих, спасибо за помощь в организации полёта на шарах) ну и самое главное - поездка на ретро авто была просто супер - почувствовала себя героиней фильма) на закате с бутылочкой шампанского в прекрасной машине посмотрели красоты Каппадокии) очень весёлый и отзывчивый водитель был у нас) учитывал все наши пожелания, фотографировал во всех красивых местах) ну и финал - закат - просто волшебно) ребята, желаю процветания вашему делу! Спасибо за все!

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