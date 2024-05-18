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- времени волшебных красок. Вы заедете на три популярные смотровые площадки: в Розовую долину, долины Любви и Мечей.



В сопровождении водителя, который хорошо знает Каппадокию и все локации по маршруту, отправьтесь в путешествие! Эта поездка подарит не только незабываемые впечатления, но и полную галерею эффектных фотографий. Дарим участникам экскурсии бутылку каппадокийского вина.



Экскурсия не предполагает сопровождения гида, с вами будет только водитель, который знает английский. Также я буду на связи с вами. Экскурсия проходит на классических автомобилях 60-х годов. В основном все машины с открытой крышей. Машины разных цветов: 90% - красные, но есть голубые и розовые. Если у вас есть предпочтения по цвету, напишите об этом в личном сообщении