Описание экскурсии9:00–9:30 — выезд из отелей Каппадокии Комфортный трансфер заберёт вас от места проживания. Пока мы выезжаем из долин Каппадокии, вы сможете насладиться утренними панорамами региона. 9:30–10:30 — дорога через Кайсери и прибытие на курорт По пути вы увидите город Кайсери — древний центр Анатолии с видами на вулкан Эрджиес. 10:30–15:00 — свободное время на Эрджиесе (≈ 5 часов) Вас ждёт зимний день на одном из лучших горнолыжных курортов Турции: возможность взять уроки у профессиональных инструкторов аренда современного оборудования катание на лыжах и сноуборде катание на санках подъём на канатной дороге с панорамными видами перерывы в уютных кафе прогулки и фото на белоснежных склонах 13:00–14:00 — время для обеда Вы можете перекусить в ресторане Kardan Adam Cafe: сэндвич, картофель фри и напиток уже включены в стоимость. 15:00–16:00 — выезд с курорта Ориентировочное время возвращения в отель — 16:00–16:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на минивэне или микроавтобусе из Каппадокии в Эрджиес и обратно
- Обед (сэндвич с суджуком или котлетой, картофель фри, айран или чай)
- Билет на подъёмник туда и обратно
- С вами поедет водитель из нашей команды
Что не входит в цену
- Все виды горнолыжного оборудования и обучение катанию
- Санки с сиденьем
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каппадокия
Завершение: Начало экскурсии в вашем отеле. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
