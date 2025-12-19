Описание Ответы на вопросы

Артвин. Трэвел Ваш гид в Каппадокии Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек €84 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии 9:00–9:30 — выезд из отелей Каппадокии Комфортный трансфер заберёт вас от места проживания. Пока мы выезжаем из долин Каппадокии, вы сможете насладиться утренними панорамами региона. 9:30–10:30 — дорога через Кайсери и прибытие на курорт По пути вы увидите город Кайсери — древний центр Анатолии с видами на вулкан Эрджиес. 10:30–15:00 — свободное время на Эрджиесе (≈ 5 часов) Вас ждёт зимний день на одном из лучших горнолыжных курортов Турции: возможность взять уроки у профессиональных инструкторов аренда современного оборудования катание на лыжах и сноуборде катание на санках подъём на канатной дороге с панорамными видами перерывы в уютных кафе прогулки и фото на белоснежных склонах 13:00–14:00 — время для обеда Вы можете перекусить в ресторане Kardan Adam Cafe: сэндвич, картофель фри и напиток уже включены в стоимость. 15:00–16:00 — выезд с курорта Ориентировочное время возвращения в отель — 16:00–16:30.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату