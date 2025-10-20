Только представьте: мягкие оттенки рассвета, размеренный стук копыт, космические ландшафты Каппадокии — и никого вокруг! Во время конной прогулки вы окажетесь в местах, где не ездят машины и не могут пройти пешком люди. Побываете в селении Чавушин и увидите знаменитые долины Мечей, Любви и Розовую. И конечно, подружитесь с символом Страны прекрасных лошадей.
Описание экскурсии
Прогулка верхом по долинам Каппадокии
После небольшого инструктажа и знакомства с лошадьми вы отправитесь покорять самые впечатляющие локации Каппадокии на рассвете или на закате. Темп прогулки позволит за пару часов увидеть всё самое интересное, но при этом даст возможность насладиться видами и сделать остановки для фото. Основные точки маршрута:
- Долина Мечей, которая расположилась вплотную к Гёреме, за музеем под открытым небом. Вы проедете 3 км среди фактурных острых скал, которые формой напоминают мечи или сабли.
- Долина Любви — визитная карточка Каппадокии. Здесь посмотрим на гигантские скалы-грибы, которые сотворили из туфа время и ветер. И конечно, одного взгляда на эти ландшафты хватит, чтобы разгадать смысл называния долины:)
- Чавушин — казалось бы, неприметная деревушка. Чтобы раскрыть её секреты, мы проедем вглубь поселка: вы увидите скалу, которая формой напоминает головку швейцарского сыра и десятки веков служит домом для местных жителей.
- Розовая долина, которая получила имя благодаря яркому, благородному оттенку скал. Здесь вы также найдете десятки интересных ракурсов для фото.
Организационные детали
- Вас заберут из отеля и после экскурсии доставят обратно. Сама конная прогулка займет 2 часа.
- Трансфер из Гереме и Учхисар входит в стоимость
- Прогулка не предполагает присутствия гида: с вами будет англоговорящий инструктор-сопровождающий из нашей команды
- Программа подойдет даже для новичков, не владеющих навыками верховой езды
- Возможно проведение в индивидуальном формате
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€86
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 7260 туристов
Меня зовут Татьяна, более 18 лет живу в Турции. Изучая ее историю и культуру изнутри, я могу точно сказать, что эта уникальная страна является перекрестком цивилизации. С 2003 года работаю
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Шикарные виды, даже комментарии гида не нужны) Лошади спокойные, экскурсия подойдёт даже тем, кто впервые на неё садится. У нас была индивидуальная экскурсия, на смотровых площадках делали остановки и сами успевали по фотографировать, и гид помогал сделать совместные фото. Отличная организация, рекомендую!
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Бронировали экскурсию на двоих: я была со своим молодым человеком, время поездки выбиралось и согласовывалось свободно. В плане того, что вы можете поехать хотите - хоть в 14:00, хоть в
Татьяна
Ответ организатора:
Добрый день Ольга!
Спасибо Большое за ваш отзыв!!!
Жаль, что сразу мне сообщили!
Мы, не приемлем такое обращение с гостями!
Он, уволен! Я ещё раз приношу извинения перед вами и вашим молодым человеком!
С Ув Татьяна
Спасибо Большое за ваш отзыв!!!
Жаль, что сразу мне сообщили!
Мы, не приемлем такое обращение с гостями!
Он, уволен! Я ещё раз приношу извинения перед вами и вашим молодым человеком!
С Ув Татьяна
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В
Нам понравилось. Во-первых, нас забрали вовремя. В Стамбуле вечно ораздывают, здесь все четко. Для меня это важно. Во-вторых, на такой ретротачке… мы прям уже кайфанули. Потом приехали, там много лошадей…
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Е
Мы в восторге от прогулки на лошадях. Во - первых, животные, контакт с ними,вызывают просто необыкновенные чувства 🙌, был проведен инструктаж, поэтому не страшно. Лошадки послушные. Очень красивые виды, природа,
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Я
Экскурсия продолжительностью 3 часа. Достаточно, что бы успеть посмотреть, как подниматься шары, проехаться по красивым местам, сделать красивые фотографии и вернуться на базу.
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Все было супер ☺️ Самое главное для меня, что были чистые лошадки)) Когда каталась на лошадях в Казахстане, то вся одежда пропахлась (мягко сказано) лошадиным запахом, тут такого не было.
Большой
Большой
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