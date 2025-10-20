Мои заказы

Конная прогулка по долинам Каппадокии

Насладиться верховой ездой и видами «страны прекрасных лошадей» на рассвете или закате
Только представьте: мягкие оттенки рассвета, размеренный стук копыт, космические ландшафты Каппадокии — и никого вокруг! Во время конной прогулки вы окажетесь в местах, где не ездят машины и не могут пройти пешком люди. Побываете в селении Чавушин и увидите знаменитые долины Мечей, Любви и Розовую. И конечно, подружитесь с символом Страны прекрасных лошадей.
4.9
31 отзыв
Конная прогулка по долинам Каппадокии
Конная прогулка по долинам Каппадокии
Конная прогулка по долинам Каппадокии

Описание экскурсии

Прогулка верхом по долинам Каппадокии

После небольшого инструктажа и знакомства с лошадьми вы отправитесь покорять самые впечатляющие локации Каппадокии на рассвете или на закате. Темп прогулки позволит за пару часов увидеть всё самое интересное, но при этом даст возможность насладиться видами и сделать остановки для фото. Основные точки маршрута:

  • Долина Мечей, которая расположилась вплотную к Гёреме, за музеем под открытым небом. Вы проедете 3 км среди фактурных острых скал, которые формой напоминают мечи или сабли.
  • Долина Любви — визитная карточка Каппадокии. Здесь посмотрим на гигантские скалы-грибы, которые сотворили из туфа время и ветер. И конечно, одного взгляда на эти ландшафты хватит, чтобы разгадать смысл называния долины:)
  • Чавушин — казалось бы, неприметная деревушка. Чтобы раскрыть её секреты, мы проедем вглубь поселка: вы увидите скалу, которая формой напоминает головку швейцарского сыра и десятки веков служит домом для местных жителей.
  • Розовая долина, которая получила имя благодаря яркому, благородному оттенку скал. Здесь вы также найдете десятки интересных ракурсов для фото.

Организационные детали

  • Вас заберут из отеля и после экскурсии доставят обратно. Сама конная прогулка займет 2 часа.
  • Трансфер из Гереме и Учхисар входит в стоимость
  • Прогулка не предполагает присутствия гида: с вами будет англоговорящий инструктор-сопровождающий из нашей команды
  • Программа подойдет даже для новичков, не владеющих навыками верховой езды
  • Возможно проведение в индивидуальном формате

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€86
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 7260 туристов
Меня зовут Татьяна, более 18 лет живу в Турции. Изучая ее историю и культуру изнутри, я могу точно сказать, что эта уникальная страна является перекрестком цивилизации. С 2003 года работаю
читать дальшеуменьшить

в туризме на профессиональном уровне с командой: у нас два главных офиса в Каппадокии и в Стамбуле. Я и мои гиды будем рады организовывать ваш отдых на высшем уровне и помочь узнать Турцию. Перелеты, экскурсии, полеты на воздушных шарах, трансферы из аэропортов, отели, профессиональные фотосессии, сафари на закате солнца, поездки на квадроциклах и многое другое. Пока вы в Турции, я всегда готова ответить на любые вопросы и на связи 24/7.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
4
3
2
1
Татьяна
Шикарные виды, даже комментарии гида не нужны) Лошади спокойные, экскурсия подойдёт даже тем, кто впервые на неё садится. У нас была индивидуальная экскурсия, на смотровых площадках делали остановки и сами успевали по фотографировать, и гид помогал сделать совместные фото. Отличная организация, рекомендую!
Шикарные виды, даже комментарии гида не нужны) Лошади спокойные, экскурсия подойдёт даже тем, кто впервые на
Шикарные виды, даже комментарии гида не нужны) Лошади спокойные, экскурсия подойдёт даже тем, кто впервые на
Шикарные виды, даже комментарии гида не нужны) Лошади спокойные, экскурсия подойдёт даже тем, кто впервые на
Шикарные виды, даже комментарии гида не нужны) Лошади спокойные, экскурсия подойдёт даже тем, кто впервые на
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Бронировали экскурсию на двоих: я была со своим молодым человеком, время поездки выбиралось и согласовывалось свободно. В плане того, что вы можете поехать хотите - хоть в 14:00, хоть в
читать дальшеуменьшить

14:30 и тд. Однако после данной прогулки остались достаточно смешанные чувства, но хорошие, конечно же, преобладают. Человек, сопровождавший нас, говорит исключительно на английском, но моментами были и непонимания с его стороны в этом плане. Зато он в самом начале забрал мой телефон, постоянно фотографировал нас, снимал видео, подвозил к красивым точкам, иногда давал советы по позированию. Но)))) - мужчина иногда не упускал возможность отвешивать мне комплименты, пользуясь тем, что мой парень вообще не знает английский. Подобное было не особо приятно и странно. Также были вопросы к его поведению в плане фотографирования. Меня фотографировали 24/7 в этой прогулке, парню же досталось раза в 2 меньше фоток, просто потому что мужчина, видимо, считал, что ну и так сойдёт))). По началу мы молчали, парень старался не обижаться на это, то для меня подобное отношение было максимально неприемлемо. Поэтому на одной из локаций после миллиона моих фотографий на/за/под/слева/справа от лошади, я специально попросила сделать такие же фото и для моего спутника, на что мужчина начал упорно делать вид, что меня не понимает)). В итоге я забрала свой телефон и сама сделала то, о чем просила его. Позже то же самое делала и на других локациях, потому что было понятно - моего молодого человека фотографировать просто не хотят).
Маршрут прогулки был восхитительный - это не обсуждается! В плане лошадей осталось несколько вопросов: одна была спокойной, очень послушной, вторая, которая сначала попалась моему молодому человеку, первый раз сидевшему в седле, была достаточно непослушной и своенравной, возможно, не до конца обученной. Потом сопровождающий предложил нам поменяться лошадьми(я катаюсь на них уже несколько лет), что мы слава богу сделали, потому что потом, если бы на моем месте сидел парень, он бы просто улетел, потому что мы с ней и скакали неожиданно, и прыгали ни с того, ни с сего и все такое))). также под конец моя лошадь уже настолько устала, что парень видел, идя позади, как у неё почти что подгибаются ноги и мы почти что падаем с ней. Это я все к тому, что данной организации, которая именно предоставляет лошадей, нужно ставить на этот маршрут либо лошадей более выносливых и постарше, либо всё-таки маршрут был достаточно сложным для любой лошади - не знаю. НО к самим организаторам здесь вопросов нет, все отлично! Все упомянутое мной выше - минусы в сторону исполнительней, сервиса, что может быть отрегулировано только ими лично. В целом рекомендую эту экскурсию, потому что маршрут шикарный, правда! Ещё и индивидуально все!!!

Бронировали экскурсию на двоих: я была со своим молодым человеком, время поездки выбиралось и согласовывалось свободно.
Бронировали экскурсию на двоих: я была со своим молодым человеком, время поездки выбиралось и согласовывалось свободно.
Бронировали экскурсию на двоих: я была со своим молодым человеком, время поездки выбиралось и согласовывалось свободно.
Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Добрый день Ольга!
Спасибо Большое за ваш отзыв!!!
Жаль, что сразу мне сообщили!
Мы, не приемлем такое обращение с гостями!
Он, уволен! Я ещё раз приношу извинения перед вами и вашим молодым человеком!
С Ув Татьяна
Вам был полезен этот отзыв?
В
Нам понравилось. Во-первых, нас забрали вовремя. В Стамбуле вечно ораздывают, здесь все четко. Для меня это важно. Во-вторых, на такой ретротачке… мы прям уже кайфанули. Потом приехали, там много лошадей…
читать дальшеуменьшить

туда-сюда… поехали. Спокойно, не напрягаясь. На русском не говорит мальчик,но на англ пожалуйста. Фоткал нас. Всех распихивал(там куча свадеб), чтоб у нас были хорошие фотки. Маршрут прикольный. Мы не поехали на шаре, потому что с него вид нормальный,а фотки так себе, а вот конная прогулка это и виды и фото и эмоции. Огонь. Всем советую.

Нам понравилось. Во-первых, нас забрали вовремя. В Стамбуле вечно ораздывают, здесь все четко. Для меня это
Нам понравилось. Во-первых, нас забрали вовремя. В Стамбуле вечно ораздывают, здесь все четко. Для меня это
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Мы в восторге от прогулки на лошадях. Во - первых, животные, контакт с ними,вызывают просто необыкновенные чувства 🙌, был проведен инструктаж, поэтому не страшно. Лошадки послушные. Очень красивые виды, природа,
читать дальшеуменьшить

места и тропы. Инструктор, который был с нами, шутил и веселил нас. Во время поездки, мы ощутили себя настоящими профессиональными наездницами. Встретили закат, это придало особый эффект, от прогулки. Рекомендую однозначно. Не пожалеете.

Мы в восторге от прогулки на лошадях. Во - первых, животные, контакт с ними,вызывают просто необыкновенные
Мы в восторге от прогулки на лошадях. Во - первых, животные, контакт с ними,вызывают просто необыкновенные
Мы в восторге от прогулки на лошадях. Во - первых, животные, контакт с ними,вызывают просто необыкновенные
Вам был полезен этот отзыв?
Я
Экскурсия продолжительностью 3 часа. Достаточно, что бы успеть посмотреть, как подниматься шары, проехаться по красивым местам, сделать красивые фотографии и вернуться на базу.
Экскурсия продолжительностью 3 часа. Достаточно, что бы успеть посмотреть, как подниматься шары, проехаться по красивым местам,
Экскурсия продолжительностью 3 часа. Достаточно, что бы успеть посмотреть, как подниматься шары, проехаться по красивым местам,
Экскурсия продолжительностью 3 часа. Достаточно, что бы успеть посмотреть, как подниматься шары, проехаться по красивым местам,
Экскурсия продолжительностью 3 часа. Достаточно, что бы успеть посмотреть, как подниматься шары, проехаться по красивым местам,
Экскурсия продолжительностью 3 часа. Достаточно, что бы успеть посмотреть, как подниматься шары, проехаться по красивым местам,
Экскурсия продолжительностью 3 часа. Достаточно, что бы успеть посмотреть, как подниматься шары, проехаться по красивым местам,
Экскурсия продолжительностью 3 часа. Достаточно, что бы успеть посмотреть, как подниматься шары, проехаться по красивым местам,
Вам был полезен этот отзыв?
Жданова
Все было супер ☺️ Самое главное для меня, что были чистые лошадки)) Когда каталась на лошадях в Казахстане, то вся одежда пропахлась (мягко сказано) лошадиным запахом, тут такого не было.
Большой
читать дальшеуменьшить

плюс, что инструктор фоткал, очень много видео и фото, отдельное спасибо 🙏🏻 Видела в другом городе Турции конную прогулку, где запрещают фоткать, а потом предлагают купать фото от своих фотографов за приличную цену.
Однозначно рекомендую, если любите лошадей 🥰

Все было супер ☺️ Самое главное для меня, что были чистые лошадки)) Когда каталась на лошадях
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Каппадокии

Похожие экскурсии на «Конная прогулка по долинам Каппадокии»

Конная прогулка по долинам Каппадокии
Конные прогулки
2 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка по долинам Каппадокии
Навстречу закату и золотистым пейзажам
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€45 за человека
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
На машине
На воздушном шаре
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
Откройте для себя Каппадокию с новой стороны! Путешествие на ретроавтомобиле по живописным долинам с профессиональным водителем
Начало: У отеля
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
от €168 за всё до 4 чел.
На лошадях по долине Каппадокии
На машине
Конные прогулки
1 час
8 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
На лошадях по долине Каппадокии
Замедлиться среди живописных скал и холмов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€13 за человека
Закат в Каппадокии: город-крепость Ортахисар и Красная долина
На машине
2 часа
-
14%
1 отзыв
Индивидуальная
Закат в Каппадокии: город-крепость Ортахисар и Красная долина
Увидеть панораму древнего города из Лавандового кафе и проводить солнце в долине Кызылчукур
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от €61€71 за человека
У нас ещё много экскурсий в Каппадокии. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каппадокии
€86 за человека