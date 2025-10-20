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14:30 и тд. Однако после данной прогулки остались достаточно смешанные чувства, но хорошие, конечно же, преобладают. Человек, сопровождавший нас, говорит исключительно на английском, но моментами были и непонимания с его стороны в этом плане. Зато он в самом начале забрал мой телефон, постоянно фотографировал нас, снимал видео, подвозил к красивым точкам, иногда давал советы по позированию. Но)))) - мужчина иногда не упускал возможность отвешивать мне комплименты, пользуясь тем, что мой парень вообще не знает английский. Подобное было не особо приятно и странно. Также были вопросы к его поведению в плане фотографирования. Меня фотографировали 24/7 в этой прогулке, парню же досталось раза в 2 меньше фоток, просто потому что мужчина, видимо, считал, что ну и так сойдёт))). По началу мы молчали, парень старался не обижаться на это, то для меня подобное отношение было максимально неприемлемо. Поэтому на одной из локаций после миллиона моих фотографий на/за/под/слева/справа от лошади, я специально попросила сделать такие же фото и для моего спутника, на что мужчина начал упорно делать вид, что меня не понимает)). В итоге я забрала свой телефон и сама сделала то, о чем просила его. Позже то же самое делала и на других локациях, потому что было понятно - моего молодого человека фотографировать просто не хотят).

Маршрут прогулки был восхитительный - это не обсуждается! В плане лошадей осталось несколько вопросов: одна была спокойной, очень послушной, вторая, которая сначала попалась моему молодому человеку, первый раз сидевшему в седле, была достаточно непослушной и своенравной, возможно, не до конца обученной. Потом сопровождающий предложил нам поменяться лошадьми(я катаюсь на них уже несколько лет), что мы слава богу сделали, потому что потом, если бы на моем месте сидел парень, он бы просто улетел, потому что мы с ней и скакали неожиданно, и прыгали ни с того, ни с сего и все такое))). также под конец моя лошадь уже настолько устала, что парень видел, идя позади, как у неё почти что подгибаются ноги и мы почти что падаем с ней. Это я все к тому, что данной организации, которая именно предоставляет лошадей, нужно ставить на этот маршрут либо лошадей более выносливых и постарше, либо всё-таки маршрут был достаточно сложным для любой лошади - не знаю. НО к самим организаторам здесь вопросов нет, все отлично! Все упомянутое мной выше - минусы в сторону исполнительней, сервиса, что может быть отрегулировано только ими лично. В целом рекомендую эту экскурсию, потому что маршрут шикарный, правда! Ещё и индивидуально все!!!