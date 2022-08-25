каждый вечер с 21:00 до 23:00

Яркое представление

Шоу начинается с того, что турецкие народные танцоры выходят на сцену и начинают танцевать. Танцоры, в том числе жених и невеста, исполняют традиционный образ свадьбы девушки в Турции. Невеста, одетая в красивое красное платье, танцует в центре, а жених приходит, чтобы устроить для нее разные шоу. Сначала он показывает, какой он красивый, затем какой он сильный и наконец, какой он богатый. Отвергнув одно за другим все эти шоу, невеста соглашается выйти за него замуж, когда жених говорит, что его сердце бьется за нее. Пока они начинают свой свадебный танец, все гости также приглашаются танцевать с ними.

Захватывающий танец живота

После пары других народных танцев из разных уголков Турции наступает кульминация вечера: танцовщица живота! Она танцует свой захватывающий дух танец, а затем обходит все столы, чтобы взять по одному мужчине с каждого стола. Мужчины прекрасно проводят время, изучая секреты танца живота с некоторыми базовыми движениями.

Барабанное шоу и кавказский танец с ножами

После некоторых других танцев и шоу, таких как танец огня, кавказский танец с ножами и барабанное шоу, ночь заканчивается и мы отвозим вас обратно в отель для глубокого сна.

Организационные моменты: