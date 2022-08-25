каждый вечер с 21:00 до 23:00

Турецкое ночное шоу

Турецкое ночное шоу освещает танцевальные традиции различных регионов Турции

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Турецкое ночное шоу освещает танцевальные традиции различных регионов Турции, дополненные традиционными костюмами и, конечно же волнующими танцовщицами живота.

Это яркое представление – отличный способ насладиться традиционной турецкой музыкой, танцами и поучаствовать в праздничных мероприятиях во время участия публики.

В стоимость включены, в неограниченном количестве, безалкогольные и алкогольные напитки с закусками.
Турецкое ночное шоу
Турецкое ночное шоу
Турецкое ночное шоу
Ближайшие даты:
24
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авг
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авг
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Описание

Яркое представление

Шоу начинается с того, что турецкие народные танцоры выходят на сцену и начинают танцевать. Танцоры, в том числе жених и невеста, исполняют традиционный образ свадьбы девушки в Турции. Невеста, одетая в красивое красное платье, танцует в центре, а жених приходит, чтобы устроить для нее разные шоу. Сначала он показывает, какой он красивый, затем какой он сильный и наконец, какой он богатый. Отвергнув одно за другим все эти шоу, невеста соглашается выйти за него замуж, когда жених говорит, что его сердце бьется за нее. Пока они начинают свой свадебный танец, все гости также приглашаются танцевать с ними.

Захватывающий танец живота

После пары других народных танцев из разных уголков Турции наступает кульминация вечера: танцовщица живота! Она танцует свой захватывающий дух танец, а затем обходит все столы, чтобы взять по одному мужчине с каждого стола. Мужчины прекрасно проводят время, изучая секреты танца живота с некоторыми базовыми движениями.

Барабанное шоу и кавказский танец с ножами

После некоторых других танцев и шоу, таких как танец огня, кавказский танец с ножами и барабанное шоу, ночь заканчивается и мы отвозим вас обратно в отель для глубокого сна.

Организационные моменты:

  • В ночное время официанты подадут в неограниченном количестве безалкогольные и алкогольные напитки с закусками.
  • Основным блюдом будет баранина с рисом, традиционное свадебное блюдо Турции.

каждый вечер с 21:00 до 23:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Из всех отелей Гереме, Аванос, Учхисар
  • Ужин и напитки
  • Развлекательная программа
Что не входит
  • Трансфер из отелей: Ортахисар, Ургюп, Невшехир, Меркез, Мустафапаша.
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из вашего отеля
Завершение: Трансфер до вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: каждый вечер с 21:00 до 23:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Трансфер из всех отелей Каппадокии. Включены ужин и напитки (алкогольное и безалкогольное). Ждем вас и ваше хорошее настроение!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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