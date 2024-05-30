1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка по долинам Каппадокии: встреча с утренними и вечерними красотами
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
«После небольшого инструктажа и знакомства с лошадьми вы отправитесь покорять самые впечатляющие локации Каппадокии на рассвете или на закате»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€86 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
Откройте для себя Каппадокию с новой стороны! Путешествие на ретроавтомобиле по живописным долинам с профессиональным водителем
Начало: У отеля
«Или на закате — времени волшебных красок»
Сегодня в 11:00
Завтра в 04:00
210€189 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Захватывающий тур на квадроциклах в Каппадокии: встречаем закат в долине Любви
После восхода на воздушном шаре продолжите приключение в Каппадокии, отправившись навстречу закату на квадроциклах
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«В финале приключения вы насладитесь закатом и сделаете фото»
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€50 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Индивидуальная фото-прогулка на рассвете или закате в Каппадокии
Уникальная фото-прогулка по Каппадокии. Посетите 3 локации за 2 часа: воздушные шары, Долина любви, пещеры. Получите 300-400 фотографий от профессионала
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«На снимках отсюда сохранятся десятки парящих монгольфьеров и неповторимый закат или рассвет на заднем плане»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Пикник на закате в Каппадокии: волшебство вкусов и пейзажей
Представьте себя на ярких восточных коврах среди долин Каппадокии, наслаждаясь закатом и изысканными блюдами
Начало: У вашего отеля
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
€115 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Яркая фотосессия в Каппадокии: волшебство ландшафтов и качественные снимки
Погрузитесь в мир красоты Каппадокии с индивидуальной фото-прогулкой. Вас ждут незабываемые виды и профессиональные фотографии
Начало: У вашего отеля в Герёме
«Если вы выберете для фотосессии утро — в кадр попадут парящие в небе шары, а вечером съёмку осветят нежные закатные лучи солнца»
Сегодня в 17:00
Завтра в 05:00
€244 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Каппадокии: ваши незабываемые моменты в волшебных локациях
Захватите дух Каппадокии в каждом кадре вашей индивидуальной фотосессии. Профессиональные фотографии с великолепных локаций станут лучшим сувениром
«На рассвете или закате вы отправитесь в знаменитую Долину любви, к древней скальной церкви и фактурной пещере»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€202 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Групповая
2 часа
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар, Каппадокия: впечатляющее приключение
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей во время джип-сафари по Ортахисару, сердцу Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00 и 17:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
68€58 за человека
Групповая
2 часа
Захватывающий тур на квадроциклах по долинам Каппадокии
Исследуйте красоты Каппадокии, управляя квадроциклом среди скал и долин во время захватывающего заката
Начало: Ваш отель
«Если вы уже летали на воздушном шаре и видели рассвет, то закат вас впечатлит не меньше»
Расписание: Ежедневно в 16:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от €30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Закат на квадроциклах: эксклюзивный тур в Каппадокии
Почувствуйте ветер свободы, гоняя на квадроцикле по долинам Каппадокии и встречая закат в Долине роз
Начало: Ваш отель
«Завершится поездка в Долине роз, где вы сможете полюбоваться заходом солнца с одного из лучших мест для наблюдения за закатом в Каппадокии»
Расписание: Ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€114 за человека
Билеты
2 часа
Турецкое ночное шоу в Каппадокии: традиционные танцы и угощения
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с билетом на Турецкое ночное шоу. Живая музыка, танцы и угощения ждут вас
Начало: Трансфер из вашего отеля
«Захватывающий танец живота После пары других народных танцев из разных уголков Турции наступает кульминация вечера: танцовщица живота»
Расписание: каждый вечер с 21:00 до 23:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
€49 за билет
Индивидуальная
2 часа
Закат на квадроциклах: уникальный тур по вулканическим долинам Каппадокии
Погрузитесь в приключение на квадроциклах, где вас ждут волшебные долины и скальные образования
Начало: Встретим вас в отеле
Расписание: каждый день с 16:45 до 19-30
Сегодня в 16:45
Завтра в 16:45
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
Незабываемая поездка на ретро-автомобиле по живописной Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу прошлого во время захватывающей поездки на ретро-автомобиле с персональным водителем
Начало: Водитель встретит вас на первом этаже вашего отеля
«Организационные моменты • Трансфер из вашего отеля • Поездка во время рассвета или заката»
Расписание: каждый день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фото-тур в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 10:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€230 за человека
Индивидуальная
2 часа
Предложение руки и сердца в Каппадокии
Сделать предложение своей второй половинке в самом романтичном месте на земле
Начало: У вашего отеля
«Воздушные шары на рассвете или причудливые скалы в лучах солнца на закате»
10 июня в 09:00
11 июня в 04:00
€300 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Яркая фотосессия в Каппадокии
Начало: Заберем вас из отеля
«В зависимости от времени суток, возможны два варианта съемки: утренний и вечерний»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€200 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Незабываемая фотосессия в Каппадокии
Встретить первые лучи солнца или проводить закат с видами на шары и в живописной Долине любви
«Утренняя фотосессия начинается в 05:00, вечерняя — в 17:30»
Сегодня в 13:30
Завтра в 05:30
€230 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Прогулка по Розовой долине
Оказаться в окружении причудливых скал и увидеть один из самых красивых закатов в жизни
Начало: У вашего отеля в Гёреме
«Своё название получила благодаря цвету скал, которые особенно очаровательно смотрятся на закате»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
350€298 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина30 мая 2024Мы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальной и в нашем случае очень веселой! Нас было 6 человек и все остались очень довольными)) Однозначно рекомендую!
- ЮЮлия20 мая 2024Очень классная экскурсия! Столько впечатлений и эмоций можно получить за пару часов. Отличные организаторы и сопровождающие.
- ААнна18 мая 2024Отличная организация. Красивая экскурсия! Организаторы отозвались на все наши просьбы и были супер внимательны. Я думаю, что если не лететь на шаре, это самый красивый способ это увидеть! Алине отдельное спасибо, за помощь и подарок на день рождения!
- ЮЮлия15 мая 2024Очень понравилась поездка на лошадях и особенно проводник Рамзан. Был внимателен и сделал нам море замечательных фотографий.
- ССветлана13 мая 2024Впечатление не однозначное. мне достался "джип" очень древний, скрипел, пыхтел, боялась, что по дороге он развалится на запчасти. Места для посещения
- ИИрина12 мая 2024Татьяна - великолепный организатор. Задача была сложная, после полета на воздушном шаре нас надо было найти, забрать и отвезти на
- ЮЮлия11 мая 2024Большое спасибо за отличную организацию экскурсии! Все было на очень достойном уровне: организатор Мария всегда была на связи, на все
- ААнна9 мая 2024Решили сделать себе подарок в честь годовщины свадьбы, устроить фотосессию на ретро автомобилях по долинам Каппадокии. Заранее выбрали цвет машины,
- ТТатьяна9 мая 2024Доган, Алина, очень благодарны вам за организацию чудесной поездки) Во-первых, понравился ваш подход к клиентам- не успела я забронировать, как
- ААлександра2 мая 2024Ездили семьей, понравились места, которые нам показали, водитель вообще супер - и экстрим был с ездой по красивым местам, и много фоток помог сделать, дал полазить внутри комнат в скале. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Вечерние»
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