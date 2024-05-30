Вечерние экскурсии Каппадокии

Найдено 18 экскурсий в категории «Вечерние» в Каппадокии, цены от €30, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конная прогулка по долинам Каппадокии
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Конная прогулка по долинам Каппадокии: встреча с утренними и вечерними красотами
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
«После небольшого инструктажа и знакомства с лошадьми вы отправитесь покорять самые впечатляющие локации Каппадокии на рассвете или на закате»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
86 за человека
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
Откройте для себя Каппадокию с новой стороны! Путешествие на ретроавтомобиле по живописным долинам с профессиональным водителем
Начало: У отеля
«Или на закате — времени волшебных красок»
Сегодня в 11:00
Завтра в 04:00
210189 за всё до 4 чел.
Каппадокия - на квадроциклах за закатом
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Захватывающий тур на квадроциклах в Каппадокии: встречаем закат в долине Любви
После восхода на воздушном шаре продолжите приключение в Каппадокии, отправившись навстречу закату на квадроциклах
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«В финале приключения вы насладитесь закатом и сделаете фото»
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
50 за человека
Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная фото-прогулка на рассвете или закате в Каппадокии
Уникальная фото-прогулка по Каппадокии. Посетите 3 локации за 2 часа: воздушные шары, Долина любви, пещеры. Получите 300-400 фотографий от профессионала
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«На снимках отсюда сохранятся десятки парящих монгольфьеров и неповторимый закат или рассвет на заднем плане»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
250 за всё до 3 чел.
Пикник на закате в Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Пикник на закате в Каппадокии: волшебство вкусов и пейзажей
Представьте себя на ярких восточных коврах среди долин Каппадокии, наслаждаясь закатом и изысканными блюдами
Начало: У вашего отеля
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
115 за человека
Яркая фотосессия в Каппадокии
🚗 На машине
Фотопрогулка
2 часа
4 отзыва
Яркая фотосессия в Каппадокии: волшебство ландшафтов и качественные снимки
Погрузитесь в мир красоты Каппадокии с индивидуальной фото-прогулкой. Вас ждут незабываемые виды и профессиональные фотографии
Начало: У вашего отеля в Герёме
«Если вы выберете для фотосессии утро — в кадр попадут парящие в небе шары, а вечером съёмку осветят нежные закатные лучи солнца»
Сегодня в 17:00
Завтра в 05:00
244 за всё до 2 чел.
Фотосессия - необходимый элемент путешествия по Каппадокии
🚗 На машине
Фотопрогулка
2 часа
9 отзывов
Фотосессия в Каппадокии: ваши незабываемые моменты в волшебных локациях
Захватите дух Каппадокии в каждом кадре вашей индивидуальной фотосессии. Профессиональные фотографии с великолепных локаций станут лучшим сувениром
«На рассвете или закате вы отправитесь в знаменитую Долину любви, к древней скальной церкви и фактурной пещере»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
202 за всё до 2 чел.
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Групповая
2 часа
8 отзывов
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар, Каппадокия: впечатляющее приключение
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей во время джип-сафари по Ортахисару, сердцу Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00 и 17:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
6858 за человека
Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
41 отзыв
Захватывающий тур на квадроциклах по долинам Каппадокии
Исследуйте красоты Каппадокии, управляя квадроциклом среди скал и долин во время захватывающего заката
Начало: Ваш отель
«Если вы уже летали на воздушном шаре и видели рассвет, то закат вас впечатлит не меньше»
Расписание: Ежедневно в 16:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 30 за человека
Индивидуальный тур на квадроциклах на закате в Каппадокии
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Закат на квадроциклах: эксклюзивный тур в Каппадокии
Почувствуйте ветер свободы, гоняя на квадроцикле по долинам Каппадокии и встречая закат в Долине роз
Начало: Ваш отель
«Завершится поездка в Долине роз, где вы сможете полюбоваться заходом солнца с одного из лучших мест для наблюдения за закатом в Каппадокии»
Расписание: Ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
114 за человека
Турецкое ночное шоу
Билеты
2 часа
1 отзыв
Турецкое ночное шоу в Каппадокии: традиционные танцы и угощения
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с билетом на Турецкое ночное шоу. Живая музыка, танцы и угощения ждут вас
Начало: Трансфер из вашего отеля
«Захватывающий танец живота После пары других народных танцев из разных уголков Турции наступает кульминация вечера: танцовщица живота»
Расписание: каждый вечер с 21:00 до 23:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
49 за билет
Катание на квадроциклах на закате
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2 часа
Закат на квадроциклах: уникальный тур по вулканическим долинам Каппадокии
Погрузитесь в приключение на квадроциклах, где вас ждут волшебные долины и скальные образования
Начало: Встретим вас в отеле
Расписание: каждый день с 16:45 до 19-30
Сегодня в 16:45
Завтра в 16:45
40 за человека
Экскурсия на ретро-автомобиле
Индивидуальная
2 часа
Незабываемая поездка на ретро-автомобиле по живописной Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу прошлого во время захватывающей поездки на ретро-автомобиле с персональным водителем
Начало: Водитель встретит вас на первом этаже вашего отеля
«Организационные моменты • Трансфер из вашего отеля • Поездка во время рассвета или заката»
Расписание: каждый день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 4 чел.
Фото-тур в Каппадокии
Фотопрогулка
2 часа
Фото-тур в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 10:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
230 за человека
Предложение руки и сердца в Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Предложение руки и сердца в Каппадокии
Сделать предложение своей второй половинке в самом романтичном месте на земле
Начало: У вашего отеля
«Воздушные шары на рассвете или причудливые скалы в лучах солнца на закате»
10 июня в 09:00
11 июня в 04:00
300 за всё до 2 чел.
Яркая фотосессия в Каппадокии
🚶 Пешая
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
2 часа
Яркая фотосессия в Каппадокии
Начало: Заберем вас из отеля
«В зависимости от времени суток, возможны два варианта съемки: утренний и вечерний»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
200 за человека
Незабываемая фотосессия в Каппадокии
🚗 На машине
Фотопрогулка
2 часа
Незабываемая фотосессия в Каппадокии
Встретить первые лучи солнца или проводить закат с видами на шары и в живописной Долине любви
«Утренняя фотосессия начинается в 05:00, вечерняя — в 17:30»
Сегодня в 13:30
Завтра в 05:30
230 за всё до 2 чел.
Прогулка по Розовой долине
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Прогулка по Розовой долине
Оказаться в окружении причудливых скал и увидеть один из самых красивых закатов в жизни
Начало: У вашего отеля в Гёреме
«Своё название получила благодаря цвету скал, которые особенно очаровательно смотрятся на закате»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
350298 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
    Мы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальной и в нашем случае очень веселой! Нас было 6 человек и все остались очень довольными)) Однозначно рекомендую!
    Мы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальной
  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии
    Очень классная экскурсия! Столько впечатлений и эмоций можно получить за пару часов. Отличные организаторы и сопровождающие.
  • А
    Анна
    18 мая 2024
    На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
    Отличная организация. Красивая экскурсия! Организаторы отозвались на все наши просьбы и были супер внимательны. Я думаю, что если не лететь на шаре, это самый красивый способ это увидеть! Алине отдельное спасибо, за помощь и подарок на день рождения!
    Отличная организация. Красивая экскурсия! Организаторы отозвались на все наши просьбы и были супер внимательны. Я думаю
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    Конная прогулка по долинам Каппадокии
    Очень понравилась поездка на лошадях и особенно проводник Рамзан. Был внимателен и сделал нам море замечательных фотографий.
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
    Впечатление не однозначное. мне достался "джип" очень древний, скрипел, пыхтел, боялась, что по дороге он развалится на запчасти. Места для посещения
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    очень красивые, интересные, т. к. не предусмотрено на данной экскурсии никакой информации, но мне все же хотелось бы хотя бы кратко было узнать - про это место. Но организатору стоит обратить внимание на транспортные средства,.

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Фотосессия - необходимый элемент путешествия по Каппадокии
    Татьяна - великолепный организатор. Задача была сложная, после полета на воздушном шаре нас надо было найти, забрать и отвезти на
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    фото съемку. Татьяна постоянно была на связи, по цвету шара и геолокации нас нашли и все сложилось удачно! Места для съемки были выбраны феноменально! Дочь, для которой фотосессия была подарком на день рождения была в восторге! спасибо огромное! всячески рекомендуем обратиться к Татьяне для организации путешествия и экскурсий в каппадокии.

  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Каппадокия - на квадроциклах за закатом
    Большое спасибо за отличную организацию экскурсии! Все было на очень достойном уровне: организатор Мария всегда была на связи, на все
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    вопросы отвечала четко и оперативно; парни-сопровождающие обеспечивали нашу безопасность на протяжении всего пути; маршрут проходил по самым красивым уголкам каньона! Спасибо большое всем, кто участвовал в организации экскурсии!

  • А
    Анна
    9 мая 2024
    На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
    Решили сделать себе подарок в честь годовщины свадьбы, устроить фотосессию на ретро автомобилях по долинам Каппадокии. Заранее выбрали цвет машины,
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    организатор предоставил варианты прекрасных платьев с длинными развивающимися шлейфами… но погода сиграла с нами злую шутку, с середины дня начался непрекращающийся ливень😂 честно говоря шансов на то что у нас будет фотосесссия на закате уже почти не оставалось, но так как мы улетали на следующий день организатор сделал все чтобы наша фотосессия состоялась - нам предоставили 2 машины😁 на внедорожнике мы передвигались с одной локации на другую, а на второй (как раз ретрокабриолете) фотографировались. Дождь все таки закончился и фото получились волшебные! 😍 Огрромная благодарность за классные кары и незабываемые воспоминания)

    Решили сделать себе подарок в честь годовщины свадьбы, устроить фотосессию на ретро автомобилях по долинам КаппадокииРешили сделать себе подарок в честь годовщины свадьбы, устроить фотосессию на ретро автомобилях по долинам КаппадокииРешили сделать себе подарок в честь годовщины свадьбы, устроить фотосессию на ретро автомобилях по долинам КаппадокииРешили сделать себе подарок в честь годовщины свадьбы, устроить фотосессию на ретро автомобилях по долинам Каппадокии
  • Т
    Татьяна
    9 мая 2024
    На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
    Доган, Алина, очень благодарны вам за организацию чудесной поездки) Во-первых, понравился ваш подход к клиентам- не успела я забронировать, как
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    вы со мной связались и все уточнили, рассказали. Во-вторых, большое спасибо за подарок на день рождения) в-третьих, спасибо за помощь в организации полёта на шарах) ну и самое главное - поездка на ретро авто была просто супер - почувствовала себя героиней фильма) на закате с бутылочкой шампанского в прекрасной машине посмотрели красоты Каппадокии) очень весёлый и отзывчивый водитель был у нас) учитывал все наши пожелания, фотографировал во всех красивых местах) ну и финал - закат - просто волшебно) ребята, желаю процветания вашему делу! Спасибо за все!

  • А
    Александра
    2 мая 2024
    Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
    Ездили семьей, понравились места, которые нам показали, водитель вообще супер - и экстрим был с ездой по красивым местам, и много фоток помог сделать, дал полазить внутри комнат в скале. Рекомендую!
    Ездили семьей, понравились места, которые нам показали, водитель вообще супер - и экстрим был с ездойЕздили семьей, понравились места, которые нам показали, водитель вообще супер - и экстрим был с ездой

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Конная прогулка по долинам Каппадокии
  2. На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
  3. Каппадокия - на квадроциклах за закатом
  4. Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
  5. Пикник на закате в Каппадокии
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Долина Голубей
  5. Деревня Учхисар
  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Парк Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
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