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вы со мной связались и все уточнили, рассказали. Во-вторых, большое спасибо за подарок на день рождения) в-третьих, спасибо за помощь в организации полёта на шарах) ну и самое главное - поездка на ретро авто была просто супер - почувствовала себя героиней фильма) на закате с бутылочкой шампанского в прекрасной машине посмотрели красоты Каппадокии) очень весёлый и отзывчивый водитель был у нас) учитывал все наши пожелания, фотографировал во всех красивых местах) ну и финал - закат - просто волшебно) ребята, желаю процветания вашему делу! Спасибо за все!